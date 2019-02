Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26ef8b99-5796-42f6-8e4a-0f56019645a2","c_author":"","category":"itthon","description":"Csongrád megyében virágzott a kannabisz.","shortLead":"Csongrád megyében virágzott a kannabisz.","id":"20190208_Negy_fuultetvenyt_szamolt_fel_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26ef8b99-5796-42f6-8e4a-0f56019645a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9d8e2c-b961-4eeb-95d0-48e0d40766c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Negy_fuultetvenyt_szamolt_fel_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 08. 07:32","title":"Négy fűültetvényt számolt fel a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf3b80c-f74c-45e4-9518-c3ee60fd3e6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Rio de Janeiró-i fociklub utánpótlásképző központjának kollégiumában csaptak fel a lángok.","shortLead":"A Rio de Janeiró-i fociklub utánpótlásképző központjának kollégiumában csaptak fel a lángok.","id":"20190208_flamengo_rio_de_janeiro_tuz_utanpotlas_kollegium_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abf3b80c-f74c-45e4-9518-c3ee60fd3e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e15a50a-a95d-4174-8470-8eb1ca5bb63a","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_flamengo_rio_de_janeiro_tuz_utanpotlas_kollegium_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. február. 08. 12:52","title":"Kigyulladt a Flamengo akadémiája, tíz fiatal focista halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Esmya értékvesztése meglátszik a gyógyszergyár negyedik negyedéves és éves jelentésén. ","shortLead":"Az Esmya értékvesztése meglátszik a gyógyszergyár negyedik negyedéves és éves jelentésén. ","id":"20190207_A_Richter_onnan_kapta_a_pofont_ahonnan_a_legkevesbe_varta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63b7cae-f49d-49c1-83fc-23b67f2426f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_A_Richter_onnan_kapta_a_pofont_ahonnan_a_legkevesbe_varta","timestamp":"2019. február. 07. 12:13","title":"A Richter onnan kapta a pofont, ahonnan a legkevésbé várta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Fél kilogramm kokaint és 320 gramm hasisgyantagyanús anyagot találtak a rendőrök egy irodában Budapest XIX. kerületében.","shortLead":"Fél kilogramm kokaint és 320 gramm hasisgyantagyanús anyagot találtak a rendőrök egy irodában Budapest XIX. kerületében.","id":"20190209_Kabitoszeres_bandat_kapcsolt_le_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5d553b-4f87-4401-a7ef-4695d450dcaa","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Kabitoszeres_bandat_kapcsolt_le_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 09. 07:33","title":"Kábítószeres bandát kapcsolt le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Theresa May brüsszeli turnéjának első állomásán a legnagyobb siker az, hogy nem küldték el a pokolba.","shortLead":"Theresa May brüsszeli turnéjának első állomásán a legnagyobb siker az, hogy nem küldték el a pokolba.","id":"20190207_Megint_csalodnia_kellett_annak_aki_attorest_var_Brexitugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6fc9ba-5999-4cf6-99f5-9b1276aff6db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Megint_csalodnia_kellett_annak_aki_attorest_var_Brexitugyben","timestamp":"2019. február. 07. 13:58","title":"Megint csalódnia kellett annak, aki áttörést vár Brexit-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Erős szél fújt egész nap a londoni Heathrow repülőtéren, s ez sok gép számára megnehezítette a landolást. Mint például a British Airways egyik gépének is. A leszállási manőverről videó is készült. ","shortLead":"Erős szél fújt egész nap a londoni Heathrow repülőtéren, s ez sok gép számára megnehezítette a landolást. Mint például...","id":"20190208_Latvanyosra_sikerult_a_British_Airway_egyik_gepenek_leszallasi_kiserlete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a4ff8a-254b-44d2-a455-fcf65cd637c2","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Latvanyosra_sikerult_a_British_Airway_egyik_gepenek_leszallasi_kiserlete","timestamp":"2019. február. 08. 20:59","title":"Látványosra sikerült a British Airways egyik gépének leszállási kísérlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15cb362-b847-4544-a5b0-b7bb3df36d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Természetesen nem derült ki. ","shortLead":"Természetesen nem derült ki. ","id":"20190207_Rakerdeztek_Orbannal_mikor_all_ismet_a_sajto_ele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f15cb362-b847-4544-a5b0-b7bb3df36d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac051e1-b23c-4e23-ae91-736576aadceb","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Rakerdeztek_Orbannal_mikor_all_ismet_a_sajto_ele","timestamp":"2019. február. 07. 15:52","title":"Rákérdeztek Orbánnál, mikor áll ismét a sajtó elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bizonyos ellenőrzések gyakoriságával és dokumentálásával volt baj. A korábbi nagyobb gondok már rendeződtek.\r

\r

","shortLead":"Bizonyos ellenőrzések gyakoriságával és dokumentálásával volt baj. A korábbi nagyobb gondok már rendeződtek.\r

\r

","id":"20190207_Megdorgalta_az_ASZ_az_Allamkincstarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7984b816-002e-4aed-9bad-4fe41f656186","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Megdorgalta_az_ASZ_az_Allamkincstarat","timestamp":"2019. február. 07. 12:35","title":"Megdorgálta az ÁSZ az Államkincstárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]