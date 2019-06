„Mezőhegyes barátjaként úgy látom, hogy az itt élők érdekeit, a munkáját társadalmi megbízatásban ellátó polgármester képviselheti” – üzeni a helyieknek a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt ügyeivel megbízott Lázár János aláírásaval ellátott szórólap. Az is szerepel a szövegben, hogy a kisváros anyagi lehetőségei szűkösek, ezért is lenne célszerű, hogy az ősszel megválasztott polgármester ne pénzkereseti lehetőségként tekintsen a posztra. A szórólap szerint alkalmasabb személy nem is lehet Mezőhegyes irányítására, mint egy helyi nagy cég vezetője.

A múlt héten derítette ki a Népszava, hogy az eredeti fejlesztési tervekre hajazó az a közbeszerzés, amit május 30-án kiírt a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt menedzsmentje. A kiírásban a már ismert turisztikai beruházások mellett feltűnt a golfpálya és a kisvasút tervezésének a lehetősége is. Lázár Jánosnál, a birtok tulajdonosi jogaival felruházott biztosnál a hír kiverte a biztosítékot, azonnal visszavonatta a közbeszerzést, és a sajtóban belengette, hogy nem marad következmények nélküli a szerinte a háta mögött véfrehajtott akció.

Egyelőre arról nincsenek információk, hogy a menedzsment tagjai közül bárki felelősségét is firtatta volna a kormánybiztos. Akármilyen céllal is nyomtatták a szórólapot, az a helyiekben nemtetszést váltott ki, mert olyan üzenete van többek szerint, hogy Lázár János máris összevonta a birtok és a város körüli teendőket, ráadásul még irányító szerepet is játszana az egyébként egyáltalán nem egyszerű helyi közéletben.

Sokan annak tulajdonítják a kampányszerű röplapozást, hogy a Fidesz Mezőhegyesen az európai parlamenti választásokon az országos átlag alatti eredményt ért el. A hvg.hu megpróbálja kideríteni, hogy ki volt a röplapozás ötletgazdája és kivitelezője, amint megkapjuk a válaszokat, frissítjük cikkünket.