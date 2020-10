Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolát fertőtlenítette a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrede szombaton délelőtt. Az intézményben a héten egy felsős tanulónál igazolták a koronavírust.","shortLead":"Az orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolát fertőtlenítette a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki...","id":"20201024_Fotok_egy_altalanos_iskolat_fertotlenitenek_a_honvedek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d171cbd-c6af-4ef2-ad9c-a6be7fbbceb3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201024_Fotok_egy_altalanos_iskolat_fertotlenitenek_a_honvedek","timestamp":"2020. október. 24. 10:48","title":"Fotók: általános iskolát fertőtlenítenek a honvédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Babis miniszterelnök véli így, erről a képviselőháznak kell majd döntenie. Jelenleg november 3-ig tart a szükségállapot.","shortLead":"Andrej Babis miniszterelnök véli így, erről a képviselőháznak kell majd döntenie. Jelenleg november 3-ig tart...","id":"20201025_Csehorszagban_meg_kell_hosszabbitani_a_szuksegallapotot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30af359a-06d2-4b19-afa5-c0fdfce7d831","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Csehorszagban_meg_kell_hosszabbitani_a_szuksegallapotot","timestamp":"2020. október. 25. 13:50","title":"\"Csehországban meg kell hosszabbítani a szükségállapotot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A közös európai agrárpolitikát az előző hétéves költségvetés előtt reformálták meg utoljára. Most ismét költségvetési időszakban vagyunk, ezért a mezőgazdaság finanszírozását hozzá kell igazítani a változó körülményekhez. Ezek közé pedig elsősorban a környezetvédelmi elvárásoknak megfelelés, illetve a fenntartható termelés tartozik.","shortLead":"A közös európai agrárpolitikát az előző hétéves költségvetés előtt reformálták meg utoljára. Most ismét költségvetési...","id":"20201023_EPs_agrarpolitika_kevesebb_penzt_a_zoldbaroknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0787cd-d4be-4430-9207-6641229980ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_EPs_agrarpolitika_kevesebb_penzt_a_zoldbaroknak","timestamp":"2020. október. 23. 20:38","title":"EP-s agrárpolitika: kevesebb pénzt a zöldbáróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2ccbda-8150-4c77-b1e9-5ac608bd02cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány újabb szívéhez közeli alapítványt talált méltónak arra, hogy rendkívüli ingatlanjuttatással jutalmazza.","shortLead":"A kormány újabb szívéhez közeli alapítványt talált méltónak arra, hogy rendkívüli ingatlanjuttatással jutalmazza.","id":"202043_matolcsytol_batthyanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca2ccbda-8150-4c77-b1e9-5ac608bd02cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaefcc1-1f40-472e-98e0-7d8bef4ac475","keywords":null,"link":"/360/202043_matolcsytol_batthyanynak","timestamp":"2020. október. 24. 17:00","title":"Matolcsytól Batthyánynak: három hét alatt kétszer cserélt gazdát a sokmilliárdos villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Igazán vége lehetne már ennek a 2020-nak!","shortLead":"Igazán vége lehetne már ennek a 2020-nak!","id":"20201023_szunyog_antarktisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd1e84c-aee5-4d90-810a-aff67159e71e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201023_szunyog_antarktisz","timestamp":"2020. október. 23. 21:09","title":"Az Antarktiszon is megjelentek a szúnyogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4434e84-a3de-480f-a415-1d47ca7e3cc2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő és listavezető Ferencváros 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának szombat esti mérkőzésén.","shortLead":"A címvédő és listavezető Ferencváros 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának...","id":"20201024_Siman_hozta_a_rangadot_a_Fradi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4434e84-a3de-480f-a415-1d47ca7e3cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f77d55-b120-45ab-a661-4da44b49a849","keywords":null,"link":"/sport/20201024_Siman_hozta_a_rangadot_a_Fradi","timestamp":"2020. október. 24. 21:44","title":"Simán hozta a rangadót a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ec0d3f-0e1e-437c-b1a1-0f8bf1910057","c_author":"HVG","category":"360","description":"Komolyra fordult a digitális euró előkészítése, a múlt héten háromhónapos belső teszt indult az Európai Központi Banknál (EKB). ","shortLead":"Komolyra fordult a digitális euró előkészítése, a múlt héten háromhónapos belső teszt indult az Európai Központi...","id":"202043_johet_adigitalis_euro_felkesz_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22ec0d3f-0e1e-437c-b1a1-0f8bf1910057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989a7862-c31f-4def-8827-94ccaa11e5df","keywords":null,"link":"/360/202043_johet_adigitalis_euro_felkesz_penz","timestamp":"2020. október. 24. 13:40","title":"Jön a digitális euró, és ami jó hír, hogy olcsóbban is lehet majd vele fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dae3b2-5f89-4d97-bf18-39135876660e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Portrégyűjtemény negyedszáz alkotóról, írókról, rendezőkről egy mozirajongó filmtudortól és egy figyelemre méltó jótékonysági kezdeményezés a HVG ajánlójában.","shortLead":"Portrégyűjtemény negyedszáz alkotóról, írókról, rendezőkről egy mozirajongó filmtudortól és egy figyelemre méltó...","id":"20201024_Mozibolond__Ezt_a_konyvet_imadni_fogja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58dae3b2-5f89-4d97-bf18-39135876660e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013499eb-668f-4b06-a693-66d8d9969388","keywords":null,"link":"/360/20201024_Mozibolond__Ezt_a_konyvet_imadni_fogja","timestamp":"2020. október. 24. 08:30","title":"Mozibolondoknak és adományozni szerető könyvrajongóknak ajánljuk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]