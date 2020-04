Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d66eb4b9-e079-4b48-af64-83c48a3db4c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 12 milliós város új kulturális szimbóluma lesz a 170 ezer négyzetméteres tengerparti komplexum.","shortLead":"A 12 milliós város új kulturális szimbóluma lesz a 170 ezer négyzetméteres tengerparti komplexum.","id":"20200405_A_legjobbak_koze_valogattak_a_magyar_epitesziroda_tervet_a_Sencseni_Operahaz_nemzetkozi_tervpalyazatan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d66eb4b9-e079-4b48-af64-83c48a3db4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30151745-8acd-4d1d-ab21-49234e18d28f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200405_A_legjobbak_koze_valogattak_a_magyar_epitesziroda_tervet_a_Sencseni_Operahaz_nemzetkozi_tervpalyazatan","timestamp":"2020. április. 05. 10:43","title":"Magyar építészek is esélyesek a legújabb kínai operaház tervpályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db16ac2b-8a82-4d91-9db9-7867a142bc1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal nem turnézik, csak a weboldalán lehet megnézni – pénzért.","shortLead":"Ezúttal nem turnézik, csak a weboldalán lehet megnézni – pénzért.","id":"20200406_A_jarvany_kozepen_jelentkezett_uj_showmusorral_Louis_C_K","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db16ac2b-8a82-4d91-9db9-7867a142bc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea99359-66d9-466c-8fd0-123ab95c87a9","keywords":null,"link":"/elet/20200406_A_jarvany_kozepen_jelentkezett_uj_showmusorral_Louis_C_K","timestamp":"2020. április. 06. 08:44","title":"A járvány közepén jelentkezett új showműsorral Louis C. K.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268b0180-256c-4fb6-92d9-7ff9aae6194f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldalon hétfőn már arról írtak, hogy \"a beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma\" Magyarországon. Folyamatosan frissülő cikkünkben mindent megtalál a járványhelyzetről.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldalon hétfőn már arról írtak, hogy \"a beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval...","id":"20200406_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=268b0180-256c-4fb6-92d9-7ff9aae6194f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df1204f-dea0-4c1a-a315-24cdfbb186aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 06. 07:17","title":"Maszkokat ajándékoztunk a szomszéd országoknak, Ausztriában a helyzet javult – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan ágazat, ahol a szokásos teljesítményhez képest 0 százalékos a kibocsátás.","shortLead":"Van olyan ágazat, ahol a szokásos teljesítményhez képest 0 százalékos a kibocsátás.","id":"20200405_Egyharmadaval_esett_vissza_a_gazdasag_az_euroovezetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8043fa8-d07f-46a4-ae8f-267e672abf88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Egyharmadaval_esett_vissza_a_gazdasag_az_euroovezetben","timestamp":"2020. április. 05. 19:05","title":"Egyharmadával esett vissza a gazdaság az euróövezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szlovén és a macedón kormány felkérésére is indított járatot a magyar légitársaság, de több másik ország kormányával tárgyalnak.","shortLead":"A szlovén és a macedón kormány felkérésére is indított járatot a magyar légitársaság, de több másik ország kormányával...","id":"20200406_A_Wizz_Air_tobb_keletkozepeuropai_allamnak_is_segit_a_jarvany_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f77e949-f2fd-4160-bb01-235da23121b1","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_A_Wizz_Air_tobb_keletkozepeuropai_allamnak_is_segit_a_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 06. 17:37","title":"A Wizz Air több kelet-közép-európai államnak is segít a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6bb676e-32a6-4d30-8a19-7087472ea664","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő állapota stabil és jól reagál a kezelésre.","shortLead":"Az énekesnő állapota stabil és jól reagál a kezelésre.","id":"20200405_Marianne_Faithfull_is_korhazba_kerult_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6bb676e-32a6-4d30-8a19-7087472ea664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ee2cee-71ed-4187-b5f8-c0de1fda9d4e","keywords":null,"link":"/kultura/20200405_Marianne_Faithfull_is_korhazba_kerult_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 05. 13:45","title":"Marianne Faithfull is kórházba került a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A miniszterelnök jelentette be.","shortLead":"A miniszterelnök jelentette be.","id":"20200405_Az_egesz_orszagban_ingyenes_hetfotol_a_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efe70f4-b00d-4409-b2da-f61f681bff3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200405_Az_egesz_orszagban_ingyenes_hetfotol_a_parkolas","timestamp":"2020. április. 05. 13:44","title":"Az egész országban ingyenes hétfőtől a parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség titkára nyilatkozott a járvány jegyében újból bevezetett multiadóról.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség titkára nyilatkozott a járvány jegyében újból bevezetett multiadóról.","id":"20200405_Kiskereskedelmi_kulonado_fizetni_fognak_a_multik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d5ad3f-ad61-4854-b76b-2b494b4dd689","keywords":null,"link":"/kkv/20200405_Kiskereskedelmi_kulonado_fizetni_fognak_a_multik","timestamp":"2020. április. 05. 13:37","title":"Kiskereskedelmi különadó: fizetni fognak a multik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]