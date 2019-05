Az ügyvédek bizakodóak, mert a Baring VostokCapital Partners pénzügyi botrány főszereplőjét, az amerikai Michael Calvey-t április 11-én már kiengedték a börtönből, és jelenleg házi őrizetben van Moszkvában. Az amerikai a főnök, a francia pedig a pénzügyi igazgató a cégnél, melyet 33 millió eurós csalással gyanúsítanak Moszkvában.



A 33 millió eurós pénzügyi botrány valójában egy diplomáciai játszma része



A párizsi Le Monde szerint az oroszok így akarnak visszavágni azokért a szankciókért, melyekkel az Egyesült Államok és az Európai Unió sújtotta őket. A büntető intézkedéseket 2014-ben vezették be, miután Oroszország annektálta a Krím félszigetet, mely korábban Ukrajnához tartozott. Azután egyre másra jöttek a vádak: az oroszok beavatkoznak a politikai életbe az USA-ban éppúgy, mint az uniós tagállamokban. Kicsapta a biztosítékot a Szkripal ügy is, amely miatt a nyugati államok orosz diplomatákat utasítottak ki, és feketelistákat állítottak össze Putyin híveiről. A dúsgazdag oroszok vagyonát zárolták, ők maguk pedig nem léphetnek az érintett nyugati államok területére.



Mi lesz a francia bankárral Moszkvában?



Ügyvédei már többször kérvényezték a szabadlábra helyezését, de eredménytelenül. Pedig ügyét Macron elnök is megemlítette Putyinnak, amikor telefonon beszélgettek. Moszkvában mindenki tudja: legfelső szinten döntenek az ügyben. „Elég egy telefonon felülről” – nyilatkozta a francia bankár ügyvédje, aki a párizsi Le Monde-nak nyilatkozott, és mérsékelten optimista abban a tekintetben, hogy vajon kiengedik-e az oroszok a február óta előzetesben kuksoló Philippe Delpal bankárt. (képünk illusztráció)