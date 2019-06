Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajó elhagyta Budapestet, de a dél-koreai külügy lefoglaltatná. ","shortLead":"A hajó elhagyta Budapestet, de a dél-koreai külügy lefoglaltatná. ","id":"20190603_A_Viking_Sigyn_lefoglalasat_surgeti_DelKorea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99308568-2ca3-4139-b87c-b6b4e603555f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_A_Viking_Sigyn_lefoglalasat_surgeti_DelKorea","timestamp":"2019. június. 03. 09:35","title":"A Viking Sigyn lefoglalását sürgeti Dél-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A baracktermésnek nem tett be annyira az időjárás, és a tavalyi magas árak után az idén olcsóbbra lehet számítani. ","shortLead":"A baracktermésnek nem tett be annyira az időjárás, és a tavalyi magas árak után az idén olcsóbbra lehet számítani. ","id":"20190603_Olcsobb_lesz_iden_a_barack","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2b5f6a-c69a-48a6-a384-f675fe2517f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Olcsobb_lesz_iden_a_barack","timestamp":"2019. június. 03. 06:50","title":"Olcsóbb lesz idén a barack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első negyedév végére 102,7 ezerre csökkent a közfoglalkoztatottak száma","shortLead":"Az első negyedév végére 102,7 ezerre csökkent a közfoglalkoztatottak száma","id":"20190603_Hat_eve_nem_volt_ilyen_keves_kozmunkas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb12e10-ebc7-464f-ade0-300deecebc8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Hat_eve_nem_volt_ilyen_keves_kozmunkas","timestamp":"2019. június. 03. 09:47","title":"Hat éve nem volt ilyen kevés közmunkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két legnagyobb brit ellenzéki erő vezetői nem hajlandóak részt venni a Trump tiszteletére rendezett banketten.","shortLead":"A két legnagyobb brit ellenzéki erő vezetői nem hajlandóak részt venni a Trump tiszteletére rendezett banketten.","id":"20190603_Trump_harom_napig_II_Erzsebet_vendege_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cbd286-2b41-4ddc-86bd-a931dde31e0e","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Trump_harom_napig_II_Erzsebet_vendege_lesz","timestamp":"2019. június. 03. 06:23","title":"Trump három napig II. Erzsébet vendége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2695a7-0a70-4e81-a924-75bea678b27b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre gyakrabban vetnek be robotokat a sebészeti műtétek során, ezek a költséges műtéti módszerek azonban csak kevés előnnyel járnak a bécsi Ludwig Boltzmann Intézet 28 klinikai tanulmányt elemző jelentése szerint.","shortLead":"Egyre gyakrabban vetnek be robotokat a sebészeti műtétek során, ezek a költséges műtéti módszerek azonban csak kevés...","id":"20190602_robotokkal_vegzett_sebeszet_elonyei_koltsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b2695a7-0a70-4e81-a924-75bea678b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66075480-a4ec-4e89-863a-bd942abf5fb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_robotokkal_vegzett_sebeszet_elonyei_koltsegek","timestamp":"2019. június. 02. 16:03","title":"Nem biztos, hogy jobb lesz, ha egy gép kezei alá fekszik a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe6c3c3-4e6f-4a07-9683-673c69a0be73","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"vilag","description":"Nem csak a látogatásának helyszíneit, a mondanivalóját is patikamérlegen mérte ki hétvégi romániai útján Ferenc pápa, aki a román és a magyar közösség előtt is az együttélés fontosságáról beszélt. Ő elment, de mi marad a tanításából? Helyszíni riport Ferenc pápa erdélyi útjáról.","shortLead":"Nem csak a látogatásának helyszíneit, a mondanivalóját is patikamérlegen mérte ki hétvégi romániai útján Ferenc pápa...","id":"20190603_csiksomlyo_papa_latogatas_erdely_magyar_roman_ellentet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbe6c3c3-4e6f-4a07-9683-673c69a0be73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3107a3-dfee-435f-a704-c902a08dbf23","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_csiksomlyo_papa_latogatas_erdely_magyar_roman_ellentet","timestamp":"2019. június. 03. 06:30","title":"„A médiában azt hallgattam, hogy a magyarok barbárok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetések nem voltak túl magasak, az osztalék annál inkább.","shortLead":"A fizetések nem voltak túl magasak, az osztalék annál inkább.","id":"20190602_Csoda_Meszaroseknal_negy_ev_husszorosara_nott_a_gyerekek_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbef66ad-6f7e-4e17-88e3-8b8f1f2f4abd","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Csoda_Meszaroseknal_negy_ev_husszorosara_nott_a_gyerekek_cege","timestamp":"2019. június. 02. 13:38","title":"Csoda Mészároséknál: négy év alatt hússzorosára nőtt a gyerekek cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2daf020-8e10-4b4b-9b9c-cc54349e5070","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újonnan végzett kutatás eredménye arra világít rá, hogy a folyamatos energiaital-fogyasztás valóban nem tesznek jót a szívnek. ","shortLead":"Egy újonnan végzett kutatás eredménye arra világít rá, hogy a folyamatos energiaital-fogyasztás valóban nem tesznek jót...","id":"20190602_energiaital_hatasa_szivproblema_szivritmus_vernyomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2daf020-8e10-4b4b-9b9c-cc54349e5070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba91df4-66af-4765-a68e-db0886249b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_energiaital_hatasa_szivproblema_szivritmus_vernyomas","timestamp":"2019. június. 02. 11:03","title":"Ha szokott energiaitalt inni, jobb, ha tud erről az új kutatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]