A szolgáltató a felhalmozott közüzemi tartozások miatt döntött így. A területen sok gyerek is él, közkútból viszont csak kettő van.

A hőségriadó idején, a kánikulában kapcsolta ki 48 családnál a vizet a Nyírségvíz Zrt. - írja az Index, amelynek Glonczi László, a Hátrányos Helyzetű Családok Országos Egyesületének elnöke számolt be a történtekről.

Az érintett terület Huszártelep, ahol roma családok laknak. A vízszolgáltatást a felhalmozott közüzemi tartozások miatt kapcsolták le. "Sok helyen 3-4 gyerek is van, de van itt egy végstádiumban lévő daganatos beteg is" – mondta Glonczi, hozzátéve, hogy nem a tartozásokat vitatják,

de szerinte máshogy is eljárhatott volna a szolgáltató.

Az Index cikke szerint a környéken mindössze két közkút van, a szabályozás pedig azt mondja ki, „ha valahol köztartozás miatt kikapcsolják a vizet, és az érintett lakók 150 méteren belül nem érnek el közkutat, ebben az esetben lajtoskocsival vagy más módon kell biztosítani számukra vizet”. Glonczi szerint vannak családok, akiknek jóval messzebbre kell menniük a kutakhoz, lajtoskocsik pedig nincsenek.

Az elnök szerint van olyan család, aki arról kapott értesítést, hogy csak korlátozni fogják a vízhasználatot, de náluk is teljesen megszűnt a szolgáltatás. Olyanok is vannak, akik csupán pár ezer forinttal tartoztak, mégis elzárták a szolgáltatást. Ők hiába fizették be a késedelmet, csak 48 óra múlva lesz újra vizük.

Glonczi szerint a felhalmozódott közüzemi tartozások miatt már 3 éve javasolták, hogy feltölthetős vízórákat szereljenek fel a telepen. Így a feltöltésekből le tudják vonni a tartozásokat.

A lap kereste a vízszolgáltatót és a nyíregyházi polgármestert is, egyelőre egyiket sem tudták elérni.