[{"available":true,"c_guid":"d7d661ef-8690-4957-b32c-302116f6a56a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az újdonság úgy néz ki, mint egy Aston Martin sportkocsi, de később négyszemélyes és terepjáró változat is érkezhet belőle.","shortLead":"Az újdonság úgy néz ki, mint egy Aston Martin sportkocsi, de később négyszemélyes és terepjáró változat is érkezhet...","id":"20190308_korbefotoztuk_az_5_perces_toltesi_ideju_500_kilometeres_hatotavu_uj_villanyautot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7d661ef-8690-4957-b32c-302116f6a56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c992509-4a6a-4d53-8f3a-c658d25805a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_korbefotoztuk_az_5_perces_toltesi_ideju_500_kilometeres_hatotavu_uj_villanyautot","timestamp":"2019. március. 08. 13:21","title":"Körbefotóztuk az 5 perces töltési idejű, 500 kilométeres hatótávú új villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Disney tervei szerint megtart néhány 20th Century Foxhoz fűződő produkciót, elsősorban mozifilmeket.","shortLead":"A Disney tervei szerint megtart néhány 20th Century Foxhoz fűződő produkciót, elsősorban mozifilmeket.","id":"20190308_Disney_21st_Century_Fox_felvasarlas_film_mozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060f6e16-ac2c-4c0c-8e09-cabc132efc6a","keywords":null,"link":"/kultura/20190308_Disney_21st_Century_Fox_felvasarlas_film_mozi","timestamp":"2019. március. 08. 15:59","title":"A Disney hamarosan felvásárolja a 21st Century Foxot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keresztény értékek védelme továbbra is fontosabb a pártfegyelemnél, írta a hvg.hu-nak a Fidesz arra, hogy a plakátkampány leállításával nem ment-e szembe a párt a korábbi megnyilatkozásaival. Hogy a CEU maradását biztosítják-e vagy sem Budapesten, arról a párt nem beszélt.\r

\r

","shortLead":"A keresztény értékek védelme továbbra is fontosabb a pártfegyelemnél, írta a hvg.hu-nak a Fidesz arra...","id":"20190307_Fidesz_es_a_leallitott_plakatkampany_nem_valtozott_az_allaspont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb83f2c-1a0f-40d5-948c-6e1628a836a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Fidesz_es_a_leallitott_plakatkampany_nem_valtozott_az_allaspont","timestamp":"2019. március. 07. 14:03","title":"Fidesz és a leállított plakátkampány: nem változott az álláspont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97437df-a61a-4e71-adbb-adbdce2e4750","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök szerint a Néppártban túlreagálták a plakátkampányt, ő viszont megtanulta, Lenint idézni nem szerencsés. Azt állította, nem Mészáros Lőrinc meggazdagodásán dolgozik, és azt is, szerinte az oroszok nem az EU destabilizálásában érdekeltek. Orbán Viktort egy pénteki, nőnap alkalmából rendezett háttérbeszélgetésen kérdeztük.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök szerint a Néppártban túlreagálták a plakátkampányt, ő viszont megtanulta, Lenint idézni nem...","id":"20190308_Orban_szerint_Muppet_show_jelleguen_abrazoltak_Sorost_es_Junckert_a_plakaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b97437df-a61a-4e71-adbb-adbdce2e4750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44fd701c-ea1d-4860-b4de-7c14d7d3de74","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Orban_szerint_Muppet_show_jelleguen_abrazoltak_Sorost_es_Junckert_a_plakaton","timestamp":"2019. március. 08. 12:23","title":"Orbán szerint Muppet show-szerűen ábrázolták Junckeréket, nem hitte, hogy ekkora balhé lesz belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bad4b2-e65d-4240-acd2-5a78bc5b4629","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai polgárháború idejéből való katonai erődítmény maradványait találták meg a régészek a San Franciscó-i öbölben fekvő Alcatraz sziget híres börtöne alatt.","shortLead":"Az amerikai polgárháború idejéből való katonai erődítmény maradványait találták meg a régészek a San Franciscó-i...","id":"20190309_alcatraz_alatt_polgarhaborus_katonai_eroditmeny_maradvanyai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09bad4b2-e65d-4240-acd2-5a78bc5b4629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec11f66-8b12-4805-a83a-3d2f59c9727b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_alcatraz_alatt_polgarhaborus_katonai_eroditmeny_maradvanyai","timestamp":"2019. március. 09. 08:03","title":"Feltárult az Alcatraz titka: alagutakat, lőszerraktárt találtak a börtön alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9e770-e414-4e86-8b81-f9ef565f3c64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kísérlet keretében amerikai és kínai kutatók olyan nanorészecskéket fecskendeztek az egerek szemébe, ami átkonvertálta nekik az infravörös fényt látható fénnyé.","shortLead":"Egy kísérlet keretében amerikai és kínai kutatók olyan nanorészecskéket fecskendeztek az egerek szemébe, ami...","id":"20190308_szem_kiserlet_infravoros_feny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0af9e770-e414-4e86-8b81-f9ef565f3c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd18056-9b5c-49dc-a474-fb649cd70b0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_szem_kiserlet_infravoros_feny","timestamp":"2019. március. 08. 10:33","title":"Befecskendeztek egerek szemébe egy anyagot, utána 10 hétig láttak a sötétben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff97d3cc-a618-44ce-ac4b-c5ee2b170996","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehajtott fejű nyargalás buktatta le a dílert.","shortLead":"Lehajtott fejű nyargalás buktatta le a dílert.","id":"20190308_Kenyerbe_dugta_a_marihuanat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff97d3cc-a618-44ce-ac4b-c5ee2b170996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a8995-791d-41ee-af89-80fd2b21dbf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Kenyerbe_dugta_a_marihuanat","timestamp":"2019. március. 08. 08:37","title":"Kenyérbe dugta a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd162d3-d01c-4b91-9db3-a41e2fe3ef23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy idegen gólya foglalta el a fészkét. ","shortLead":"Egy idegen gólya foglalta el a fészkét. ","id":"20190308_Tobias_Sara_golya_feszek_webkamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efd162d3-d01c-4b91-9db3-a41e2fe3ef23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fb4c55-ed93-420f-b73f-f53373ab2928","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Tobias_Sara_golya_feszek_webkamera","timestamp":"2019. március. 08. 14:40","title":"Napokon belül hazatérhet Tóbiás, a gólya, de várja itthon egy kis meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]