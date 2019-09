Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután súlyos baleset történt a tiszadadai Rákóczi úton egy kanyarban.","shortLead":"Vasárnap délután súlyos baleset történt a tiszadadai Rákóczi úton egy kanyarban.","id":"20190908_Halalos_baleset_Tiszadadan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9098ba7-10e3-4316-a779-47a833baae39","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Halalos_baleset_Tiszadadan","timestamp":"2019. szeptember. 08. 19:50","title":"Lesodródott az útról egy Renault Tiszadadán - 1 halott, 3 sérült ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428e8816-fb78-4817-8587-a8670456ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puskájuk van, vadászházuk is van, így ezekkel is kivehetik részüket a honvédelemből.","shortLead":"Puskájuk van, vadászházuk is van, így ezekkel is kivehetik részüket a honvédelemből.","id":"20190909_A_vadaszokat_is_bevonnak_onkentes_tartalekos_katonanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=428e8816-fb78-4817-8587-a8670456ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b581e1a-4c10-41cf-8a3d-394ff3c42bce","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_A_vadaszokat_is_bevonnak_onkentes_tartalekos_katonanak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:18","title":"A vadászok segítségével cserkésznék be az önkéntes tartalékos katonákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e2ffa7-56a0-4143-b56d-327f78063d4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bejelentették, hogy leépítés kezdődik.","shortLead":"Bejelentették, hogy leépítés kezdődik.","id":"20190910_electorlux_leepites_jaszbereny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8e2ffa7-56a0-4143-b56d-327f78063d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0244d6e0-a62b-446f-ad3d-43985f166410","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_electorlux_leepites_jaszbereny","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:21","title":"Nyolcszáz dolgozó munkája válik feleslegessé Jászberényben, az Electroluxnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b3fce9-7d8f-462b-90ab-8d7772414b56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom 2015-ben vezette be a Magenta 1 nevű csomagját, melyben vezetékes és mobilos előfizetések vonhatók össze úgy, hogy a végösszegre jelentős kedvezményt biztosít a szolgáltató. 