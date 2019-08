Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad3df494-9a30-43d3-8e41-6b562186adc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Szerencsére\" befelé dőlt. ","shortLead":"\"Szerencsére\" befelé dőlt. ","id":"20190802_Cegledi_korhaz_kerites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad3df494-9a30-43d3-8e41-6b562186adc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79892f91-a48f-435f-83e8-93124bd7294c","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Cegledi_korhaz_kerites","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:14","title":"Leomlott a ceglédi kórház kerítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cf32cd-6c07-4fa7-b2af-24ea4685f394","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svájci másodosztályban szereplő csapat 2-0-ás győzelmet aratott a Fehérvár ellen. Edzőjük szerint a meccs után lekicsinylően nyilatkoztuk róluk.","shortLead":"A svájci másodosztályban szereplő csapat 2-0-ás győzelmet aratott a Fehérvár ellen. Edzőjük szerint a meccs után...","id":"20190802_Az_FC_Vaduz_edzoje_Meg_nem_lattam_olyan_sznob_csapatot_mint_a_Fehervar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59cf32cd-6c07-4fa7-b2af-24ea4685f394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07953106-9908-4e95-adb1-38984cf2472c","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Az_FC_Vaduz_edzoje_Meg_nem_lattam_olyan_sznob_csapatot_mint_a_Fehervar","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:14","title":"Az FC Vaduz edzője: Még nem láttam olyan sznob csapatot, mint a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f334c5-007f-468d-b3ea-c66f1fa80737","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igor Nagy, vukovári lakos követte el a hatszoros gyilkosságot csütörtök este Zágrábban – számolt be rendőrségi forrásokra hivatkozva a Jutarnji List című zágrábi napilap.","shortLead":"Igor Nagy, vukovári lakos követte el a hatszoros gyilkosságot csütörtök este Zágrábban – számolt be rendőrségi...","id":"20190802_Magyar_nevu_ferfi_kovette_el_a_zagrabi_verengzest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73f334c5-007f-468d-b3ea-c66f1fa80737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e4d2e0-70df-43e3-bfb2-9698cddd127e","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_Magyar_nevu_ferfi_kovette_el_a_zagrabi_verengzest","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:43","title":"Egy Igor Nagy nevű férfi követte el a zágrábi vérengzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984c50d7-83c2-4707-bd58-0b3c673f9117","c_author":"Csányi – Czeglédi – Tóta W.","category":"elet","description":"Mi igen. Összeszedtük az elmúlt évek nagy rántott receptötleteit, és megvalósítottuk, hogy önnek már ne kelljen. Tanulság: nem kell mindent panírozni.","shortLead":"Mi igen. Összeszedtük az elmúlt évek nagy rántott receptötleteit, és megvalósítottuk, hogy önnek már ne kelljen...","id":"20190802_rantott_etel_teszt_szalonna_uborka_snickers","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=984c50d7-83c2-4707-bd58-0b3c673f9117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb56bc2a-4c62-431e-94b7-7397ce158014","keywords":null,"link":"/elet/20190802_rantott_etel_teszt_szalonna_uborka_snickers","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:00","title":"És evett már rántott kovászos uborkát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg 2018-ban összesen mintegy 15 millió beteg adatai kerültek ki az internetre, 2019-ben egyetlen félév alatt már ennek az eredménynek több mint kétszeresénél járunk.","shortLead":"Míg 2018-ban összesen mintegy 15 millió beteg adatai kerültek ki az internetre, 2019-ben egyetlen félév alatt már ennek...","id":"20190801_orvosi_adatok_adatszivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c01855a-bf56-4128-8927-6423cb1bfb3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_orvosi_adatok_adatszivargas","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:03","title":"Ömlenek a betegadatok a hackerekhez, és úgy tűnik, ez csak fokozódni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Donald Trump 10 százalékos vámemelést jelentett be 300 milliárd dollár értékű kínai árura.","shortLead":"Donald Trump 10 százalékos vámemelést jelentett be 300 milliárd dollár értékű kínai árura.","id":"20190801_A_Twitteren_jelentette_be_Trump_hogy_folytatja_a_vamhaborut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2901e1-ea0d-474e-91dd-9c73b38cae31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_A_Twitteren_jelentette_be_Trump_hogy_folytatja_a_vamhaborut","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:50","title":"A Twitteren jelentette be Trump, hogy folytatja a vámháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy családbarát kormánynak a védőnőkön és a civil szervezeteken keresztül kiemelten kell foglalkoznia a gyermekek anyatejes táplálásának ügyével, a szoptatás szakembereken keresztüli segítésével, támogatásával – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára még csütörtökön Budapesten, egy szakmai fórumon. ","shortLead":"Egy családbarát kormánynak a védőnőkön és a civil szervezeteken keresztül kiemelten kell foglalkoznia a gyermekek...","id":"20190802_Retvari_Sok_orszagban_gender_mosdot_terveznek_Magyarorszagon_szoptatopelenkazo_helyiseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e99fa68-3c08-47b8-abc1-f5d3528ac251","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Retvari_Sok_orszagban_gender_mosdot_terveznek_Magyarorszagon_szoptatopelenkazo_helyiseget","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:30","title":"Rétvári: Sok országban gender mosdót terveznek, Magyarországon szoptató-pelenkázó helyiséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A SEC megnevezett a Microsoft magyarországi korrupciós botrányában érintett állami szerveket, köztük az ORFK-t. A rendőrség korábban visszautasított minden érintettséget, bár közleményük már nem elérhető. A NAV vezetője abban az időszakban Vida Ildikó volt, az informatikai beszerzésekért Tiborcz István testvére felelt.","shortLead":"A SEC megnevezett a Microsoft magyarországi korrupciós botrányában érintett állami szerveket, köztük az ORFK-t...","id":"20190801_A_SEC_szerint_a_rendorseg_es_a_NAV_is_erintett_a_Microsoftbotranyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3cfda9-706c-4ee7-9e66-dff3f4a78c1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_A_SEC_szerint_a_rendorseg_es_a_NAV_is_erintett_a_Microsoftbotranyban","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:03","title":"A rendőrség és a NAV is érintett a Microsoft-botrányban az amerikai tőzsdefelügyelet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]