Oroszországban csak súlyos testi sértés egy meleg megölése

[{"available":true,"c_guid":"cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters több olyan dokumentumhoz is hozzájutott, ami azt mutatja, a Deutsche Telekom finoman szólva sem elégedett a Nokia eszközeivel és szolgáltatásaival.","shortLead":"A Reuters több olyan dokumentumhoz is hozzájutott, ami azt mutatja, a Deutsche Telekom finoman szólva sem elégedett...","id":"20200207_deutsche_telekom_nokia_huawei_5g_halozatepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b70fef1-c99a-402c-9aa5-537dc3723913","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_deutsche_telekom_nokia_huawei_5g_halozatepites","timestamp":"2020. február. 07. 20:13","title":"Deutsche Telekom: kapja össze magát a Nokia, ha 5G-s hálózatot akar fejleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29a55c7-6f3d-49c9-ba40-f113c47ff943","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az erős szélben elszakadtak a tartókötelek, a hajó végül egy sziklán állt meg.","shortLead":"Az erős szélben elszakadtak a tartókötelek, a hajó végül egy sziklán állt meg.","id":"20200206_Elszabadult_egy_tanker_a_spliti_kikotoben__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c29a55c7-6f3d-49c9-ba40-f113c47ff943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802ee458-6b13-4d2f-8354-b5850eec103b","keywords":null,"link":"/kkv/20200206_Elszabadult_egy_tanker_a_spliti_kikotoben__video","timestamp":"2020. február. 06. 18:51","title":"Elszabadult egy tanker a spliti kikötőben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8aeaf92-0c6e-4a3f-9c12-1ef0fecc9577","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nézőrekordot döntött Roger Federer és Rafael Nadal jótékonysági teniszmérkőzése Fokvárosban.","shortLead":"Nézőrekordot döntött Roger Federer és Rafael Nadal jótékonysági teniszmérkőzése Fokvárosban.","id":"20200208_Minden_nezoi_rekordot_megdontott_a_FedererNadal_meccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8aeaf92-0c6e-4a3f-9c12-1ef0fecc9577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4c6e9f-2e80-455f-a444-1906d4f04190","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Minden_nezoi_rekordot_megdontott_a_FedererNadal_meccs","timestamp":"2020. február. 08. 11:37","title":"Minden nézői rekordot megdöntött a Federer-Nadal meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c22bd6-3646-4a40-991b-92a3bf6f2d57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Százötven éve ezen a napon, 1870. február 7-én született Bécsben Alfred Adler osztrák orvos, pszichiáter, az individuálpszichológia elméletének kidolgozója. ","shortLead":"Százötven éve ezen a napon, 1870. február 7-én született Bécsben Alfred Adler osztrák orvos, pszichiáter...","id":"20200207_alfred_adler_osztrak_pszichiater_150_eve_szuletett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18c22bd6-3646-4a40-991b-92a3bf6f2d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bdc05b-3dd1-4ae5-a461-99d33c0b6596","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_alfred_adler_osztrak_pszichiater_150_eve_szuletett","timestamp":"2020. február. 07. 07:03","title":"\"Nem sok múlik azon, hogy az ember mit hoz magával, az a lényeges, hogy ebből mire képes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2498f0b3-a147-454d-b347-801f4386e009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Veszélyeztették az utasokat, a tűzbe keveredett egy Airbus – állítja az orosz védelmi tárca.","shortLead":"Veszélyeztették az utasokat, a tűzbe keveredett egy Airbus – állítja az orosz védelmi tárca.","id":"20200207_Az_oroszok_szerint_utasszallito_moge_bujva_bombazott_az_izraeli_legiero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2498f0b3-a147-454d-b347-801f4386e009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d1f760-0cbc-4f91-9933-1d73042b293e","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_Az_oroszok_szerint_utasszallito_moge_bujva_bombazott_az_izraeli_legiero","timestamp":"2020. február. 07. 07:22","title":"Az oroszok szerint utasszállító mögé bújva bombázott az izraeli légierő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1909b0-88ba-487c-b712-63e0e88a0144","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 3900 palackból álló gyűjtemény egyes darabjai a várakozások szerint akár egymillió fontért is elkelhetnek.\r

","shortLead":"A 3900 palackból álló gyűjtemény egyes darabjai a várakozások szerint akár egymillió fontért is elkelhetnek.\r

","id":"20200207_arveres_whisky_magangyujtemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe1909b0-88ba-487c-b712-63e0e88a0144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3d3604-e922-4f83-af54-c3d29ba2da1a","keywords":null,"link":"/elet/20200207_arveres_whisky_magangyujtemeny","timestamp":"2020. február. 07. 21:32","title":"Elárverezik a világ legnagyobb whisky magángyűjteményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ff9b66-1f7d-4081-a591-1a6001c0b921","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mit gondol a kizöldülő Orbán Viktorról, a néppárttal frigyre lépő ökopártokról és a mai lázadó ifjúságról 1968 vezéralakja, Daniel Cohn-Bendit? A francia-német zöldmozgalom meghatározó alakja nyugdíjas éveit tölti, pedig lehetne Macron minisztere is. Véleménye azért még van mindenről.","shortLead":"Mit gondol a kizöldülő Orbán Viktorról, a néppárttal frigyre lépő ökopártokról és a mai lázadó ifjúságról 1968...","id":"202006__daniel_cohnbendit__klimavedelemrol_afiatalok_lazadasarol__orban_klimavedo_lett_mazel_tov","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9ff9b66-1f7d-4081-a591-1a6001c0b921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a616e3-8acd-4b6b-8746-71eec2ef1dd4","keywords":null,"link":"/360/202006__daniel_cohnbendit__klimavedelemrol_afiatalok_lazadasarol__orban_klimavedo_lett_mazel_tov","timestamp":"2020. február. 06. 13:00","title":"Cohn-Bendit: Ha Orbán módszere fertőző, akkor legyen az emberséges politika is az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár néhány nap múlva minden valószínűség szerint bemutat egy összehajtható telefont a Samsung, a Galaxy Fold igazi utódja később, de még ebben az évben megérkezhet.","shortLead":"Bár néhány nap múlva minden valószínűség szerint bemutat egy összehajtható telefont a Samsung, a Galaxy Fold igazi...","id":"20200206_samsung_winner2_kodnevu_keszulek_galaxy_fold_utodja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cccd5c8-6b7b-4d70-9fce-66f08eac9e14","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_samsung_winner2_kodnevu_keszulek_galaxy_fold_utodja","timestamp":"2020. február. 06. 15:03","title":"Bár jön egy Samsung-összehajtható, az „igazi” Galaxy Fold 2-re még várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]