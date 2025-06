A rendőrség szerint tiltott gyűlés a Pride

A szombat délutáni Pride menet betiltásának jogerőssé válásáról adott ki közleményt még pénteken este a rendőrség. A police.hu-n olvasható közlemény szerint „tiltott gyűlés a Fővárosi Önkormányzat rendezvénye”. Méghozzá indoklásuk szerint azért, mert a szervezők nem támadták meg a bíróságon, így jogerőssé vált az a határozat, amellyel a főváros önkormányzata és a Szivárvány Misszió Alapítvány június 28-ra tervezett gyűlését a BRFK gyülekezési hatóságként megtiltotta.

Csakhogy a szervezők azért nem támadták meg a tiltó határozatot a bíróságon, mert álláspontjuk szerint fővárosi önkormányzati rendezvényként az esemény nem is esik a gyülekezési törvénynek a tavasszal az Országgyűlés által a más mellett a Pride betiltását is célozva módosított gyülekezési törvény hatálya alá, így a rendőrség nem is tilthatta azt be.

Erről beszélt pénteki, nemzetközi sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely főpolgármester is, amikor azt mondta, elvárják a rendőrségtől, hogy tartsák tiszteletben, ez nem egy gyűlés vagy tüntetés, hanem egy fővárosi rendezvény, és azt is elvárják, hogy a szélsőséges aktivistákat tartsák távol a menettől, amelyet esetleg meg akarnak zavarni. Erről itt írtunk részletesen:

Karácsony Gergely: A szerelmet nem lehet betiltani és senki nem lehet másodrangú állampolgár A szombati Pride felvonulásról tart nemzetközi sajtótájékoztatót Karácsony Gergely főpolgármester és Hadja Lahbib, esélyegyenlőségért felelős uniós biztos. Kövesse az eseményt a hvg.hu-n.

A Fülke legfrissebb epizódjában minden feltett és fel nem tett kérdésre válaszolunk a szombati rendezvénnyel kapcsolatban:

Minden, amit tudnod kell, ha szombaton kimennél a Pride mellett tüntetni – Fülke Mit tehetek, ha a rendőrök eljárást indítanak ellenem? Bekerül-e a szabálysértés az erkölcsi bizonyítványba? Nehéz-Posony Kata, a HVG ügyvédje minden kérdésre válaszol.

A Pride-felvonulás fenti, rendőrségi tiltása egyébként egyenes következménye az LMBTQ-emberek ellen évek óta hergelő, nyíltan homofób kormányzati retorikának, a fideszes törvényalkotási attitűdnek. A felvonulás tilalmassá minősítése azonban korántsem az egyetlen következmény, erről itt írunk részletesen: