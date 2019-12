“Több mint félmillió jól képzett embert vesztettünk”

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f2c07c8-019a-4951-8ed5-aa4656e03ac0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére már adókkal együtt kerül ennyibe a német Klassen cégtől egy ilyen autó. ","shortLead":"Szerencsére már adókkal együtt kerül ennyibe a német Klassen cégtől egy ilyen autó. ","id":"20191209_Hetmeteres_RollsRoyce_Phantom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f2c07c8-019a-4951-8ed5-aa4656e03ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b017822-dd01-4ede-a5a2-93192a4613bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_Hetmeteres_RollsRoyce_Phantom","timestamp":"2019. december. 09. 10:26","title":"Hétméteres és teljesen páncélozott Rolls-Royce Phantom 995 millióért rendelhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c573c58-65b5-414f-a213-37909819bd18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új, interaktív oldal azt mutatja be, milyen élőlényeket rejt a tengerek, óceánok mélye.","shortLead":"Egy új, interaktív oldal azt mutatja be, milyen élőlényeket rejt a tengerek, óceánok mélye.","id":"20191209_viz_alatti_elovilag_vizi_elolenyek_deep_sea_interaktiv_oldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c573c58-65b5-414f-a213-37909819bd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf26b7f-b113-41b5-8820-5ba92fa6e2ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_viz_alatti_elovilag_vizi_elolenyek_deep_sea_interaktiv_oldal","timestamp":"2019. december. 09. 18:03","title":"Tudja, mik élnek a vízben 18, 180 vagy akár 6000 méteren? Most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen ezrek tüntetnek.","shortLead":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen ezrek tüntetnek.","id":"20191208_A_nagy_erdeklodes_miatt_a_Madach_terre_tettek_at_a_hetfoi_tuntetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8d966b-70c8-4c77-971a-445d835bdb2f","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_A_nagy_erdeklodes_miatt_a_Madach_terre_tettek_at_a_hetfoi_tuntetest","timestamp":"2019. december. 08. 16:20","title":"A nagy érdeklődés miatt a Madách térre tették át a hétfői tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f71a94-6cd4-46cc-9003-b11619e424b8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Népszerűtlen, de tartós maradt a negyedszázada kötött izraeli–jordániai békemegállapodás. A szerződést azonban alááshatja a palesztinkérdés megoldatlansága.","shortLead":"Népszerűtlen, de tartós maradt a negyedszázada kötött izraeli–jordániai békemegállapodás. A szerződést azonban...","id":"201949__izrael_es_jordania__hideg_beke__egy_allam__tortenelmi_tevedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f71a94-6cd4-46cc-9003-b11619e424b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b026e7e0-ea72-4263-bb23-4877308ce258","keywords":null,"link":"/360/201949__izrael_es_jordania__hideg_beke__egy_allam__tortenelmi_tevedes","timestamp":"2019. december. 08. 16:00","title":"A \"béke szigetének\" átadása sem mérsékli az izraeli-arab ellenségeskedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy apró változtatással majdnem teljes értékű üzenetküldőt csinált Fotók szolgáltatásából a Google. A fejlesztés néhány helyen már elérhető.","shortLead":"Egy apró változtatással majdnem teljes értékű üzenetküldőt csinált Fotók szolgáltatásából a Google. A fejlesztés néhány...","id":"20191209_google_fotok_uzenetkuldo_kepek_mentese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b1e67d-8222-4073-90d6-a7a56587f286","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_google_fotok_uzenetkuldo_kepek_mentese","timestamp":"2019. december. 09. 07:03","title":"Új funkció bukkant fel a Google Fotókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupán néhány héttel az első operája után mutatta be az újat.","shortLead":"Csupán néhány héttel az első operája után mutatta be az újat.","id":"20191209_Kanye_West_ezustbe_martva_adta_elo_masodik_bibliai_temaju_operajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ff2dc4-e51f-4a64-9fed-0ad3a01950ca","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Kanye_West_ezustbe_martva_adta_elo_masodik_bibliai_temaju_operajat","timestamp":"2019. december. 09. 11:47","title":"Kanye West ezüstre festve adta elő második bibliai témájú operáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség határozata ellentétes az Olimpiai Chartával , véli az orosz elnök.\r

","shortLead":"A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség határozata ellentétes az Olimpiai Chartával , véli az orosz elnök.\r

","id":"20191210_Putyin_szerint_politikai_megfontolasbol_tiltottak_el_Oroszorszagot_tobb_vilagversenyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ef0787-1c70-4437-8504-98d08dcc94b8","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_Putyin_szerint_politikai_megfontolasbol_tiltottak_el_Oroszorszagot_tobb_vilagversenyrol","timestamp":"2019. december. 10. 05:10","title":"Putyin szerint politikai megfontolásból tiltották el Oroszországot több világversenyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60625088-9b49-4f3a-a164-12834815b05f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem semmi, ha valaki megépíti a maga álomautóját.","shortLead":"Nem semmi, ha valaki megépíti a maga álomautóját.","id":"20191207_Miotto_Barchetta_egy_Ferrari_V12es_ami_nem_is_letezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60625088-9b49-4f3a-a164-12834815b05f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bbca92-590c-482c-884a-5ca5d136ab5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_Miotto_Barchetta_egy_Ferrari_V12es_ami_nem_is_letezett","timestamp":"2019. december. 08. 10:35","title":"Minotto Barchetta, egy Ferrari V12-es, ami nem is létezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]