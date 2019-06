Régi harcostársait tolta a pálya szélére az elmúlt hónapokban a bűncselekményekkel meggyanúsított Simonka György. Egyikük ki is tálalt. Simonkát ennek ellenére megyei elnöknek választhatják a mai tisztújításon, őt ajánlja melegen a Fidesz régióigazgatója is. Közben az is a tudomásunkra jutott, hogy talán mégsem Kerényi fog ajánlatot tenni az elnöki posztra.

„Kis párt, kis gond, nagy párt, nagy gond” – érzékeltette a rá nehezedő feladatok súlyát Kerényi János, a Fidesz dél-alföldi régióigazgatója, és azt is, hogy az ezek szerint általuk helyi perpatvaroknak tartott békési ügyek nem nagy súllyal esnek a latba. Nagyobb jelentőséggel bír például Szeged, ahogy Kerényi jelezte, de itt, ahogy mondta, már lezárták az ügyet. Igaz, amikor a Ferroép Zrt. vezérigazgatójának hivatalos polgármester-jelöltségére kérdeztünk, erre mégsem adott egyértelmű választ. Az viszont kiderült, hogy a tavaly ősszel több súlyos bűncselekménnyel is meggyanúsított Simonka György körzetében kialakult viharok nem igazán ingatták meg a Fidesz régióigazgatóját abban, hogy a csütörtök esti megyei tisztújító ülésen a képviselőt ajánlja megyei elnöknek a hatvan körüli választmányi tagságnak.

Már ha ő teszi. A helyzet furcsasága, hogy pár órával azután, hogy telefonon beszéltünk Kerényi Jánossal, már olyan információk jutottak el hozzánk, hogy a tisztújításra a régióigazgató helyett Kósa Lajos fog elmenni, aki viszont a tavaly megválasztott Herczeg Tamás megválasztását támogatná. Este eldől.

Simonka György, akit több hónappal ezelőtt vesztegetéssel, költségvetési csalással meggyanúsított Polt Péter, mindenesetre ágyúgolyóként szervezkedik Békés megyében. A politikus azóta elindította az úgynevezett 3. Calendula-tervet is, amely nem más, mint az uniós források közös felhasználása különböző beruházásokra a térségben. Ezzel párhuzamosan Simonka György nagytakarításba is kezdett, és az éppen a bűncselekményekkel való meggyanúsítása miatt vele szembeforduló harcostársait sorra kitolta a pályáról, nyilván azzal a részcéllal is, hogy a megyei elnöki posztot is kisebb ellenállással szerezhesse meg.

Így került sor a tótkomlósi Fidesz-elnök kigolyózására. Takács Ferenc rögtön a meggyanúsításakor a Facebookon írta meg, hogy mennyire megkönnyebbült, mert már elege volt az évek óta tartó presszióból, jogszerűtlenségekből, pofára való osztogatásokból. A párharc hónapokig folyt az ősfideszes Takács ellen, aki egyébként Orbán Viktor környezetében is felbukkant időről időre. Sőt, a miniszterelnök böllérének nevezik Békés megyében, ugyanis polgári foglalkozása szerint a városi elnök hentes. Igaz, Takács végül vigaszként kapott, egyelőre szóbeli ígéretként, más feladatot Kárpátalján.

© Túry Gergely

A „takarítás” többi része csendesebben zajlott. Időközben eltávolították posztjáról az orosházi társadalmi megbízatású alpolgármestert, Elekes Lajost, aki gazdasági szakemberként éveken át asszisztált az országgyűlési képviselő munkájához. De szerződést bontott az orosházi önkormányzat a Jövő Építők TDM szervezettel is, amely vezetője szintén partner volt Simonka György sokéves munkájában.

A legkeményebbnek Galló Ferenc bizonyult, ő 2014-ben a dél-békési politikus kampányát vezette, de a sokak szerint a választóknak maszlagként beadott Calendula-terv munkacsoportjait is ő koordinálta. Galló egyébként pályázati szakember, így az uniós források körül is Simonka jobbkezének számított. Most éppen nála borult ki a bili. A napokban a Facebookon tálalt ki, itt azt írta, hogy az elmúlt hetekben megromlott a viszonya Simonkával, akivel egyébként gyermekkoruk óta ismerik egymást. Galló azt pontosan nem árulta el, hogy a személyes kapcsolatuk miért romlott meg ennyire, de azt azért leírta, hogy a mentelmi jogától megfosztott politikus fél tőle, mert ő jóval képzettebb egykori barátjánál, és mert néhányan elárulták neki, hogy mire utasította őket Simonka György bizonyos EFOP-pályázatokkal kapcsolatosan. Még arra is kitér Galló, hogy ő többeket arra kért, hogy ne tegyenek eleget a képviselő kérésének, mert az bűncselekmény volna. Ennek ellenére, úgy tudjuk, hogy az egykori barát feljelentést nem tett Simonka ellen. A lényegre ezt követően tér rá:

Fél azért, mert én pontosan tudom, hogy „meztelen a király”!

"Foggal-körömmel, ígérgetéssel, fenyegetőzéssel igyekszik újból megválasztatni magát Békés megye legfőbb politikai vezetőjének, és ehhez én útban vagyok…"

– írta Galló a Facebookon három nappal ezelőtt.

Az igazi balhé szerdán délután tört ki. Ekkor Galló Ferenc a medgyesbodzási testületi ülésen lemondott társadalmi megbízatású alpolgármesteri posztjáról, amit októberben éppen Simonka György kérésére vállalt el. Lemondását itt azzal indokolta az újságírók előtt, hogy tudomására jutott, a térség polgármesterei közül többeket, köztük a medgyesbodzásit is, azzal fenyegette meg Simonka, hogy amennyiben támogatják Gallót, akkor nem lesz pénz a beruházásokra. Erről nem csak írásban tudósított a Körös Hírcentrum, de hangfelvételeket is feltett a portál oldalára.

Kerestük Galló Ferencet, hogy ha ennyire rossz véleménnyel van a politikus barátjáról, akkor miért csak most tálalt ki, aki erre azt válaszolta, hogy az európai parlamenti választások miatt nem akarta a Fidesz esélyeit gyengíteni. Itt fel is hívta a figyelmet arra, hogy a faluban, ahol egyébként tagságának felfüggesztéséig ő volt az elnöke a kormánypárti alapszervezetnek, hatvan százalék feletti eredményt értek el a választáson. Azt viszont kevésbé szeretné Galló, hogy megyei elnöknek megválasszák Simonkát Békésben, ezért is időzítette kifakadását mostanra.

A személyes konfliktus okát Galló nem kívánta feltárni, hozzánk olyan információk jutottak el, hogy az Orosháza melletti gyopárosfürdői turisztikai fejlesztések miatt rúgták össze a port, ami miatt Simonka tett feljelentést Galló ellen. Erre is rákérdeztünk Gallónál, aki ezt ugyan nem utasította élből vissza, de azt mondta, hogy semmiféle hivatalos értesítést nem kapott ilyen ügyről.

Galló kifakadásáról megkérdeztük Kerényi Jánost is, a Fidesz régióigazgatója erre csak annyit válaszolt, hogy kérdezzük meg Berettyóújfaluban, hogyan vélekednek ott Galló Ferencről. Galló cége évekkel ezelőtt, még a 2014-es kampányidőszakban egy tejporgyárat tervezett hitelekből ott felépíteni, ez befuccsolt. Az is igaz, hogy néhány évvel ezelőtt, még Simonkával a háta mögött, egy harmincmilliárd forintot is meghaladó hulladékgazdálkodási projektet irányító cég, a DAREH Zrt. vezérigazgatójaként irányított egy csőd felé haladó, több tucat település hulladékgazdálkodását magába foglaló projektet. Ezt a gyulai fideszes polgármester vezetésével megakadályozták, de jó hírét biztosan nem keltette.

Az utóbbi hónapokban mindenesetre nem csak az előbb felsoroltak tűntek ki Simonka mellől a képből, hanem az „öreg csapat” több tagja is, például, korábban a személyi titkáraként dolgozó Szegedi Balázs is Herczeg Tamás a békés megyei parlamenti képviselő mellé szegődött. De a megyei közgyűlés fejlesztési bizottságának elnökével, Ruck Mártonnal is megromlott a kapcsolata. Többen közülük üzlettársai is voltak Simonkának különböző időszakokban.

A Fidesz vezetői mégis kitartanak Simonka György mellett, ez derült ki Mezőhegyesen is. Itt ugyanis, ahogy a hvg.hu is írt róla, Lázár János mint az állami tangazdaság vezetője tett egy ajánlatot a helyieknek, hogy társadalmi megbízatású polgármesterként álljanak egy, a birtokon dolgozó vezető mellé. Ezt szórólapon ismertette a kisvárosban. Pár nappal később a kisvárosi Fidesz-szervezet tartott tisztújítást, ahol polgármesterjelöltnek választották maguk közül Simonka György jobbkezének számító Rajos Istvánt, jelenlegi alpolgármestert. Magyarul, még Lázár ellenében is labdába rúghat Simonka, holott a mezőhegyesi birtok szétosztogatására tett kísérlete óta a meggyanúsított politikus nem nagyon volt kívánatos vendég a kisvárosban. A helyiek közül többen meg is rettentek, mert ugyan nem tetszett sokaknak Lázár beleszólása a helyi ügyekbe, de most úgy vélekednek, hogy inkább ezer Lázár támogatott jelölt, mintsem egy Simonka köréhez tartozó.

A csütörtök esti tisztújításról Kerényi egyébként azt mondta, hogy vélhetően lesznek viták, de ő úgy gondolja, hogy az eddigi nézeteltéréseket is sikerült elrendeznie, bízik benne, hogy, amennyiben erre sor kerül, akkor most is menni fog.