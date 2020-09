Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b14a241b-06c1-4ac5-b6e3-7317c727ed1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha az új Ford Explorert esetleg nem találjuk elég prémium kategóriásnak.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha az új Ford Explorert esetleg nem találjuk elég prémium kategóriásnak.","id":"20200901_luxus_amerikai_suv_magyarorszagra_jon_az_uj_lincoln_aviator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b14a241b-06c1-4ac5-b6e3-7317c727ed1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a97456a-1f4a-4fba-bd75-411446112888","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_luxus_amerikai_suv_magyarorszagra_jon_az_uj_lincoln_aviator","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:27","title":"Luxus amerikai SUV: Magyarországra jön az új Lincoln Aviator","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3584731e-6373-454d-8c24-4de8362b5eea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Először szerepelt Grand Slam-tornán Balázs Attila, háromszettes vereséggel búcsúzott.","shortLead":"Először szerepelt Grand Slam-tornán Balázs Attila, háromszettes vereséggel búcsúzott.","id":"20200901_Balazs_Attila_US_Open_tenisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3584731e-6373-454d-8c24-4de8362b5eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2307b829-9825-4eb2-a74f-e148a69df8e6","keywords":null,"link":"/sport/20200901_Balazs_Attila_US_Open_tenisz","timestamp":"2020. szeptember. 01. 05:32","title":"Balázs Attila vereségével kezdődött a US Open","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb888989-1904-4689-802a-a657c8e13e7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán űrügynökség a Toyotával közösen fejlesztené ki azt a holdjárót, amivel később az ott élő űrhajósok életét könnyítenék meg.","shortLead":"A japán űrügynökség a Toyotával közösen fejlesztené ki azt a holdjárót, amivel később az ott élő űrhajósok életét...","id":"20200902_jaxa_toyota_holdjaro_lunar_cruiser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb888989-1904-4689-802a-a657c8e13e7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c4a050-52a8-46ad-b9fc-c48db7322461","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_jaxa_toyota_holdjaro_lunar_cruiser","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:33","title":"Megmutatták a japánok, milyen járművel közlekednének a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913b575e-3d51-4576-a995-3d813abc9f10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az internet népe szinte nap mint nap rácsodálkozik valami Japánból származó furcsaságra. Ezúttal a hivatásos csábítók szakmája és a hozzá kapcsolódó tragédia a soros.","shortLead":"Az internet népe szinte nap mint nap rácsodálkozik valami Japánból származó furcsaságra. Ezúttal a hivatásos csábítók...","id":"202035_hivatasos_csabitok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=913b575e-3d51-4576-a995-3d813abc9f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb25e6d-1942-4e27-a564-fe1583c0ddba","keywords":null,"link":"/360/202035_hivatasos_csabitok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:00","title":"Mesterségük címere: házasságok tönkretétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8949e11-c343-47e0-a4ac-47dc649a3c07","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elismerte és megbánta az álhírterjesztést.","shortLead":"Elismerte és megbánta az álhírterjesztést.","id":"20200902_ersekvadkert_koronavirus_alhir_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8949e11-c343-47e0-a4ac-47dc649a3c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815ad1f3-ad0d-49f6-9896-483180f82ddd","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_ersekvadkert_koronavirus_alhir_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:46","title":"Felfüggesztettet kapott, mert azt terjesztette, hogy Érsekvadkert a koronavírus központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b1c4cb-390b-489f-85b7-06adf69671e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülők biztosak szeretnének lenni abban, hogy nem ismétlődik meg a tavaszi iskolabezárás ,és hogy gyerekeink az iskolában normális keretek között tanulhatnak majd – hívja fel a figyelmet az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete (ESZME).\r

\r

","shortLead":"A szülők biztosak szeretnének lenni abban, hogy nem ismétlődik meg a tavaszi iskolabezárás ,és hogy gyerekeink...","id":"20200901_Szuloi_szervezet_Az_iskolakban_nem_szabad_eloirni_a_maszkhasznalatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26b1c4cb-390b-489f-85b7-06adf69671e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dbf8b7-4514-4271-a593-14b6e37e0bb0","keywords":null,"link":"/elet/20200901_Szuloi_szervezet_Az_iskolakban_nem_szabad_eloirni_a_maszkhasznalatot","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:35","title":"Szülői szervezet: Az iskolákban nem szabad előírni a maszkhasználatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b5623c-7627-491d-a395-38a29e8a96d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók még a hétfő esti tüntetés után állítottak barikádot. Egyikük közölte: a diákok döntik el, milyen vezetőket, oktatókat engednek be.","shortLead":"A hallgatók még a hétfő esti tüntetés után állítottak barikádot. Egyikük közölte: a diákok döntik el, milyen vezetőket...","id":"20200901_szinmuveszeti_egyetem_szfe_tuntetes_barikad_vidnyanszky_attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b5623c-7627-491d-a395-38a29e8a96d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbfafa3-e4bc-48b9-84ca-fd744b9a0f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_szinmuveszeti_egyetem_szfe_tuntetes_barikad_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. szeptember. 01. 08:22","title":"Több színművészetis hallgató elkordonozta az egyetemet, nem engedik be Vidnyánszkyékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd5cbda-7648-4b05-b543-76dfe50d26ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Instagram-oldalán több olyan kép is sorakozik, melyeket hosszú percekig lehet nézegetni. A Cygnus szupernóva lökéshulláma például ilyen.","shortLead":"A NASA Instagram-oldalán több olyan kép is sorakozik, melyeket hosszú percekig lehet nézegetni. A Cygnus szupernóva...","id":"202000902_cygnus_szupernova_lokeshullam_nasa_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcd5cbda-7648-4b05-b543-76dfe50d26ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1953a49c-5107-4ab8-8d57-02167638e067","keywords":null,"link":"/tudomany/202000902_cygnus_szupernova_lokeshullam_nasa_foto","timestamp":"2020. szeptember. 02. 08:03","title":"Lefotózták az űrbéli \"fátylat\", amely másodpercenként 350 kilométert nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]