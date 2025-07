„Nagyon elérzékenyültek” – megszólaltak  a görög partoknál elsodródott magyar apa és lánya megmentői

Mint korábban beszámoltunk róla, a szárazföldtől távol fedezte fel a két bajba jutott magyart egy sárkányszörfös a görögországi Epanomi közelében. A fiatal görög férfi rögtön a segítségükökre sietett, és odadobta neki a deszkáját, hogy belekapaszkodhassanak. Mint később kiderült: egy negyvenhat éves magyar férfit és tízéves lányát találta meg, a videón hallatszik, ahogy az apa magyarul beszél, a lánya pedig kapkodva liheg a fáradtságtól.

„Először azt láttam, hogy nagyon fáradtak voltak, a kislány sírt, az apja pedig a karjában tartotta. Odaadtam nekik a deszkámat, hogy tudjanak rajta pihenni, amíg megérkezik a segítség” – mondta Anasztaszisz Garipisz az RTL Híradónak küldött videójában. „Ott maradtam velük 20-30 percig, amíg visszanyerték az erejüket, aztán a barátom is jött segíteni. Mivel nem tudtuk kihúzni őket a vízből, ezért a társam velük maradt, amíg visszamentem a partra segítségért. Ott találtam egy hajót, amit odavezettem hozzájuk.”

A huszonnégy éves Iset Segurát még most is kirázza a hideg a történtek miatt. A spanyol szörfös lány, aki görög társával együtt segített, felelevenítette az RTL-nek: a parton pihentek, amikor odaszaladt hozzájuk valaki segítségért. Azt mondta, egy apa és egy lánya úszott be, de nem jöttek ki, és a rendőröket is hiába hívták.

„Elég sokáig mentünk befelé a vízben, nagy sebességgel, nagyjából negyven kilométer per órával haladhattunk. Szerintem a szerencsén múlt, hogy megtaláltuk őket, nehéz volt észrevenni bárkit is” – mondta, hozzátéve, hogy olyan erős volt a sodrás, amiben kifejezetten nehéz úszni, ezért is sodródhattak el a magyarok több kilométerre a parttól.

Amikor megláttam a társamat visszafele jönni, mondtam nekik, hogy már jön a hajó, és minden rendben lesz. Nagyon érzelmes pillanat volt. Megölelték egymást, nagyon elérzékenyültek

– mesélte Iset Segura.

A görög parti őrség közleményében azt írta: miután partra vitték a magyarokat, a mentők vizsgálata után megállapították, hogy jól vannak, és nincs szükségük további ellátásra.