Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d5fdbbfa-f553-45b5-9891-cf703a5e1146","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Apa és lánya története Bánki Éva, számos regény, köztük az Esőváros és a Telihold Velencében szerzőjének új kötete, az Apjalánya.","shortLead":"Apa és lánya története Bánki Éva, számos regény, köztük az Esőváros és a Telihold Velencében szerzőjének új kötete...","id":"20250526_Banki-Eva-Apjalanya-konyv-hvg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5fdbbfa-f553-45b5-9891-cf703a5e1146.jpg","index":0,"item":"0f9db55b-1596-4f51-a344-39829fe1a130","keywords":null,"link":"/360/20250526_Banki-Eva-Apjalanya-konyv-hvg","timestamp":"2025. május. 26. 16:00","title":"Egy daganatos betegség kellett ahhoz, hogy utánajárjon apja elhallgatott történetének – Bánki Éva új regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d09bf1c-2cef-45f1-b080-d2e83e7ad8c0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fejlesztés mögött az a Vertán György áll, akinek a lakásában élt Vogel Evelin, és aki munkát adott Varga Juditnak.","shortLead":"A fejlesztés mögött az a Vertán György áll, akinek a lakásában élt Vogel Evelin, és aki munkát adott Varga Juditnak.","id":"20250528_vertan-gyorgy-voir-vedonok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d09bf1c-2cef-45f1-b080-d2e83e7ad8c0.jpg","index":0,"item":"53945bae-5e12-4be6-8a43-f3a3b2708b51","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_vertan-gyorgy-voir-vedonok","timestamp":"2025. május. 28. 08:07","title":"444: Használhatatlan programot kényszerítettek rá a védőnőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3793ec5a-59c5-4fee-8d38-48dec9b75eb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Demokratikus Koalíció parlamenti frakcióvezetője úgy tudja, hogy újabb krimit ír a párt nemrég lemondott elnöke.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció parlamenti frakcióvezetője úgy tudja, hogy újabb krimit ír a párt nemrég lemondott elnöke.","id":"20250527_Gyurcsany-Ferenc-dk-dobrev-klara-demokratikus-koalicio-krimi-regeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3793ec5a-59c5-4fee-8d38-48dec9b75eb1.jpg","index":0,"item":"46e5a1fa-c8fd-4dd3-ab85-2ecb1042be21","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Gyurcsany-Ferenc-dk-dobrev-klara-demokratikus-koalicio-krimi-regeny","timestamp":"2025. május. 27. 22:07","title":"Gyurcsány Ferenc fikciót ír az elefántcsonttoronyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium reagált Karácsony Gergely bejelentésére, hogy jogvédelmet kérnek.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium reagált Karácsony Gergely bejelentésére, hogy jogvédelmet kérnek.","id":"20250526_ngm-budapest-szolidaritasi-hozzajarulas-jogvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"5b5669a8-724a-46ac-b12d-84ecc84e853c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_ngm-budapest-szolidaritasi-hozzajarulas-jogvedelem","timestamp":"2025. május. 26. 20:32","title":"NGM: Budapestnek be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnökről az elmúlt hetekben több olyan felvétel is készült, amit szerinte félreértelmeztek.","shortLead":"A francia elnökről az elmúlt hetekben több olyan felvétel is készült, amit szerinte félreértelmeztek.","id":"20250526_emmanuel-macron-brigitte-macron-vietnam-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad.jpg","index":0,"item":"6a87d96c-85dd-45a9-847f-0ac565118b8e","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_emmanuel-macron-brigitte-macron-vietnam-video","timestamp":"2025. május. 26. 17:55","title":"„Mindenki nyugodjon le” – Emmanuel Macron hivatalosan is megszólalt a róla és feleségéről készült videóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4262c6d3-e181-40ef-9cc5-2f3bfe40dc46","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált az iPades WhatsApp, mely egy sor funkciót tesz elérhetővé az Apple táblagépein is – és van pár, amit csak ezeken az eszközökön lehet használni.","shortLead":"Elérhetővé vált az iPades WhatsApp, mely egy sor funkciót tesz elérhetővé az Apple táblagépein is – és van pár, amit...","id":"20250528_meta-whatsapp-ipad-alkalmazas-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4262c6d3-e181-40ef-9cc5-2f3bfe40dc46.jpg","index":0,"item":"3f67743c-e5e5-44e8-8751-ec021b80a9b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_meta-whatsapp-ipad-alkalmazas-megjelenes","timestamp":"2025. május. 28. 11:03","title":"Csaknem 15 évet kellett várni a WhatsApp újdonságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f8099d-8eff-4096-8f56-0ebabcc1241d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Calin Georgescu hatósági felügyelet alatt áll, hat bűncselekménnyel vádolják.","shortLead":"Calin Georgescu hatósági felügyelet alatt áll, hat bűncselekménnyel vádolják.","id":"20250527_calin-georgescu-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f8099d-8eff-4096-8f56-0ebabcc1241d.jpg","index":0,"item":"2e82e89b-0fe7-4f91-bf9d-b1c616299491","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_calin-georgescu-visszavonulas","timestamp":"2025. május. 27. 10:03","title":"Visszavonul a közélettől az orosz befolyással vádolt volt román elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e964b834-734d-48e9-ad5c-b97c5c2db38a","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A The New York Times magazinjának újságírójából regényíró lett: a 2019-ben megjelent Fleishman bajban van akkora siker volt, hogy tévésorozat is készült belőle. Taffy Brodesser-Aknerrel magyarul megjelent második regényéről, A Long Island-i kompromisszumról beszélgettünk.","shortLead":"A The New York Times magazinjának újságírójából regényíró lett: a 2019-ben megjelent Fleishman bajban van akkora siker...","id":"20250526_hvg-taffy-brodesserakner-amerikai-iro-a-long-islandi-kompromisszum-fleishman-bajban-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e964b834-734d-48e9-ad5c-b97c5c2db38a.jpg","index":0,"item":"ee3a3dc8-e604-4c7b-9e0e-fbab8090fb35","keywords":null,"link":"/360/20250526_hvg-taffy-brodesserakner-amerikai-iro-a-long-islandi-kompromisszum-fleishman-bajban-van","timestamp":"2025. május. 26. 19:30","title":"„A szüleimet rémülettel töltötte el mindkét regényem” – interjú Taffy Brodesser-Aknerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]