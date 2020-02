Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f766621d-6758-45e9-82e9-3e6295cdcf9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Számos kínai divattervező számára létkérdés, hogy bemutathatja-e a kollekcióját, a döntés egyik legnagyobb nyertese pedig az Alibaba TMall platformja lesz. ","shortLead":"Számos kínai divattervező számára létkérdés, hogy bemutathatja-e a kollekcióját, a döntés egyik legnagyobb nyertese...","id":"20200228_Online_rendezik_majd_meg_a_sanghaji_divathetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f766621d-6758-45e9-82e9-3e6295cdcf9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5297f59b-6036-4806-a749-aa56ed57ce73","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_Online_rendezik_majd_meg_a_sanghaji_divathetet","timestamp":"2020. február. 28. 12:06","title":"Online rendezik majd meg a sanghaji divathetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7783d00-914e-4290-9401-fbb5af43de9c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baleset San Javier településnél történt.","shortLead":"A baleset San Javier településnél történt.","id":"20200227_Lezuhant_a_spanyol_legiero_repulogepe_a_pilota_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7783d00-914e-4290-9401-fbb5af43de9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2578695-d22d-42cb-9ea2-601295440c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Lezuhant_a_spanyol_legiero_repulogepe_a_pilota_meghalt","timestamp":"2020. február. 27. 20:45","title":"Lezuhant a spanyol légierő repülőgépe, a pilóta meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai betegségmegelőző központ (KCDC) szerint a 73 éves nő előző héten, február 22-én gyógyultan hagyta el a karantént, de rá kevesebb egy hétre, most csütörtökön újra jelentkeztek nála a betegség tünetei. ","shortLead":"A dél-koreai betegségmegelőző központ (KCDC) szerint a 73 éves nő előző héten, február 22-én gyógyultan hagyta el...","id":"20200229_Masodszor_is_elkapta_a_koronavirust_egy_no_DelKoreaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320c36e0-5642-4dd3-b844-c8925361e109","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Masodszor_is_elkapta_a_koronavirust_egy_no_DelKoreaban","timestamp":"2020. február. 29. 10:04","title":"Másodszor is elkapta a koronavírust egy nő Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a28682-ff0d-4ca4-801a-5e372e2b492a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyolcadik generációs Golf erőhiányban nem szenvedő plugin hibrid változatával 60 kilométer lehet megtenni elektromosan.","shortLead":"A nyolcadik generációs Golf erőhiányban nem szenvedő plugin hibrid változatával 60 kilométer lehet megtenni...","id":"20200228_itt_a_zold_rendszamos_uj_vw_golf_gte_ami_olyan_eros_mint_a_gti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4a28682-ff0d-4ca4-801a-5e372e2b492a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939a910f-d638-44ea-98ff-dedab69300c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_itt_a_zold_rendszamos_uj_vw_golf_gte_ami_olyan_eros_mint_a_gti","timestamp":"2020. február. 28. 11:21","title":"Itt a zöld rendszámos új VW Golf GTE, ami olyan erős, mint a GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítették az Instagram fejlesztői a Windows 10-re elérhető applikációt, így mostantól már az üzenetet is lehet vele fogadni és küldeni.","shortLead":"Frissítették az Instagram fejlesztői a Windows 10-re elérhető applikációt, így mostantól már az üzenetet is lehet vele...","id":"20200228_instagram_windows_10_uzenetkuldes_pwa_progressziv_webes_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3938e102-4476-4128-97f6-169077e447be","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_instagram_windows_10_uzenetkuldes_pwa_progressziv_webes_alkalmazas","timestamp":"2020. február. 28. 15:03","title":"Régóta várt funkciót kapott a windowsos Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ba7b4a-3788-47e4-b933-710cc54ad98d","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Azon kívül, hogy sem a kereskedők, sem a gyártók nem járnak feltétlenül jól azzal, hogy megrohamozták a boltokat az emberek, a mostani pánikvásárlók azzal sem számolnak, hogy a kukában köt ki a mostani zsákmány.","shortLead":"Azon kívül, hogy sem a kereskedők, sem a gyártók nem járnak feltétlenül jól azzal, hogy megrohamozták a boltokat...","id":"20200229_koronavirus_kiskereskedelem_elelmiszerpazarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5ba7b4a-3788-47e4-b933-710cc54ad98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f0647e-2d9d-4c6c-aa35-429349562794","keywords":null,"link":"/kkv/20200229_koronavirus_kiskereskedelem_elelmiszerpazarlas","timestamp":"2020. február. 29. 07:55","title":"Mindenkit nehéz helyzetbe hoz a mostani bolti roham - még a vevőket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21b8f96-4073-4cb9-9ab1-231cb9f327a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyanús pénzmozgásra figyeltek fel a macedón nyomozók.","shortLead":"Gyanús pénzmozgásra figyeltek fel a macedón nyomozók.","id":"20200228_direkt36_orban_viktor_balkan_media_kormanymedia_schatz_peter_ripost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e21b8f96-4073-4cb9-9ab1-231cb9f327a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d62191-7b02-407e-b76d-806c6c1c1fa5","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_direkt36_orban_viktor_balkan_media_kormanymedia_schatz_peter_ripost","timestamp":"2020. február. 28. 08:50","title":"Direkt36: Egymilliárdot pumpáltak át az Orbánék által épített balkáni médiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813282e6-3042-4aec-b117-38124716aa1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel apróság közel 3,5 évtizede látta meg a napvilágot, de a kor nem igazán látszik rajta.","shortLead":"A lengyel apróság közel 3,5 évtizede látta meg a napvilágot, de a kor nem igazán látszik rajta.","id":"20200229_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_allapotu_nagyatadi_kispolszkit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=813282e6-3042-4aec-b117-38124716aa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61a4f72-948a-4a95-ab9f-c817958a30ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200229_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_allapotu_nagyatadi_kispolszkit","timestamp":"2020. február. 29. 06:41","title":"Első tulajdonosa árulja ezt a remek állapotú nagyatádi Kispolszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]