Törött üvegdarabok vannak egy joghurtban, a hatóság visszahívta a terméket

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleménye szerint törött üvegdarabokat találtak egy francia üveges joghurtban, a termékből Magyarországra is érkezett. Az erről szóló bejelentés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett.

A magyar hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Maison Gourmet Hungary Kft.), amely az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben intézkedett és gondoskodott a kifogásolt tételek visszahívásról. A cég által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a magyar hatóság is nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Yaourt “à l’ancienne” ou “gourmand”, nature et aux fruits 180g/ „Hagyományos” vagy „ínyenc” joghurt, natúr és gyümölcsös változatban

Márka: BEILLEVAIRE

Kiszerelés: 180 g

Minőség megőrzési idő: 2025.07.04

Termékvisszahívás oka: idegen anyag (törött üveg)

A hatóság azt kéri, hogy amennyiben valaki a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!