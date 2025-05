Egy térfigyelő kamera Colorado állam egyik városában felvette, ahogy egy medve kinyitja egy parkoló kocsi ajtaját, és bemászik a járműbe, hogy élelmet keressen – írja a UPI.

A közösségi médiára feltöltött videón látszik, ahogy a medve odasétál egy breckenridge-i városka egyik háza előtt parkoló autóhoz, a mancsával kinyitja az anyósülés ajtaját, majd bemászik, vélhetően azért, hogy élelem után kutasson.

A város rendőrsége még április végén adott ki figyelmeztetést, hogy a medvék aktivitása növekedni fog a környéken.

„Ne érjen senkit váratlanul, hogy a tavasszal együtt megjelennek majd a medvék is” – írták a közösségi médiában, majd arra is figyelmeztették a lakókat, hogy tárolják biztos helyen a kukákat, és mindenképpen zárják be a járműveik ajtaját. Ez a medve most megmutatta, miért is van erre szükség.

Bár ebben az esetben nem tudni, hogy mennyi kárt okozott az autó belsejében a medve, de szintén Coloradóban pár éve történt egy hasonló eset, akkor egy tábla csokiért vágott haza egy autót egy helyi medve.

A medvék által okozott károk az élelmes csalók fantáziáját is megmozgatják: tavaly medvének öltözött emberek próbálkoztak biztosítási csalással.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: AFP / Andrei Pungovschi