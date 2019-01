Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee88f1ee-bfc5-4d0e-9c4b-991369b1c5d2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A harag az a méreg, amit te iszol meg, és azt reméled, hogy a másik fog meghalni tőle. Érzelmeink gyakran elragadnak bennünket, pedig a legtöbb helyzetben jó lenne inkább hideg fejjel döntéseket hoznunk – a munkahelyi konfliktusok kiemelt helyen szerepelnek ezen a listán.","shortLead":"A harag az a méreg, amit te iszol meg, és azt reméled, hogy a másik fog meghalni tőle. Érzelmeink gyakran elragadnak...","id":"20190110_Sertett_egok_kuzdelme__igy_fejlesztheti_az_onuralmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee88f1ee-bfc5-4d0e-9c4b-991369b1c5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b0cdc-21f3-4efb-9330-a49da9f29898","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190110_Sertett_egok_kuzdelme__igy_fejlesztheti_az_onuralmat","timestamp":"2019. január. 10. 12:15","title":"Sértett egók küzdelme – így fejlesztheti az önuralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b70162-8e00-4c31-a50d-ec6425780fd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők nyújtották be az egyetlen ajánlatot az NMHH pályázatára.","shortLead":"Ők nyújtották be az egyetlen ajánlatot az NMHH pályázatára.","id":"20190111_Mediatanacs_Tovabb_szolhat_a_Jazzy_Radio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b70162-8e00-4c31-a50d-ec6425780fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c0ee45-fcab-4551-ad94-8fa2c4d1047f","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Mediatanacs_Tovabb_szolhat_a_Jazzy_Radio","timestamp":"2019. január. 11. 13:51","title":"Médiatanács: Tovább szólhat a Jazzy Rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1aafdfe-424c-4896-88cd-86645e583c34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pár éve még szenzáció lett volna a hír, de amióta emblematikus angol vagy francia hotelek, sportklubok, bortermelő gazdaságok kerülnek kínai, arab vagy orosz tulajdonosokhoz, a normális világgazdasági trend megszokott eseményeiről van szó. ","shortLead":"Pár éve még szenzáció lett volna a hír, de amióta emblematikus angol vagy francia hotelek, sportklubok, bortermelő...","id":"20190110_Orosz_kezbe_kerult_a_legendas_francia_ettermi_kalauz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1aafdfe-424c-4896-88cd-86645e583c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af7a12a-b773-4ae1-adf2-e261841b0849","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Orosz_kezbe_kerult_a_legendas_francia_ettermi_kalauz","timestamp":"2019. január. 10. 11:34","title":"Orosz kézbe került a legendás francia éttermi kalauz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan a kincstár ígéri, hogy ma megérkeznek a nyugdíjak, Rákospalotán utalványt kap az, akinek gondot okoz a késés.","shortLead":"Ugyan a kincstár ígéri, hogy ma megérkeznek a nyugdíjak, Rákospalotán utalványt kap az, akinek gondot okoz a késés.","id":"20190111_Etkezesi_utalvanyt_ad_egy_kerulet_annak_akinek_kesik_a_nyugdija","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c7c71-f843-4a61-bae5-431a8dfdc4f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Etkezesi_utalvanyt_ad_egy_kerulet_annak_akinek_kesik_a_nyugdija","timestamp":"2019. január. 11. 12:54","title":"Étkezési utalványt ad egy kerület annak, akinek késik a nyugdíja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c407cd-6f23-4ac8-8c11-2de89963bea2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki olcsó Model S-re vagy Model X-re vágyik, annak most nem árt sietnie a megrendelés leadásával. ","shortLead":"Aki olcsó Model S-re vagy Model X-re vágyik, annak most nem árt sietnie a megrendelés leadásával. ","id":"20190111_a_tesla_dobja_a_legolcsobb_villanyautoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c407cd-6f23-4ac8-8c11-2de89963bea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97caab1c-9ec9-4cbb-a01d-2cec45890c66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_a_tesla_dobja_a_legolcsobb_villanyautoit","timestamp":"2019. január. 11. 11:21","title":"A Tesla dobja a legolcsóbb nagy villanyautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d88ecd-efe1-4153-86a7-1d46e44053b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minél idősebb valaki, annál gyakoribb, hogy valótlanságot terjeszt a legnagyobb közösségi oldalon – erre a megállapításra jutottak a New York és a Princeton Egyetem kutatói.","shortLead":"Minél idősebb valaki, annál gyakoribb, hogy valótlanságot terjeszt a legnagyobb közösségi oldalon – erre...","id":"20190110_facebook_alhir_kamuhir_fake_news_valotlansag_65_ev_princeton_egyetem_new_york_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7d88ecd-efe1-4153-86a7-1d46e44053b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c215065-37ae-4c43-aa4d-e5d2801ecf90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_facebook_alhir_kamuhir_fake_news_valotlansag_65_ev_princeton_egyetem_new_york_egyetem","timestamp":"2019. január. 10. 12:33","title":"A 65 év felettiek terjesztik a legtöbb álhírt a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e052a1-2d9f-40d0-a8ce-4674c16c0d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt remélik, hogy ha közvetetten is, de a helyi gyerekek kérik, talán lelassítanak az autósok.","shortLead":"Azt remélik, hogy ha közvetetten is, de a helyi gyerekek kérik, talán lelassítanak az autósok.","id":"20190110_Helyi_ovodasok_es_iskolasok_fenykepevel_igyekeznek_megfekezni_a_gyorshajtokat_Koszegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71e052a1-2d9f-40d0-a8ce-4674c16c0d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0218498-55be-4dd6-b07d-e7c4e68b1b02","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Helyi_ovodasok_es_iskolasok_fenykepevel_igyekeznek_megfekezni_a_gyorshajtokat_Koszegen","timestamp":"2019. január. 10. 20:14","title":"Helyi óvodások és iskolások fényképével igyekeznek megfékezni a gyorshajtókat Kőszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6ca899-1d64-457b-83db-a4ac4bf5920f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várható volt, hogy az Nvidia csúcskártyájára reagálva az AMD is készít egy erőteljes hardvert. A Radeon VII nem csak gyors lett, lényegesen fejlettebb gyártástechnológiával készült. Meg is kérik az árát.","shortLead":"Várható volt, hogy az Nvidia csúcskártyájára reagálva az AMD is készít egy erőteljes hardvert. A Radeon VII nem csak...","id":"20190110_amd_radeon_7_nvidia_geforce_rtx_2080_ces_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6ca899-1d64-457b-83db-a4ac4bf5920f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ff34b8-af03-4847-b0d0-02c6f531b601","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_amd_radeon_7_nvidia_geforce_rtx_2080_ces_2019","timestamp":"2019. január. 10. 15:33","title":"Odáig lesznek a játékosok ezért a videokártyáért, megjött a Radeon VII","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]