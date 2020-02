Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc6cbc7a-fd24-4278-8172-21bf38b731ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban a Golden Globe-on és a BAFTA-n is nyert. ","shortLead":"Korábban a Golden Globe-on és a BAFTA-n is nyert. ","id":"20200210_Renee_Zellweger_nyerte_a_legjobb_noi_foszereplonek_jaro_Oscardijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6cbc7a-fd24-4278-8172-21bf38b731ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5436baa5-87b8-45fd-818b-dda23691a3d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Renee_Zellweger_nyerte_a_legjobb_noi_foszereplonek_jaro_Oscardijat","timestamp":"2020. február. 10. 05:13","title":"Renée Zellweger nyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Oroszország első alkalommal készül számba venni, hogy hány jegesmedve él a területén - közölte az orosz természetvédelmi minisztérium. ","shortLead":"Oroszország első alkalommal készül számba venni, hogy hány jegesmedve él a területén - közölte az orosz...","id":"20200209_Osszeirjak_a_jegesmedveket_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0b4cc2-452e-4b57-80f6-aebd1a8f3b91","keywords":null,"link":"/elet/20200209_Osszeirjak_a_jegesmedveket_Oroszorszagban","timestamp":"2020. február. 09. 15:28","title":"Összeírják a jegesmedvéket Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec93d7ac-39c2-4103-9862-c979e05a8574","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Zsolnay-szökőkút annyira megrongálódott, hogy javítani sem lehet, helyén egy modern kút épül. ","shortLead":"A Zsolnay-szökőkút annyira megrongálódott, hogy javítani sem lehet, helyén egy modern kút épül. ","id":"20200208_Elbontottak_Szabadka_egyik_jelkepet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec93d7ac-39c2-4103-9862-c979e05a8574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca17eea-a280-490d-91ac-573f3187cb8f","keywords":null,"link":"/kultura/20200208_Elbontottak_Szabadka_egyik_jelkepet","timestamp":"2020. február. 08. 21:20","title":"Elbontották Szabadka egyik jelképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség emberölés bűntette miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"A rendőrség emberölés bűntette miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.","id":"20200208_Megoltek_egy_kulfoldi_ferfit_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f4cde9-f860-430e-b631-50e44e5573a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Megoltek_egy_kulfoldi_ferfit_Budapesten","timestamp":"2020. február. 08. 13:12","title":"Megöltek egy külföldi férfit Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fde199e-e68b-46d6-be43-51a4b629b4eb","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Voltak pillanatok, amikor nem fogadtunk volna - nem, hogy nagy tétben, de kicsiben sem -, hogy lesz huszadik Hiperkarma-születésnap. De lett, mi pedig ott voltunk sokezer emberrel együtt a Papp László Sportarénában.","shortLead":"Voltak pillanatok, amikor nem fogadtunk volna - nem, hogy nagy tétben, de kicsiben sem -, hogy lesz huszadik...","id":"20200208_Nagyivbe_leszarom_a_kotelet_a_nyakamon__a_20_eves_Hiperkarma_az_Arenaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fde199e-e68b-46d6-be43-51a4b629b4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a4909f-2cb1-4aec-a99c-f324df8fb7cc","keywords":null,"link":"/kultura/20200208_Nagyivbe_leszarom_a_kotelet_a_nyakamon__a_20_eves_Hiperkarma_az_Arenaban","timestamp":"2020. február. 08. 10:12","title":"„Nagyívbe’ leszarom a kötelet a nyakamon” – a 20 éves Hiperkarma az Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az államtitkár nem fordult hivatalosan a Netflixhez. ","shortLead":"Az államtitkár nem fordult hivatalosan a Netflixhez. ","id":"20200208_Retvari_annyira_azert_nem_akarta_eltuntetni_a_meleg_Krisztusrol_szolo_filmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7afcb29-5ca0-4c38-95b7-7c1dda9e20d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200208_Retvari_annyira_azert_nem_akarta_eltuntetni_a_meleg_Krisztusrol_szolo_filmet","timestamp":"2020. február. 08. 15:32","title":"Rétvári annyira azért nem akarta eltüntetni a meleg Krisztusról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d83418-beba-40b9-8e5a-5c2dea646fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kötelező kéthetes karanténba zárják Hongkongban a Kína szárazföldi területeiről érkezőket. A cél a pusztító koronavírus megállítása.","shortLead":"Kötelező kéthetes karanténba zárják Hongkongban a Kína szárazföldi területeiről érkezőket. A cél a pusztító koronavírus...","id":"20200208_Hongkong_karantenba_zar_minden_Kinabol_erkezot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0d83418-beba-40b9-8e5a-5c2dea646fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4562e901-6a40-4aa6-97c0-ff730d19247f","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Hongkong_karantenba_zar_minden_Kinabol_erkezot","timestamp":"2020. február. 08. 09:44","title":"Hongkong karanténba zár minden Kínából érkezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c202a-49ba-4fd1-8a41-3f86d148ee94","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Héderfája református lelkésze szerint is gyújtogatás történt.","shortLead":"Héderfája református lelkésze szerint is gyújtogatás történt.","id":"20200208_Valoszinuleg_felgyujtottak_egy_XIX_szazadi_szekelyfoldi_haranglabat__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=786c202a-49ba-4fd1-8a41-3f86d148ee94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b519c1cd-11bb-478a-b459-042c20f20451","keywords":null,"link":"/kultura/20200208_Valoszinuleg_felgyujtottak_egy_XIX_szazadi_szekelyfoldi_haranglabat__fotok","timestamp":"2020. február. 08. 17:04","title":"Valószínűleg felgyújtottak egy XIX. századi, székelyföldi haranglábat - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]