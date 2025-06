Szegeden akkor is rendeznének Pride-ot, ha a rendőrség megtiltaná

Vidéken csak Pécsen rendeztek eddig Pride-ot, ott idén ősszel már ötödik alkalommal vonulnak fel az LMBTQ-közösség tagjai és szimpatizánsaik. A szegedi LMBTQ-közösség, a Partiscum Egyesület is évek óta szeretne rendezni Pride-ot saját városában – tudta meg a Népszava a szervezet egyik vezetőjétől, Annus Szabolcs Sammy-től. Az egyesület tagjai többször felvetették, hogy Szeged is befogadó város, ezért a csongrádi megyeszékhely is alkalmas lenne egy Pride megrendezésére.

Annus Szabolcs Sammy szerint a szegedi önkormányzat ellenszenvétől sem kell tartaniuk, hisz a158 ezer lelkes várost európer gondolkodású, ellenzéki politikusok irányítják. A Pride ottani megrendezését eddig a forráshiány gátolta: az egyesület évente alig néhány tízezer forintból gazdálkodik, a felvonulás költsége elérheti az egymilliót. A következő években viszont – várhatóan – több pénzük lesz, mivel idén az egyesületet közhasznú szervezetté minősítették, így jogosulttá vált az egyszázalékos adófelajánlások elfogadására. Az azonban csak ősszel derül ki, hogy ebből mennyi bevételre számíthatnak.

Annus szerint a közösség tagjai eldöntötték: ha a meghirdetik a felvonulást, és azt a hatóságok megtiltják, ők akkor sem hátrálnak meg, nem félnek a rájuk kiróható büntetéstől.