[{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa szerint Orbán totális diktatúrát álmodott meg.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa szerint Orbán totális diktatúrát álmodott meg.","id":"20191209_Szabo_Timea_Van_meg_nehany_szazezer_ember_akik_nem_Nemeth_Szilard_megzenesitett_pacalreceptjeit_akarjak_hallgatni_a_szinhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b91c81-537b-4a8a-aa37-eb6abd5e7674","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Szabo_Timea_Van_meg_nehany_szazezer_ember_akik_nem_Nemeth_Szilard_megzenesitett_pacalreceptjeit_akarjak_hallgatni_a_szinhazban","timestamp":"2019. december. 09. 11:22","title":"Szabó Tímea: Vannak még, akik nem Németh Szilárd pacalreceptjeit akarják hallgatni a színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426d8fcc-a00d-4d0e-8453-a46492a1965e","c_author":"Ésik Sándor","category":"360","description":"A felháborodás nyomán levették az internetről azt a levelet, amelyben 24 bírósági vezető hálálkodott az alkotmánybíróvá avanzsált Handó Tündének az Országos Bírósági Hivatal élén végzett eddigi munkájáért, Ésik Zsolt ügyvéd a HVG-nek írt véleménycikkében azt állítja, ez is csak egy tünete a magyar bírósági rendszer válságának.","shortLead":"A felháborodás nyomán levették az internetről azt a levelet, amelyben 24 bírósági vezető hálálkodott az alkotmánybíróvá...","id":"201949_hando_ment_abaj_maradt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=426d8fcc-a00d-4d0e-8453-a46492a1965e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c5ae5c-8172-4294-88ec-592983c013cd","keywords":null,"link":"/360/201949_hando_ment_abaj_maradt","timestamp":"2019. december. 09. 13:00","title":"Ésik Sándor: Handó ment, a baj maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A világhírű velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatónője kapta idén a MOME Moholy-Nagy-díját. Karole P. B. Vail volt a kurátora 2016-ban annak a retrospektív kiállításnak, amely a 20. század egyik legnagyobb hatású művészének az életművét mutatta be a New York-i Solomon R. Guggenheim Múzeumban.","shortLead":"A világhírű velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatónője kapta idén a MOME Moholy-Nagy-díját. Karole P. B. Vail...","id":"201949__karole_p_b_vail_kurator__peggy_guggenheimrol_velencerol__otthonrol_hozta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd61aac-e527-4569-94ae-8c6f8caa78fe","keywords":null,"link":"/360/201949__karole_p_b_vail_kurator__peggy_guggenheimrol_velencerol__otthonrol_hozta","timestamp":"2019. december. 08. 12:00","title":"A műgyűjtés királynőjének örököse is beleszeretett Moholy-Nagy sokoldalúságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Teátrumi Társaság egyetért azzal, hogy közös finanszírozás esetén Kásler Miklós beleszólhasson az igazgató kinevezésébe vagy leváltásába.","shortLead":"A Magyar Teátrumi Társaság egyetért azzal, hogy közös finanszírozás esetén Kásler Miklós beleszólhasson az igazgató...","id":"20191208_Vidnyanszky_tarsasaga_szerint_meg_jobb_is_lehet_a_helyzet_az_uj_torvennyel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dacf85-336a-4aac-8754-377bbf702f62","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Vidnyanszky_tarsasaga_szerint_meg_jobb_is_lehet_a_helyzet_az_uj_torvennyel","timestamp":"2019. december. 08. 17:13","title":"Vidnyánszky társasága szerint még jobb is lehet a helyzet az új színháztörvénnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f65553-291f-4dd3-96e4-27536d4d3da3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két Netflix-mozi, Martin Scorsese Az ír című maffiaeposza és a Noah Baumbach Házassági történet című drámája gyűjtötte a legtöbb jelölést a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségének (HFPA) díjaira. A Golden Globe-jelöltek listáját hétfőn hozták nyilvánosságra a Los Angeles-i Beverly Hiltonban.","shortLead":"Két Netflix-mozi, Martin Scorsese Az ír című maffiaeposza és a Noah Baumbach Házassági történet című drámája gyűjtötte...","id":"20191209_Mar_nyilvanos_a_Golden_Globejeloltek_listaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f65553-291f-4dd3-96e4-27536d4d3da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a3fefe-e62c-41bc-8c82-81294e97db4d","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Mar_nyilvanos_a_Golden_Globejeloltek_listaja","timestamp":"2019. december. 09. 18:15","title":"Íme a Golden Globe-jelöltek listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b16e29-2170-4572-b27e-74be59ed3277","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy műalkotás lényege volt az inkriminált gyümölcs, de végül az esztétikai helyett a kulináris élvezet győzött. Bár, lehet, hogy az evéssel a másik művész üzent, és akkor meg megint a művészetnél vagyunk\r

\r

","shortLead":"Egy műalkotás lényege volt az inkriminált gyümölcs, de végül az esztétikai helyett a kulináris élvezet győzött. Bár...","id":"20191208_A_vilag_legdragabb_bananjat_falta_be_egy_muvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53b16e29-2170-4572-b27e-74be59ed3277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13db1c0-c3bf-4e50-858b-2c4a3529dec3","keywords":null,"link":"/elet/20191208_A_vilag_legdragabb_bananjat_falta_be_egy_muvesz","timestamp":"2019. december. 08. 12:35","title":"A világ legdrágább banánját falta be egy művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c573c58-65b5-414f-a213-37909819bd18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új, interaktív oldal azt mutatja be, milyen élőlényeket rejt a tengerek, óceánok mélye.","shortLead":"Egy új, interaktív oldal azt mutatja be, milyen élőlényeket rejt a tengerek, óceánok mélye.","id":"20191209_viz_alatti_elovilag_vizi_elolenyek_deep_sea_interaktiv_oldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c573c58-65b5-414f-a213-37909819bd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf26b7f-b113-41b5-8820-5ba92fa6e2ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_viz_alatti_elovilag_vizi_elolenyek_deep_sea_interaktiv_oldal","timestamp":"2019. december. 09. 18:03","title":"Tudja, mik élnek a vízben 18, 180 vagy akár 6000 méteren? Most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüttő Kata főpolgármester-helyettes \"vasárnapi kis színes, szürreliás\" hírként tálalta felfedezését. ","shortLead":"Tüttő Kata főpolgármester-helyettes \"vasárnapi kis színes, szürreliás\" hírként tálalta felfedezését. ","id":"20191208_Tutto_szeme_megakadt_egy_szerzodesen_11_millioert_irattak_egy_30_oldalas_tanulmanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b65d92-353f-4f73-8a0d-8d705a8d28f2","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Tutto_szeme_megakadt_egy_szerzodesen_11_millioert_irattak_egy_30_oldalas_tanulmanyt","timestamp":"2019. december. 08. 14:20","title":"Tüttő szeme megakadt egy szerződésen: 11 millióért írattak egy 30 oldalas tanulmányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]