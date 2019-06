Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik legnagyobb szerb ásványvíz- és üdítőital-gyártót vásárolja fel a KMV és a PepsiCo.","shortLead":"Az egyik legnagyobb szerb ásványvíz- és üdítőital-gyártót vásárolja fel a KMV és a PepsiCo.","id":"20190607_Szerbiaban_terjeszkedik_a_Szentkiralyi_tulajdonosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1c3f5d-f113-438c-9d21-5ccbc6c45345","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_Szerbiaban_terjeszkedik_a_Szentkiralyi_tulajdonosa","timestamp":"2019. június. 07. 10:36","title":"Szerbiában terjeszkedik a Szentkirályi tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7a42d3-1dad-478f-bf9d-8d8717eab42b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollégánk szombaton hajnalban 6 óra előtt ellenőrizte a helyszínt, ahol a Hableányt kiemelik majd a vízből. ","shortLead":"Kollégánk szombaton hajnalban 6 óra előtt ellenőrizte a helyszínt, ahol a Hableányt kiemelik majd a vízből. ","id":"20190608_Nem_utal_semmi_arra_hogy_ma_nekifognanak_a_Hableany_kiemelesenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f7a42d3-1dad-478f-bf9d-8d8717eab42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bf6861-84c7-4524-8208-93d36df99cc0","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Nem_utal_semmi_arra_hogy_ma_nekifognanak_a_Hableany_kiemelesenek","timestamp":"2019. június. 08. 07:57","title":"Nem utal semmi arra, hogy ma nekifognának a Hableány kiemelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kassai Dániel, az LMP volt politikusa, a XVIII. kerület önkormányzati képviselője összesen négy népszavazási kezdeményezést nyújtott be, referendumot kezdeményez abban a kérdésben is, hogy aki nem esik át nemzetbiztonsági átvilágításon, ne lehessen miniszterelnök.","shortLead":"Kassai Dániel, az LMP volt politikusa, a XVIII. kerület önkormányzati képviselője összesen négy népszavazási...","id":"20190607_Benyujtottak_egy_nepszavazasi_kezdemenyezest_hogy_ne_epuljon_stadion_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92b8266-ad76-49f7-a814-53948b71c826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Benyujtottak_egy_nepszavazasi_kezdemenyezest_hogy_ne_epuljon_stadion_Budapesten","timestamp":"2019. június. 07. 10:23","title":"Benyújtottak egy népszavazási kezdeményezést, hogy ne épüljön stadion Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e509de-7635-417d-813d-b7ef20a8623b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vonat környezetbarátabb a repülőnél, de időben, pénzben és utazásszervezésben lenne még mit behoznia.","shortLead":"A vonat környezetbarátabb a repülőnél, de időben, pénzben és utazásszervezésben lenne még mit behoznia.","id":"20190607_repulo_vs_vasut_kornyezetszennyezes_utazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57e509de-7635-417d-813d-b7ef20a8623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00f2bdb-8532-42f2-b423-ab7d830fd542","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_repulo_vs_vasut_kornyezetszennyezes_utazas","timestamp":"2019. június. 07. 06:03","title":"Tényleg jobb lenne elfelejteni a repülőket, és vonattal menni mindenhova?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0345e1d6-2d00-42c2-90fd-724d77485ae1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videóra vették a nem mindennapi fellépést.","shortLead":"Videóra vették a nem mindennapi fellépést.","id":"20190608_Betorot_uldoztek_a_rendorok_allatira_meglepodtek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0345e1d6-2d00-42c2-90fd-724d77485ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00de144-0080-4da3-a0e9-9b51bd5c0b87","keywords":null,"link":"/elet/20190608_Betorot_uldoztek_a_rendorok_allatira_meglepodtek","timestamp":"2019. június. 08. 12:59","title":"Betörőt üldöztek a rendőrök, állatira meglepődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Financial Times szerint a Google épp arról győzködi Donald Trumpékat, hogy az Android elvétele a Huaweitől nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.","shortLead":"A Financial Times szerint a Google épp arról győzködi Donald Trumpékat, hogy az Android elvétele a Huaweitől...","id":"20190607_google_huawei_bojkott_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae0e05a-184f-47c6-b611-cae157b289aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_google_huawei_bojkott_android","timestamp":"2019. június. 07. 11:33","title":"Huawei-bojkott: a Google állítólag arról győzködi Trumpot, hogy a kínai gyártó használhassa az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A többszörös világbajnok magyar mesterszakács és mestercukrász 70 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A többszörös világbajnok magyar mesterszakács és mestercukrász 70 éves volt.\r

\r

","id":"20190607_Meghalt_Benke_Laszlo_mesterszakacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3462f76-c5a6-4fe9-8018-9e9f6a81780f","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Meghalt_Benke_Laszlo_mesterszakacs","timestamp":"2019. június. 07. 21:52","title":"Meghalt Benke László mesterszakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7d236c-1432-45aa-89b3-9d2b4ddec044","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon is ott van a Las Vegas-i Re:MARS konferencián, ahová nem akármivel érkeztek: itt mutatták be új csomagküldő drónjukat, amely nem csak függőleges emelkedésre képes. ","shortLead":"Az Amazon is ott van a Las Vegas-i Re:MARS konferencián, ahová nem akármivel érkeztek: itt mutatták be új csomagküldő...","id":"20190606_amazon_prime_air_dron_csomagszallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea7d236c-1432-45aa-89b3-9d2b4ddec044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661d1080-7576-455e-916f-06ba6da3a41a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_amazon_prime_air_dron_csomagszallitas","timestamp":"2019. június. 06. 17:03","title":"Bemutatta az új drónt az Amazon, amelyik 30 perc alatt házhoz viszi a csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]