Július óta több mint százezer család igényelte a családvédelmi akcióterv valamelyik támogatását. 2020. január. 26. 08:10 Eddig 600 milliárd forintba került a családvédelmi akcióterv 2020. január. 24. 15:12 Marabu Féknyúz: Átgondolhatná ezt Orbán Arnold Schwarzenegger sem maradhatott ki a sorból 2020. január. 25. 09:03 Hulk és Luke Skywalker is megmutatta, hogy néz ki az Instán és a Tinderen 22 százalék fő közlekedési eszköze a bringa. 2020. január. 24. 12:56 ITM: Magyarország élen jár a biciklizésben 2020. január. 26. 09:16 Marabu Féknyúz: Még hogy válságban a súlyemelés! A kór Kanadában is megjelent, Amerika evakuálni készül Vuhanban lévő állampolgárait. 2020. január. 26. 07:52 Már 56 áldozatot követelt a koronavírus A bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását, mert fennállhat a szökés, az elrejtőzés, illetve a bűnismétlés veszélye. 2020. január. 24. 14:50 Letartóztatták a szomáliai férfit, akit egy budapesti egyetemista megerőszakolásával gyanúsítanak Akkorát repültek, hogy egyik hegyi útról egy másikra érkeztek a baleset végén. 2020. január. 24. 14:26 180 km/h-s tempónál esett óriásit a ralivilágbajnok – videó repültek, hogy egyik hegyi útról egy másikra érkeztek a baleset végén.","shortLead":"Akkorát repültek, hogy egyik hegyi útról egy másikra érkeztek a baleset végén.","id":"20200124_Video_180_kmhs_temponal_esett_oriasit_a_ralivilagbajnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c3a360-840d-4e5d-a010-7c44583d1969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cedff98-d1ea-42e9-8b04-b162419ee729","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Video_180_kmhs_temponal_esett_oriasit_a_ralivilagbajnok","timestamp":"2020. január. 24. 14:26","title":"180 km/h-s tempónál esett óriásit a ralivilágbajnok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]