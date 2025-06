Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Lengyelország beszorult a trumpi, populista-nacionalista Amerika és a liberális demokrácia bajnokának számító Brüsszel közé. Egyre kevesebb idő marad arra, hogy az európai vezetők megoldják azok gondjait, akik hajlamosak felülni a Trump-féle MAGA-mozgalom szirénénekének. A lengyel baloldal Tusk hibái miatt vesztett. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Lengyelország beszorult a trumpi, populista-nacionalista Amerika és a liberális demokrácia bajnokának számító Brüsszel...","id":"20250603_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"3c99adfd-8c4d-4666-bc6f-52d9d7b15f04","keywords":null,"link":"/360/20250603_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 03. 10:49","title":"Die Welt-kommentár: Trump győzött Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e444c704-291c-413f-b26c-0adb6b9d68b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székesfehérvár fideszes polgármestere szolidáris Karácsony Gergellyel, a Harcosok Klubjának nem tagja, de hűséges a Fideszhez.","shortLead":"Székesfehérvár fideszes polgármestere szolidáris Karácsony Gergellyel, a Harcosok Klubjának nem tagja, de hűséges...","id":"20250602_Cser-Palkovics-Andras-interju-Szekesfehervar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e444c704-291c-413f-b26c-0adb6b9d68b2.jpg","index":0,"item":"eb70b407-b786-4e3c-870a-334e4eb3fba8","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Cser-Palkovics-Andras-interju-Szekesfehervar","timestamp":"2025. június. 02. 10:12","title":"Cser-Palkovics András szerint nem Magyar Péter az ellenfelük, hanem egy társadalmi közhangulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec616476-cc05-44d1-8f5b-476047e148a5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy új áruforgalmi repülőtér építését is tervezi a kormány.","shortLead":"Egy új áruforgalmi repülőtér építését is tervezi a kormány.","id":"20250603_Megepulhet-a-Ferihegyre-vezeto-gyorsvasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec616476-cc05-44d1-8f5b-476047e148a5.jpg","index":0,"item":"22539b4b-1626-4df5-a779-8bbf19adabd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Megepulhet-a-Ferihegyre-vezeto-gyorsvasut","timestamp":"2025. június. 03. 11:30","title":"Nagy Márton: megépülhet a Ferihegyre vezető gyorsvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77561b8d-5eb1-4cc4-bc79-3764023e004c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ellenzéki aktivisták és újságírók magyarázzák a Guardian riportereinek, miért bukhat meg az USA orbánizálása, és hogyan vethet véget egy korábbi szövetséges a magyar miniszterelnök 15 éves uralmának.","shortLead":"Ellenzéki aktivisták és újságírók magyarázzák a Guardian riportereinek, miért bukhat meg az USA orbánizálása, és hogyan...","id":"20250602_gurdian-orban-trump-tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77561b8d-5eb1-4cc4-bc79-3764023e004c.jpg","index":0,"item":"039be9b2-61a7-406d-9c50-aa9b693c78e8","keywords":null,"link":"/360/20250602_gurdian-orban-trump-tisza","timestamp":"2025. június. 02. 07:02","title":"Ő az, aki inspirálta Trumpot: de vajon elveszíti-e hatalmát Orbán – ezt látták Budapesten a Guardian tudósítói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14cc0fac-a84d-4c20-91f1-9c244df57f9f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatta a Neon nevű új böngészőjét az Opera, mely egy „MI-ügynök”.","shortLead":"Bemutatta a Neon nevű új böngészőjét az Opera, mely egy „MI-ügynök”.","id":"20250602_opera-neon-bongeszo-mesterseges-intelligencia-ugynok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14cc0fac-a84d-4c20-91f1-9c244df57f9f.jpg","index":0,"item":"51a2ae0a-dff7-4c32-889d-69f2899cdeb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_opera-neon-bongeszo-mesterseges-intelligencia-ugynok","timestamp":"2025. június. 02. 17:03","title":"Bejelentették a böngészőt, ami már ön helyett intéz mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amit Metha amerikai bíró meghallgatta a záróbeszédeket abban a perben, amely letörné a Google piaci erőfölényét. A Google már a fellebbezést fogalmazza.","shortLead":"Amit Metha amerikai bíró meghallgatta a záróbeszédeket abban a perben, amely letörné a Google piaci erőfölényét...","id":"20250602_google-trosztellenes-per-monopolium-piaci-erofoleny-chrome-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518.jpg","index":0,"item":"e463ba0f-f4e0-4121-b31a-df7478d8bad4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_google-trosztellenes-per-monopolium-piaci-erofoleny-chrome-bongeszo","timestamp":"2025. június. 02. 10:03","title":"Megakadályozná a Google, hogy el kelljen adnia a Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Telekom a következő három hónapra mobilelőfizetőinek és Domino-kártyás ügyfelei számára is elérhetővé tette országos lefedettségű 5G-hálózatát.","shortLead":"A Telekom a következő három hónapra mobilelőfizetőinek és Domino-kártyás ügyfelei számára is elérhetővé tette országos...","id":"20250602_telekom-5g-halozat-dijcsomagok-nyar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4.jpg","index":0,"item":"24566423-cdbe-4a2d-bf90-fb212a6d93d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_telekom-5g-halozat-dijcsomagok-nyar-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 10:20","title":"Tegnap átállítottak egy kapcsolót a Telekomnál, a következményt ön is meg fogja érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ca943c-ce09-4b71-bdee-65e117797d2f","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Jelenleg gyakorlatilag döntetlenre áll a versengés.","shortLead":"Jelenleg gyakorlatilag döntetlenre áll a versengés.","id":"20250601_Lengyel-elnokvalasztas-trzaskowski-nawrocki-allas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ca943c-ce09-4b71-bdee-65e117797d2f.jpg","index":0,"item":"bdfdd9ca-9c79-4362-bcaa-88ad5fb2dcee","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_Lengyel-elnokvalasztas-trzaskowski-nawrocki-allas","timestamp":"2025. június. 01. 22:32","title":"Lengyel elnökválasztás: mindkét jelölt győztesnek hirdette magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]