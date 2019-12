Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az új, kétes fogadtatású logóról is beszélt a DIGI Sport híradójában.","shortLead":"A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az új, kétes fogadtatású logóról is beszélt a DIGI Sport híradójában.","id":"20191204_magyar_olimpiaI_bizottsag_uszoszovetseg_kulcsar_krisztian_hosszu_katinka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bf112f-4957-4c6b-986c-ba6974958f79","keywords":null,"link":"/sport/20191204_magyar_olimpiaI_bizottsag_uszoszovetseg_kulcsar_krisztian_hosszu_katinka","timestamp":"2019. december. 04. 19:54","title":"Nem szól bele a MOB, kivel megy Hosszú Katinka az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6f75e1-afcb-4e39-8aa2-cda1f4470501","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Végül minden jól alakult, de az űrutazás előtt nagy kihívás volt a tudományos kísérletek előkészítése és az űrbéli ételek kitalálása.","shortLead":"Végül minden jól alakult, de az űrutazás előtt nagy kihívás volt a tudományos kísérletek előkészítése és az űrbéli...","id":"201949_kezdolokes_disznosajtkonzervvel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df6f75e1-afcb-4e39-8aa2-cda1f4470501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd37318f-0aec-4cf8-9081-d0d8a10e9b6a","keywords":null,"link":"/360/201949_kezdolokes_disznosajtkonzervvel","timestamp":"2019. december. 05. 12:40","title":"Nem sokon múlt, hogy nem alakultak Farkas Bertalan szocialista brigádok, úttörőcsapatok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még egy frissítéssel rukkoltak elő az Opera böngésző fejlesztői, ezúttal az androidos felhasználókra gondolva. 