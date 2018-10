Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nincsenek szem előtt, a szociális munkások sem tudják, hol keressék őket.","shortLead":"Már nincsenek szem előtt, a szociális munkások sem tudják, hol keressék őket.","id":"20181023_hajlektalanok_szocialis_munkasok_kozterulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3536a58e-2efb-4981-ae65-a89a83b0b751","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_hajlektalanok_szocialis_munkasok_kozterulet","timestamp":"2018. október. 23. 21:33","title":"Eltűntek a forgalmas helyekről a hajléktalanok, így segíteni sem tudnak nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20c6fb0d-570f-4db7-a71d-01ce820d36da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a szoftveres újdonságokról szól majd a dél-koreai gyártó novemberi fejlesztői konferenciája. Ezt most már egy sejtelmes, de érthető meghívó is alátámasztja. ","shortLead":"Nem csak a szoftveres újdonságokról szól majd a dél-koreai gyártó novemberi fejlesztői konferenciája. Ezt most már...","id":"20181024_samsung_galaxy_f_flexibilis_kepernyo_hajlithato_telefon_dj_koh_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20c6fb0d-570f-4db7-a71d-01ce820d36da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c7848b-80f2-4bda-b122-361123e93045","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_samsung_galaxy_f_flexibilis_kepernyo_hajlithato_telefon_dj_koh_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2018. október. 24. 13:03","title":"Tényleg jön a Samsung összehajtható telefonja, kiküldték a meghívókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630ace0a-2666-46d5-951d-47a8acbd98f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekkel a régi vasúti átjárókkal mindig csak a baj van.","shortLead":"Ezekkel a régi vasúti átjárókkal mindig csak a baj van.","id":"20181024_range_rover_vasuti_hid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=630ace0a-2666-46d5-951d-47a8acbd98f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3aec42-2771-4760-ab69-59ee0bde1085","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_range_rover_vasuti_hid","timestamp":"2018. október. 25. 12:20","title":"Kabriót csinált a vasúti híd a tréleren szállított luxus Range Roverekből – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Románia akkor léphet be a schengeni övezetbe, ha hatékonyan küzd a korrupció ellen – erre hívta fel a román kormányzat figyelmét Jean-Claude Juncker az Európai Parlamentben.","shortLead":"Románia akkor léphet be a schengeni övezetbe, ha hatékonyan küzd a korrupció ellen – erre hívta fel a román kormányzat...","id":"20181024_Juncker_uzent_Romanianak_hogy_az_orszag_eros_embere_is_meghallja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7bc5c6-8b60-4c83-b69c-42a608f4599c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181024_Juncker_uzent_Romanianak_hogy_az_orszag_eros_embere_is_meghallja","timestamp":"2018. október. 24. 12:33","title":"Juncker üzent Romániának, hogy az ország „erős embere” is meghallja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ukrajnában már dolgoznak a hiba elhárításán, de addig is jobb, ha más határátkelőknél próbálkozik.","shortLead":"Ukrajnában már dolgoznak a hiba elhárításán, de addig is jobb, ha más határátkelőknél próbálkozik.","id":"20181024_Ket_szabolcs_megyei_hataratkelohely_nem_uzemel_mert_az_ukran_oldalon_aramszunet_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e011c3d-e871-47b8-9250-22d9d9c5f024","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_Ket_szabolcs_megyei_hataratkelohely_nem_uzemel_mert_az_ukran_oldalon_aramszunet_van","timestamp":"2018. október. 24. 13:53","title":"Két Szabolcs megyei határátkelőhely nem üzemel, mert az ukrán oldalon áramszünet van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae197a40-4f0a-4999-b933-c543d313d56a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy és félszer annyit költenek ilyenkor a turisták, mint egy átlagos novemberi hétvégén. A fürdővárosokba és Lengyelországba mennek a legtöbben.","shortLead":"Négy és félszer annyit költenek ilyenkor a turisták, mint egy átlagos novemberi hétvégén. A fürdővárosokba és...","id":"20181025_Ezek_a_varosok_a_hosszu_hetvegere_indulo_magyarok_kedvencei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae197a40-4f0a-4999-b933-c543d313d56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748481c8-fa75-4325-9f44-f9bc28b5bbd9","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Ezek_a_varosok_a_hosszu_hetvegere_indulo_magyarok_kedvencei","timestamp":"2018. október. 25. 10:51","title":"Ezek a városok a hosszú hétvégére induló magyarok kedvencei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccfbf39-c5de-4ceb-9df2-e3cd49d77118","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De nem az övé volt, ezt reggel a rendőrök hozták tudtára, miután valaki azt látta, hogy mélygarázsában az autójában alszik egy ismeretlen, ezért értesítette a hatóságokat.","shortLead":"De nem az övé volt, ezt reggel a rendőrök hozták tudtára, miután valaki azt látta, hogy mélygarázsában az autójában...","id":"20181024_Feltort_egy_melygarazsban_allo_autot_es_benne_aludt_mert_azt_hitte_hogy_az_ove","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ccfbf39-c5de-4ceb-9df2-e3cd49d77118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c323f1c2-76b4-44a4-ae5c-5f87bc1c10da","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_Feltort_egy_melygarazsban_allo_autot_es_benne_aludt_mert_azt_hitte_hogy_az_ove","timestamp":"2018. október. 24. 10:52","title":"Feltört egy mélygarázsban álló autót és benne aludt, mert azt hitte, az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f8371e-2988-45f0-bd41-fe63bc1b3061","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt alelnök szerint műbalhé volt az MTVA-székház előtti tüntetés. ","shortLead":"A volt alelnök szerint műbalhé volt az MTVA-székház előtti tüntetés. ","id":"20181024_Volner_Mi_ez_kerem_fizetett_ellenallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56f8371e-2988-45f0-bd41-fe63bc1b3061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3890fb10-54ab-4fdd-aeec-10f93f4cac39","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Volner_Mi_ez_kerem_fizetett_ellenallas","timestamp":"2018. október. 24. 10:30","title":"Volner: \"Mi ez, kérem, fizetett ellenállás?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]