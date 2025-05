Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon, hajlamosak vagyunk azt bagatellizálni egészen addig, amíg az már jelentősen rontja az életminőségünket. Különösen igaz ez a férfiakra, akiknél a prosztataproblémák eleinte kellemetlen, később pedig kezelés híján nagyon súlyos tüneteket és jelentős fájdalmat okozhatnak. Az alábbiakban két házaspár történetét meséljük el, akik ugyanazt a problémát eltérő módon kezelték és oldották meg.","shortLead":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon...","id":"20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad.jpg","index":0,"item":"12bf91b9-1275-4841-9949-5bd77c6073f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. május. 13. 19:30","title":"Egy probléma, két történet: ezért fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyet a holland és az ausztrál kormány vitte a nemzetközi szervezet elé.","shortLead":"Az ügyet a holland és az ausztrál kormány vitte a nemzetközi szervezet elé.","id":"20250513_malaysia-airlines-mh17-jarat-orosz-raketa-ensz-icao","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2.jpg","index":0,"item":"8fdde018-b371-487f-bb8d-504aac4b9845","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_malaysia-airlines-mh17-jarat-orosz-raketa-ensz-icao","timestamp":"2025. május. 13. 10:03","title":"Az ENSZ szerint is Oroszország felelős az MH17-es járat lelövéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2793196-2ecc-4476-bb34-bcc468825788","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Baidu Európában elsőként Svájcban kezdené el tesztelni az önvezető robotaxiját, de Törökországban is megvetné a lábát.","shortLead":"A kínai Baidu Európában elsőként Svájcban kezdené el tesztelni az önvezető robotaxiját, de Törökországban is megvetné...","id":"20250514_baidu-apollo-go-robotaxi-onvezeto-taxi-teszt-europa-svajc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2793196-2ecc-4476-bb34-bcc468825788.jpg","index":0,"item":"89e621c8-d166-4d45-9b0a-c5dd14a245f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_baidu-apollo-go-robotaxi-onvezeto-taxi-teszt-europa-svajc","timestamp":"2025. május. 14. 15:33","title":"Európában kezdi el tesztelni az önvezető taxijait Kína egyik legnagyobb technológiai cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","shortLead":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","id":"20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595.jpg","index":0,"item":"d49c9960-2975-4c86-ade7-c71bfeefb41c","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","timestamp":"2025. május. 13. 06:26","title":"Még tart a nyomozás a volt komáromi iskolaigazgató ügyében, akinek a gyanú szerint a diákjával volt szexuális kapcsolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 14. 07:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Putyin ismét sikeresen vert éket Európa és Amerika közé. Putyin és Zelenszkij nem azért terjesztette elő a maga javaslatát, mert lát esélyt a megegyezésre. Trump tárgyalási stratégiája szomorújáték. Ha egy szuperhatalmat irányítasz, nem ignorálhatod a világot. Trump a vámháborús romhalmaz tetején ünnepli saját magát. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Putyin ismét sikeresen vert éket Európa és Amerika közé. Putyin és Zelenszkij nem azért terjesztette elő a maga...","id":"20250513_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"8d3f8e2b-1df4-4546-b7c0-4d7dc5eca4ad","keywords":null,"link":"/360/20250513_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 13. 10:44","title":"Putyin az orránál fogva vezeti Trumpot; Trump még mindig beveszi, hogy Putyin ártatlan – a világsajtó készül az ukrán–orosz béketárgyalásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Oroszországgal szembeni szankciók jelenlegi formájukban július végén járnak le, és bár egyre többször hallani egy esetleges tűzszünetről, az Unió mégis fenntartja a gazdasági nyomást Moszkván.","shortLead":"Az Oroszországgal szembeni szankciók jelenlegi formájukban július végén járnak le, és bár egyre többször hallani...","id":"20250513_EU-Unio-veto-Magyarorszag-orosz-szankciok-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"d34cb9ce-d749-4efe-9807-85fabe29ff12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_EU-Unio-veto-Magyarorszag-orosz-szankciok-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. május. 13. 13:57","title":"Jogi kiskapukkal készül az EU arra, hogy Magyarország megvétózhatja az oroszok elleni újabb szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7ce18f-f2cd-4b11-8dec-9bbcf783db0a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Azt, hogy a jövőkép sem rózsás, az új szerződések száma mutatja: márciusban 27,3 százalékkal kevesebb új szerződést kötöttek meg, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Azt, hogy a jövőkép sem rózsás, az új szerződések száma mutatja: márciusban 27,3 százalékkal kevesebb új szerződést...","id":"20250514_epitoipar-ksh-epites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a7ce18f-f2cd-4b11-8dec-9bbcf783db0a.jpg","index":0,"item":"27c954f0-cdec-4e2b-939a-8a48fb2617ce","keywords":null,"link":"/kkv/20250514_epitoipar-ksh-epites","timestamp":"2025. május. 14. 09:50","title":"Újabb rossz hír: tizedik hónapja esik a magyar építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]