Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Joachim Löw, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem számít az Európa-bajnoki selejtezősorozatban a világbajnok Mats Hummelsre, Thomas Müllerre és Jerome Boatengre.","shortLead":"Joachim Löw, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem számít az Európa-bajnoki selejtezősorozatban...","id":"20190305_joachim_low_nemet_valogatott_mats_hummels_thomas_muller_jerome_boateng","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1ac61b-4744-4e6c-a3ce-87cdb3c036fb","keywords":null,"link":"/sport/20190305_joachim_low_nemet_valogatott_mats_hummels_thomas_muller_jerome_boateng","timestamp":"2019. március. 05. 20:47","title":"Kitett néhány sztárt a válogatottból Löw","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49cb684-b711-4df5-bbc1-04816b99dd1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai tévésztár Mészáros Lőrinchez hasonlóan a 2057. lett a Forbes milliárdosokat rangsoroló listáján. ","shortLead":"Az amerikai tévésztár Mészáros Lőrinchez hasonlóan a 2057. lett a Forbes milliárdosokat rangsoroló listáján. ","id":"20190306_Vegre_van_valami_kozos_Meszaros_Lorincben_es_Kylie_Jennerben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d49cb684-b711-4df5-bbc1-04816b99dd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb6492a-102e-4c97-b56e-63b6f54c654e","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Vegre_van_valami_kozos_Meszaros_Lorincben_es_Kylie_Jennerben","timestamp":"2019. március. 06. 11:15","title":"Végre van valami közös Mészáros Lőrincben és Kylie Jennerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9be804b-2861-4534-9d9c-6124c15431bc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kioperálták az orvosok egy osztrák nő 17,5 kilogrammot nyomó, úgynevezett policisztás máját Grazban.","shortLead":"Kioperálták az orvosok egy osztrák nő 17,5 kilogrammot nyomó, úgynevezett policisztás máját Grazban.","id":"20190305_policisztas_maj_osztrak_no_graz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9be804b-2861-4534-9d9c-6124c15431bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4338c7a9-fffc-4549-a5de-26ff54a382fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_policisztas_maj_osztrak_no_graz","timestamp":"2019. március. 05. 07:03","title":"17,5 kilós májat operáltak ki egy nőből – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1365cca7-f74d-48ab-8683-9d0da8ddac25","c_author":"Bedő Iván","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, Magyarország nem szórja Afrikára az elektronikai szemetét, de amúgy az EU gond nélkül mérgezi a fekete kontinens lakóit.","shortLead":"Úgy tűnik, Magyarország nem szórja Afrikára az elektronikai szemetét, de amúgy az EU gond nélkül mérgezi a fekete...","id":"20190305_elektronikai_hulladek_afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1365cca7-f74d-48ab-8683-9d0da8ddac25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0170b547-3858-4b43-8298-f5864526a226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_elektronikai_hulladek_afrika","timestamp":"2019. március. 05. 14:30","title":"Az életükkel játszanak az afrikaiak, hogy Európában olcsóbb legyen a tévé és a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem épül elég lakás, ráadásul azokat főként befektetők veszik meg, így a felújításokra kellene koncentrálnia a csoknak – javasolja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mely szerint a felújítási áfa 50 százalékát vissza kellene téríteni.","shortLead":"Nem épül elég lakás, ráadásul azokat főként befektetők veszik meg, így a felújításokra kellene koncentrálnia a csoknak...","id":"20190305_50_szazalekos_felujitasi_afavisszaterites_adhatna_ertelmet_a_csoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a13b648-2a02-4e22-9a6b-7a9c980deb39","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190305_50_szazalekos_felujitasi_afavisszaterites_adhatna_ertelmet_a_csoknak","timestamp":"2019. március. 05. 09:55","title":"50 százalékos felújítási áfavisszatérítés adhatna értelmet a csoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f9a285-a12c-44e6-9202-1bcdef75fe24","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Megteheti majd az új Közlekedési Múzeumban, amely a magyar ipari építészet és az amerikai sztárépítészet frigyéből épülhet meg. Igaz, a legjobb esetben is csak öt év múlva adják át.","shortLead":"Megteheti majd az új Közlekedési Múzeumban, amely a magyar ipari építészet és az amerikai sztárépítészet frigyéből...","id":"20190306_Latott_mar_alulrol_vonatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8f9a285-a12c-44e6-9202-1bcdef75fe24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d0d517-761c-4b91-bca6-e95c3ff67fde","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Latott_mar_alulrol_vonatot","timestamp":"2019. március. 06. 10:56","title":"Látott már alulról vonatot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy S10 és a Fold bemutatása után is tartogat meglepetéseket a Samsung boszorkánykonyhája. A kiszivárgott információk ezúttal az A90 sajátos kamerarendszeréről szólnak.","shortLead":"A Galaxy S10 és a Fold bemutatása után is tartogat meglepetéseket a Samsung boszorkánykonyhája. A kiszivárgott...","id":"20190304_samsung_a90_forgathato_popup_kamera_mobilfotozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dc05c1-17a8-4275-8db3-ccf8d869ea14","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_samsung_a90_forgathato_popup_kamera_mobilfotozas","timestamp":"2019. március. 04. 17:03","title":"Különleges mobil: forgatható kamerát kaphat a Samsung új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy 2009-2011-es ügyben emelt most vádat az ügyészség.","shortLead":"Egy 2009-2011-es ügyben emelt most vádat az ügyészség.","id":"20190306_Ketmilliard_forint_szinlelt_hitellel_csaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574d6167-554d-4b51-a2b8-01f6f0c3049e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Ketmilliard_forint_szinlelt_hitellel_csaltak","timestamp":"2019. március. 06. 09:14","title":"Kétmilliárd forint színlelt hitellel csaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]