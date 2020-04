Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"253ac785-fe4c-4e26-9a33-ff9edea507dd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 38 éves nő a BRFK panaszirodáján vallotta be tettét. ","shortLead":"Egy 38 éves nő a BRFK panaszirodáján vallotta be tettét. ","id":"20200405_Megolte_egyeves_kislanyat_egy_no_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=253ac785-fe4c-4e26-9a33-ff9edea507dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd51afab-8e8d-424e-9b71-ad8cebecc5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Megolte_egyeves_kislanyat_egy_no_Budapesten","timestamp":"2020. április. 05. 20:15","title":"Megölte egyéves kislányát egy nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Világszerte ár több mint egy és negyedmillió fertőzöttről tudni.\r

","shortLead":"Világszerte ár több mint egy és negyedmillió fertőzöttről tudni.\r

","id":"20200406_Koronavirus_kozelit_a_70_ezerhez_az_elhunytak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01392d9a-d430-463e-98b5-b936139ccacf","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Koronavirus_kozelit_a_70_ezerhez_az_elhunytak_szama","timestamp":"2020. április. 06. 08:33","title":"Koronavírus: közelít a 70 ezerhez az elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok betegnél a kezeléseket és az átültetéseket is elhalasztották, mivel a kórházakat leterhelik a koronavírusos esetek.","shortLead":"Sok betegnél a kezeléseket és az átültetéseket is elhalasztották, mivel a kórházakat leterhelik a koronavírusos esetek.","id":"20200407_Az_olaszorszagi_jarvany_lathatatlan_aldozatai_a_rakbetegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d475181a-fbaa-4fa8-89a3-d6187c9ca7e3","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Az_olaszorszagi_jarvany_lathatatlan_aldozatai_a_rakbetegek","timestamp":"2020. április. 07. 09:24","title":"Az olaszországi járvány láthatatlan áldozatai: a rákbetegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"kultura","description":"2020 március idusától kezdve többé nem szlogen az iskola–diák–család együttműködés, hanem a szükséges alap.\r

\r

","shortLead":"2020 március idusától kezdve többé nem szlogen az iskola–diák–család együttműködés, hanem a szükséges alap.\r

\r

","id":"20200406_Gyarmathy_Eva_A_lehetosegek_es_megoldasok_ideje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e2d51de-4cdf-43f1-95ce-027fe2947d8b","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Gyarmathy_Eva_A_lehetosegek_es_megoldasok_ideje","timestamp":"2020. április. 06. 09:05","title":"Gyarmathy Éva: A lehetőségek és megoldások ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f39e11-4aa5-4989-8d2a-cd84ab319ff3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy brit startup IRIS nevű technológiája – olyan nevekkel együttműködve, mint Brian May és Roger Taylor, a Queen szólógitárosa és dobosa – hagyományos zenefájlokat mesterséges intelligencia segítségével transzformál élethűbb hangzásúvá. ","shortLead":"Egy brit startup IRIS nevű technológiája – olyan nevekkel együttműködve, mint Brian May és Roger Taylor, a Queen...","id":"202014_a_zenelejatszas_uj_hullama_felhangolva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51f39e11-4aa5-4989-8d2a-cd84ab319ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbb07ae-075d-4b13-9d6e-3cc6e107c593","keywords":null,"link":"/360/202014_a_zenelejatszas_uj_hullama_felhangolva","timestamp":"2020. április. 06. 12:00","title":"Sosem hallott zenei élményt ígér egy Brian May által is támogatott új lejátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5808dffc-a71a-4521-92d3-29060aae6d6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alex Zanardi nevével fémjelzett limitált szériás kocsi fejlesztésében egykoron maga Ayrton Senna is rész vett.","shortLead":"Az Alex Zanardi nevével fémjelzett limitált szériás kocsi fejlesztésében egykoron maga Ayrton Senna is rész vett.","id":"20200407_szuperritka_21_eves_honda_nsx_sportkocsi_keresi_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5808dffc-a71a-4521-92d3-29060aae6d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c83730-dbe9-4aca-bc97-e30d25341ca9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_szuperritka_21_eves_honda_nsx_sportkocsi_keresi_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2020. április. 07. 06:41","title":"Szuperritka 21 éves Honda sportkocsi keresi keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A leállított repülőgépek intenzív osztályokká alakítását tervezik Nagy-Britanniában, a légitársaságok, a repülőterek és a döntéshozók már támogatásukat adták a tervhez – közölte hétfőn a kezdeményező Caircraft csoport.","shortLead":"A leállított repülőgépek intenzív osztályokká alakítását tervezik Nagy-Britanniában, a légitársaságok, a repülőterek és...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_egeszsegugy_repulogep_intenziv_osztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4784931d-8523-4189-b301-7cc3d1d6116c","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_egeszsegugy_repulogep_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. április. 07. 05:58","title":"Leállított repülőgépekben lehetnek intenzív osztályok Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e","c_author":"Demény Péter / Marosvásárhely","category":"360","description":"Romániában két olyan járványügyi intézkedést is hoztak, amilyet Magyarországon nem. Egyrészt csak külön dokumentummal lehet kimenni az utcára, másrészt hétvégén a rendőrautókból kötelezően a román himnuszt játsszák.","shortLead":"Romániában két olyan járványügyi intézkedést is hoztak, amilyet Magyarországon nem. Egyrészt csak külön dokumentummal...","id":"20200407_Szeretettel_Erdelybol_Csak_amulunk_es_kicsit_felunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1724ef2c-7fd1-49c6-bf89-797ce0ec2476","keywords":null,"link":"/360/20200407_Szeretettel_Erdelybol_Csak_amulunk_es_kicsit_felunk","timestamp":"2020. április. 07. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Ámulunk, kicsit félünk. Kelet-Európa nem unalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]