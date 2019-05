Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ded8d1aa-c2f0-49cb-8865-0f3e40058475","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész a bíróságon tett vallomást egy sorozatgyilkossági ügyben.","shortLead":"A színész a bíróságon tett vallomást egy sorozatgyilkossági ügyben.","id":"20190530_Egy_sorozatgyilkos_aldozataval_randizott_Ashton_Kutcher","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded8d1aa-c2f0-49cb-8865-0f3e40058475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3e5e9e-8fe4-418d-be32-459c2539be01","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Egy_sorozatgyilkos_aldozataval_randizott_Ashton_Kutcher","timestamp":"2019. május. 30. 14:10","title":"Egy sorozatgyilkos áldozatával randizott Ashton Kutcher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Harvard amerikai elitegyetem diplomaosztóján szólalt fel a német kancellár, erős mondatokat fogalmazott meg. Bár nem nevezte meg, a sorok közt Trumpnak is üzent. ","shortLead":"A Harvard amerikai elitegyetem diplomaosztóján szólalt fel a német kancellár, erős mondatokat fogalmazott meg. Bár nem...","id":"20190531_Merkel_Politikai_vezetoknek_nem_szabad_igazsagkent_talalniuk_hazugsagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadf1c59-6db1-4a91-a75d-833f2be252ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190531_Merkel_Politikai_vezetoknek_nem_szabad_igazsagkent_talalniuk_hazugsagokat","timestamp":"2019. május. 31. 05:30","title":"Merkel: Politikai vezetőknek nem szabad igazságként tálalniuk hazugságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb13bd4-b47d-4a22-b02c-cd7d99cee33c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung és a OnePlus is nagyjából hasonló specifikációval kínálja a csúcsmobilját, ezért egy sebességtesztben próbálták eldönteni, melyik az erősebb.","shortLead":"A Samsung és a OnePlus is nagyjából hasonló specifikációval kínálja a csúcsmobilját, ezért egy sebességtesztben...","id":"20190530_samsung_galaxy_s10_plus_oneplus_7_pro_okostelefon_sebessegteszt_phonebuff","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fb13bd4-b47d-4a22-b02c-cd7d99cee33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff73a373-f806-4775-aee3-10116bb1715a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_samsung_galaxy_s10_plus_oneplus_7_pro_okostelefon_sebessegteszt_phonebuff","timestamp":"2019. május. 30. 08:33","title":"Videó: Összeeresztették a Samsung és a OnePlus csúcsmobilját, ez lett az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8629b0e8-355e-4658-89ca-ca6125b28a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"A buli dübörög tovább\" – mondta Végvári Ádám.","shortLead":"\"A buli dübörög tovább\" – mondta Végvári Ádám.","id":"20190530_Sulyos_betegseggel_kuzd_a_Neoton_Familia_frontembere_de_nem_all_le_a_koncertezessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8629b0e8-355e-4658-89ca-ca6125b28a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204aef1b-ef9a-48aa-9037-eacb229dc433","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Sulyos_betegseggel_kuzd_a_Neoton_Familia_frontembere_de_nem_all_le_a_koncertezessel","timestamp":"2019. május. 30. 09:50","title":"Súlyos betegséggel küzd a Neoton Família frontembere, de nem áll le a koncertezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f33504-eca6-4673-84d5-a182611419c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdemes volt megvenni Simicska Lajos médiabirodalmát.","shortLead":"Érdemes volt megvenni Simicska Lajos médiabirodalmát.","id":"20190531_Meg_hogy_nincs_penz_a_mediaban_Meszaros_Lorinc_tobb_mint_otmilliardot_szerzett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f33504-eca6-4673-84d5-a182611419c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a67fda3-93fc-40be-bb7d-692e373a32e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Meg_hogy_nincs_penz_a_mediaban_Meszaros_Lorinc_tobb_mint_otmilliardot_szerzett","timestamp":"2019. május. 31. 11:21","title":"Még hogy nincs pénz a médiában? Mészáros Lőrinc több mint ötmilliárdot szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Természetesen Kansasben.","shortLead":"Természetesen Kansasben.","id":"20190530_Kozeledett_a_tornado_de_ez_a_srac_meg_megkerte_a_baratja_kezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49241b29-04c1-43ab-bd1e-de93c69a8e08","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Kozeledett_a_tornado_de_ez_a_srac_meg_megkerte_a_baratja_kezet","timestamp":"2019. május. 30. 16:30","title":"Közeledett a tornádó, de ez a srác még megkérte a barátja kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44733afc-c76d-4fc2-908b-60a354adbfc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy koreai turistacsoport hajóját gyűrte maga alá egy nagyobb hajó csütörtök éjjel a Dunán.","shortLead":"Egy koreai turistacsoport hajóját gyűrte maga alá egy nagyobb hajó csütörtök éjjel a Dunán.","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_viragokat_helyeztek_el_a_delkoreai_nagykovetsegnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44733afc-c76d-4fc2-908b-60a354adbfc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b1806c-f09e-4d51-be24-c4e5cb2fd74d","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Dunai_hajobaleset_viragokat_helyeztek_el_a_delkoreai_nagykovetsegnel","timestamp":"2019. május. 30. 13:21","title":"Dunai hajóbaleset: virágokat helyeztek el a dél-koreai nagykövetségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990a8ed-e38d-4282-a64c-f3521ba9df8c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A helyére a Juventus és a Chelsea korábbi edzője érkezhet.\r

","shortLead":"A helyére a Juventus és a Chelsea korábbi edzője érkezhet.\r

","id":"20190530_luciano_spalletti_internazionale_serie_a_antonio_conte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6990a8ed-e38d-4282-a64c-f3521ba9df8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e0a451-5e27-41ad-afe8-d029e9f74e03","keywords":null,"link":"/sport/20190530_luciano_spalletti_internazionale_serie_a_antonio_conte","timestamp":"2019. május. 30. 12:03","title":"Kirúgta Spallettit az Inter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]