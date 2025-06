Magyar Péter a mentelmi ügyéről: „Ez egy politikailag motivált eljárás”

A mentelmi ügyekkel kapcsolatos eljárás zárt ajtók mögött folyik, olyannyira, hogy az ügyek lényegéről sem ad ki semmilyen információt az Európai Parlament és az ülésteremben elhangzottakról a részvevők sem beszélhetnek. Annyit lehet tudni hivatalosan, hogy Polt Péter (akkor még) legfőbb ügyész három büntetőeljárás kapcsán írt levelet Roberta Metsolának, az Európai Parlament elnökének és kérte Magyar mentelmi jogának felfüggesztését célzó eljárás lefolytatását. Más forrásokból lehet tudni, hogy az egyik ügy az, ahol az ügyészség szerint Magyar Péter egy másik személy telefonját a Dunába dobta, a másik kettő pedig becsületsértés. Utóbbiak pótmagánvádas eljárásban indultak, Simonka György volt fideszes képviselő és a Mi Hazánk jelentette fel Magyar Pétert.

Két részletben körülbelül egy órán keresztül volt a tárgyalóteremben Magyar Péter, az egyik ügyben közel húsz percig beszélt, a többi esetében rövidebb ideig.

Bármikor szívesen azonnal lemondok a mentelmi jogomról, ha Orbán Viktor és a kormánya teljesíti a magyar emberek, ezen belül a fideszesek többségének a kérését, hogy Magyarország haladéktalanul csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Ha így tesz, akkor ki fog derülni, hogy ő kerül hosszabb időre a hűvösre, vagy én. Nyilvánvalóan ezt nem fogja megtenni, mert akkor az ügyészség először az ő és a családja korrupciós ügyeit vizsgálná az európai uniós pénzek felhasználásra kapcsán

– jelentette ki közvetlenül a meghallgatások után az EUrologusnak nyilatkozva a teremből kilépő politikus. Úgy fogalmazott, hogy ha élete végéig “raklapokkal dobálnám a mobiltelefonokat a Dunába, amit nem fogok megtenni, akkor sem fogok annyi kárt okozni a magyar embereknek, nem lopnék el annyi pénzt, mint amennyit Orbán Viktor és az oligarchái egy óra alatt ellopnak”.

Magyar Péter nyilatkozik az EUrologusnak EUrologus

Magyar Péter arra a kérdésünkre, hogy jogi, vagy politikai ügyről van-e szó szerinte, egyértelműen azt mondta, hogy ezeket politikai támadásoknak kell felfogni. Azzal érvelt, hogy ő egy “44 éves háromgyermekes, büntetlen előéletű jogász”, aki az “utóbbi két évtized több mint felében nemzetbiztonsági átvilágításon esett át” a munkakörei és a volt felesége (Varga Judit volt igazságügyi miniszter – a szerk.) miatt, és soha semmit nem állapítottak meg.

Azóta én egy ilyen – nem is tudom - karrierbűnöző lettem a kormányzati propagandában és nap mint nap új ügyek kerülnek elő, és sokszor olyan dolgokat tudok meg magamról, amiket nem is sejtettem

– tette hozzá. Az ügyészség által megküldött dokumentumokat zagyvaságnak nevezte. Úgy fogalmazott, ha a leírtakat bizonyítani tudná a hatóság, akkor a bíróság próbára bocsátással, vagy – ha a bíró nagyon szigorú – pénzbüntetéssel sújthatná. Megemlítette, arra számít, hogy újabb ügyekkel fogják támadni. Példaként említette a bennfentes kereskedelmet, amellyel kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank újabb “bugyuta” kérdésekkel kereste meg, vagy a Diákhitel Központ élén eltöltött időszakát, amelyről már egy állami számvevőszéki vizsgálat ottléte alatt megállapította, hogy a gazdálkodás rendben zajlott.

Nem az a céljuk, hogy ezeket az ügyeket lezárják, mert ezeket nem lehet a választásig lezárni

– mondta Magyar, hozzátéve, szerinte a hatalom célja, hogy “ott üljek a vádlottak padján és ezt tudják mutogatni a propagandamédiájukban”.

Ebből mindenki kitalálhatja, hogy ez egy politikailag motivált eljárás

– fogalmazott. Kijelentette azt is, hogy ezek az eljárások nem zavarják a Tisza Párt választási felkészülését. Felhívta a figyelmet arra, hogy eddig hatvan helyreigazgatási keresetet adott be, valamennyit megnyerte és csak azért nem adnak be akár naponta százat, mert arra az ügyvédeknek már nincs kapacitása.

Parlamenti forrásokból megtudtuk, hogy a mostani meghallgatásokat követően még nem terjesztenek elő javaslatot Magyar Péter mentelmi jogával összefüggésben. A Jogi Bizottság következő ülése júliusban lesz, annak azonban még nem készült el a napirendje. Ha ott esetleg olyan döntés születik, hogy javasolják a mentelmi jog felfüggesztését, arról csak szeptemberben dönthet leghamarabb az EP plenáris ülése.