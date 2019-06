Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8fb1cac-4fcd-4607-994e-991a64391a08","c_author":"","category":"itthon","description":"Előzetes letartóztatásba helyezték Jurij C.-t, a a Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányát.","shortLead":"Előzetes letartóztatásba helyezték Jurij C.-t, a a Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányát.","id":"20190601_Elozetesben_a_Hableanyt_elsullyeszto_hajo_kapitanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8fb1cac-4fcd-4607-994e-991a64391a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3073ca12-f68c-407f-8d4d-10dae5fac7c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Elozetesben_a_Hableanyt_elsullyeszto_hajo_kapitanya","timestamp":"2019. június. 01. 15:09","title":"Előzetesben a Hableányt elsüllyesztő hajó kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6537913f-5ffc-48a7-ac33-8c79c603816c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészt most épp az improvizáció élteti.","shortLead":"A zenészt most épp az improvizáció élteti.","id":"20190531_Des_Laszlo_Mar_nem_erdekelnek_a_megkotesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6537913f-5ffc-48a7-ac33-8c79c603816c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3e66d7-42af-45b0-b965-dcd333233ba2","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Des_Laszlo_Mar_nem_erdekelnek_a_megkotesek","timestamp":"2019. május. 31. 19:30","title":"Dés László: Már nem érdekelnek a megkötések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577","c_author":"Tóth Richárd","category":"sport","description":"Előre megmondták, Orbán nem lesz ott Csíksomlyón. Helyette a helyszínről nézte meg a Liverpool BL-győzelmét.","shortLead":"Előre megmondták, Orbán nem lesz ott Csíksomlyón. Helyette a helyszínről nézte meg a Liverpool BL-győzelmét.","id":"20190602_Papalatogatas_helyett_BLdonto_volt_Orban_programja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a620caa5-c472-44c9-8a97-721ad751e6b5","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Papalatogatas_helyett_BLdonto_volt_Orban_programja","timestamp":"2019. június. 02. 08:54","title":"Pápalátogatás helyett BL-döntő volt Orbán programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75eb56a-6a90-4f8c-8eff-c55ff93789f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a legutóbbi Kormányinfón sorolta, hogy az elmúlt években kisebb lett a csirkehús és a tej áfája, majd ugyanebben a sorban említette a kenyeret is. Az mfor.hu szúrta ki, hogy a kenyér esetében tévedett a miniszter.","shortLead":"A pénzügyminiszter a legutóbbi Kormányinfón sorolta, hogy az elmúlt években kisebb lett a csirkehús és a tej áfája...","id":"20190601_Varga_Mihany_benezhette_a_kenyer_afajat_azt_meg_Bajnaiek_csokkentettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75eb56a-6a90-4f8c-8eff-c55ff93789f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2de8a42-1568-41dd-8904-114337af446a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Varga_Mihany_benezhette_a_kenyer_afajat_azt_meg_Bajnaiek_csokkentettek","timestamp":"2019. június. 01. 12:09","title":"Varga Mihály benézhette a kenyér áfáját, azt még Bajnaiék csökkentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem tragédia történt a Király utcában, egy eszméletét vesztő férfit háromszor kellett újraéleszteniük a rendőröknek, végül a kiérkező mentők stabilizálták a férfit, és kórházba szállították.\r

\r

","shortLead":"Majdnem tragédia történt a Király utcában, egy eszméletét vesztő férfit háromszor kellett újraéleszteniük...","id":"20190602_Eletet_mentettek_a_rendorok_szombat_ejjel_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfebd326-8010-4f9d-8e56-8db2ea204654","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Eletet_mentettek_a_rendorok_szombat_ejjel_Budapesten","timestamp":"2019. június. 02. 14:21","title":"Életet mentettek a rendőrök szombat éjjel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d034084-c0f1-455e-b207-bdd78ee38416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK állítólag az eső miatt nem használta a keresőlámpás, hőkamerás helikoptereit szerdán.","shortLead":"A BRFK állítólag az eső miatt nem használta a keresőlámpás, hőkamerás helikoptereit szerdán.","id":"20190601_Dunai_hajokatasztrofa_osszevissza_beszel_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d034084-c0f1-455e-b207-bdd78ee38416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e439779d-ba34-49f3-8be5-da13f377ec93","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Dunai_hajokatasztrofa_osszevissza_beszel_a_rendorseg","timestamp":"2019. június. 01. 09:24","title":"Dunai hajókatasztrófa: ellentmondásos rendőrségi nyilatkozatok a helikopterekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e41cd0-587e-4415-9e94-d8348d8e95dc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"1 milliárd dollárt meghaladó vesztesége volt a cégnek az első negyedévben. ","shortLead":"1 milliárd dollárt meghaladó vesztesége volt a cégnek az első negyedévben. ","id":"20190531_Sulyos_veszteseget_termelt_az_iden_az_Uber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54e41cd0-587e-4415-9e94-d8348d8e95dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a51042a-e143-4650-81c9-796e8438309d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Sulyos_veszteseget_termelt_az_iden_az_Uber","timestamp":"2019. május. 31. 17:46","title":"Súlyos veszteséget termelt az idén az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4156b38-2121-404e-8925-0955f3420c84","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mi volt a meglepő az európai választásokban, meddig erősödhetnek a populisták, marad-e a migráció a legfontosabb téma, és hogyan alakulhat a most kezdődő parlamenti ciklus – ezt kérdeztük szakértőinktől.","shortLead":"Mi volt a meglepő az európai választásokban, meddig erősödhetnek a populisták, marad-e a migráció a legfontosabb téma...","id":"20190601_ep_valasztas_2019_orban_viktor_europai_neppart_populistak_europai_unio_migracio_szakertok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4156b38-2121-404e-8925-0955f3420c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59811a8c-32a4-46a9-bf95-d275977c34ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_ep_valasztas_2019_orban_viktor_europai_neppart_populistak_europai_unio_migracio_szakertok","timestamp":"2019. június. 01. 07:00","title":"Bármennyire is kiabál Orbán Brüsszelre, hamarosan kispados lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]