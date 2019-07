Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ba28f02-1a3d-4626-b18d-c0c636cf705c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a villanyautó akkora távolságot tett meg, hogy annyiból akár több mint huszonkétszer meg lehetne kerülni a Földet.","shortLead":"Ez a villanyautó akkora távolságot tett meg, hogy annyiból akár több mint huszonkétszer meg lehetne kerülni a Földet.","id":"20190716_uj_rekord_900_ezer_kilometert_mentek_egy_teslaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ba28f02-1a3d-4626-b18d-c0c636cf705c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da9c111-1f64-453e-a681-258cd532456d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_uj_rekord_900_ezer_kilometert_mentek_egy_teslaval","timestamp":"2019. július. 16. 13:21","title":"Új rekord: 900 ezer kilométert mentek egy Teslával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz elnök és a magyar miniszterelnök utoljára tavaly szeptemberben találkozott.","shortLead":"Az orosz elnök és a magyar miniszterelnök utoljára tavaly szeptemberben találkozott.","id":"20190716_Osszel_Budapestre_jon_Putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5907b306-2cfd-4418-938b-ee058dab70b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Osszel_Budapestre_jon_Putyin","timestamp":"2019. július. 16. 06:24","title":"Ősszel Budapestre jön Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendeletet írt alá arról, hogy a kormányzati hivataloknak és ügynökségeknek a beszerzéseiknél növekvő mértékben kell amerikai árukat vásárolniuk.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendeletet írt alá arról, hogy a kormányzati hivataloknak és ügynökségeknek...","id":"20190716_Trump_elrendelte_inkabb_amerika_arut_vegyenek_az_allami_hivatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582ed333-c5ed-48e6-adfc-b249dbb63cfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Trump_elrendelte_inkabb_amerika_arut_vegyenek_az_allami_hivatalok","timestamp":"2019. július. 16. 07:26","title":"Trump elrendelte: inkább amerikai árut vegyenek az állami hivatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e82335-c834-4c32-8ddf-9e81dc3efdc1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az édesség azonban így is édes marad.","shortLead":"Az édesség azonban így is édes marad.","id":"20190716_Hozzaadott_cukor_nelkuli_csokit_dob_piacra_a_Nestle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34e82335-c834-4c32-8ddf-9e81dc3efdc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6af6bae-d90a-4217-b68f-e9327fbf9f53","keywords":null,"link":"/kkv/20190716_Hozzaadott_cukor_nelkuli_csokit_dob_piacra_a_Nestle","timestamp":"2019. július. 16. 18:35","title":"Hozzáadott cukor nélküli csokit dob piacra a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden is gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, az ország döntő részén csapadék nélkül. ","shortLead":"Kedden is gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, az ország döntő részén csapadék nélkül. ","id":"20190715_idojaras_meteorologia_elorejelzes_alfold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda37377-5803-403e-ac0e-7fde770e53cf","keywords":null,"link":"/elet/20190715_idojaras_meteorologia_elorejelzes_alfold","timestamp":"2019. július. 15. 17:17","title":"Didereghetnek éjszaka az alföldiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c5c809-26f3-4aa0-a214-03af57c59c43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöki posztjának várományosa hétfőn bejelentette, hogy július 17-én lemond német védelmi miniszteri posztjáról.","shortLead":"Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöki posztjának várományosa hétfőn bejelentette, hogy július 17-én lemond...","id":"20190715_ursula_von_der_leyen_nemet_vedelmi_miniszter_lemondas_europai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c5c809-26f3-4aa0-a214-03af57c59c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6beb9a1f-38cb-4587-9f94-d9007a753b9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_ursula_von_der_leyen_nemet_vedelmi_miniszter_lemondas_europai_bizottsag","timestamp":"2019. július. 15. 17:10","title":"Lemond a miniszterségről Von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789bc6d3-fd85-442e-a412-9eea5e86289d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az új MacBook Air sem csúnya, a sebességet illetően más a kérdés: a 2019-es modellben lévő SSD kevésbé fürge.","shortLead":"Bár az új MacBook Air sem csúnya, a sebességet illetően más a kérdés: a 2019-es modellben lévő SSD kevésbé fürge.","id":"20190716_apple_macbook_air_2019_ssd_sebesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=789bc6d3-fd85-442e-a412-9eea5e86289d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8159ef-56e5-4024-8520-b2abc0fd8385","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_apple_macbook_air_2019_ssd_sebesseg","timestamp":"2019. július. 16. 18:03","title":"Jól gondolja meg, befizet-e az új MacBook Airre: lassabb, mint az előző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Szoros volt a végeredmény, összesen 383 igen és 327 nem szavazatot kapott a német politikus az Európai Parlamentben. A 21 magyar képviselőből csak ketten szavaztak nemmel. A neheze viszont még nem ért véget, ki kell jelölni az Európai Bizottság tagjait, akikre kemény bizottsági meghallgatások várhatnak. ","shortLead":"Szoros volt a végeredmény, összesen 383 igen és 327 nem szavazatot kapott a német politikus az Európai Parlamentben...","id":"20190716_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_Europai_Parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d567a187-29ef-4e9b-a271-f23dc7083392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_Europai_Parlament","timestamp":"2019. július. 16. 19:35","title":"Elfogadta az EP, Ursula von der Leyen lesz az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]