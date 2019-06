Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d175302-a797-4f7b-9876-454bb54e6854","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190627_ksh_munkanelkuliseg_foglalkoztatottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d175302-a797-4f7b-9876-454bb54e6854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39974f35-dca4-4cfa-933e-9037175d52d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_ksh_munkanelkuliseg_foglalkoztatottsag","timestamp":"2019. június. 27. 11:38","title":"Tovább csökkent a munkanélküliség, de a kormány titkos célja még nem teljesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac2f800-1117-4899-b9cf-4937babcd631","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindkét merényletet az Iszlám Állam vállalta magára. Úgy tudni, egy rendőrtiszt meghalt, többen pedig megsebesültek. Úgy tudni, egy rendőrtiszt meghalt, többen pedig megsebesültek.","id":"20190628_Rendorsegi_celpontjaik_voltak_a_tuneziai_ongyilkos_merenyloknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fac2f800-1117-4899-b9cf-4937babcd631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553b0d36-aae1-4b46-a0b2-fe398c154a16","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Rendorsegi_celpontjaik_voltak_a_tuneziai_ongyilkos_merenyloknek","timestamp":"2019. június. 28. 04:58","title":"Rendőrségi célpontjaik voltak a tunéziai öngyilkos merénylőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5bdf74-474f-404c-8708-93eaf7a8c123","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adminisztratív szabályok akár hetekkel is késleltethetik a babaváró hitel július 1-jei indulását.","shortLead":"Az adminisztratív szabályok akár hetekkel is késleltethetik a babaváró hitel július 1-jei indulását.","id":"20190626_Senki_sem_fog_ripszropsz_babavaro_hitelhez_jutni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd5bdf74-474f-404c-8708-93eaf7a8c123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76cc680-c083-424a-bc1a-365ebe356a7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Senki_sem_fog_ripszropsz_babavaro_hitelhez_jutni","timestamp":"2019. június. 26. 16:52","title":"Senki sem fog ripsz-ropsz babaváró hitelhez jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f08056-c3a5-405f-91b2-88e297161e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi mindenre nem alkalmas egy márkás sportcipő.","shortLead":"Mi mindenre nem alkalmas egy márkás sportcipő.","id":"20190626_Ha_nem_latja_nem_hiszi_el_labbal_betonoztak_le_egy_uthibat_Budapesten__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64f08056-c3a5-405f-91b2-88e297161e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43fa19b-3440-442a-bb25-b272667e70ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Ha_nem_latja_nem_hiszi_el_labbal_betonoztak_le_egy_uthibat_Budapesten__video","timestamp":"2019. június. 26. 11:55","title":"Ha nem látja, nem hiszi el: lábbal aszfaltoztak le egy úthibát Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyanúgy, mint két hete, a német kancellár most is teljes testében remegni kezdett. Ugyanúgy, mint két hete, a német kancellár most is teljes testében remegni kezdett. ","id":"20190627_Ismet_rosszul_lett_egy_ceremonian_Angela_Merkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d09f230-c655-46d2-8c5e-b178e167b238","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Ismet_rosszul_lett_egy_ceremonian_Angela_Merkel","timestamp":"2019. június. 27. 11:44","title":"Ismét rosszul lett egy nyilvános eseményen Angela Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeletről masszív front érkezett Magyarországra, a vihar rövid idő alatt komoly károkat okozott, kora estig ezernél több segélyhívás érkezett, a vasúti közlekedés is akadozik, több tucat településen nincs áram. ","shortLead":"Északkeletről masszív front érkezett Magyarországra, a vihar rövid idő alatt komoly károkat okozott, kora estig ezernél...","id":"20190627_idojaras_vihar_zivatar_hidegfront_meteorologia_jegeso_felhoszakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d26db7-d4dc-4aca-a3ed-b01d134b7a1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_idojaras_vihar_zivatar_hidegfront_meteorologia_jegeso_felhoszakadas","timestamp":"2019. június. 27. 15:42","title":"Felhőszakadás söpört végig Magyarországon, több mint hetven település maradt áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20937e09-5c79-4e37-8a29-1d49a8a1f3b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Vezetői engedélyt, biztosítási igazolást és forgalmit legyen szíves.”","shortLead":"\"Vezetői engedélyt, biztosítási igazolást és forgalmit legyen szíves.”","id":"20190627_10_honapos_kislanyat_igazoltatta_egy_kozlekedesi_rendor__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20937e09-5c79-4e37-8a29-1d49a8a1f3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c706470b-25e9-49c1-8f38-96aea5554bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_10_honapos_kislanyat_igazoltatta_egy_kozlekedesi_rendor__video","timestamp":"2019. június. 27. 10:42","title":"10 hónapos kislányát igazoltatta egy közlekedési rendőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50743938-7204-49f5-8989-88556ffae3b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy huszonhárom éves még meg tudott állni, de egy kilencvenéves férfi súlyos sérüléseket szenvedett a sínek közé zuhanva.","shortLead":"Egy huszonhárom éves még meg tudott állni, de egy kilencvenéves férfi súlyos sérüléseket szenvedett a sínek közé...","id":"20190626_Video_A_londoni_metron_lokott_a_sinekre_embereket_egy_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50743938-7204-49f5-8989-88556ffae3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b80d38-a67f-4887-b3da-00b68c38166d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Video_A_londoni_metron_lokott_a_sinekre_embereket_egy_ferfi","timestamp":"2019. június. 26. 14:04","title":"Videó: A londoni metrón lökött a sínekre embereket egy férfi, életfogytiglant kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]