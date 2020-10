Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is üzent.","shortLead":"A miniszterelnök is üzent.","id":"20201029_orban_viktor_keseles_nizza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ad9572-f820-4263-80ac-0d6f964e9e87","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_orban_viktor_keseles_nizza","timestamp":"2020. október. 29. 14:25","title":"Orbán sok erőt kívánt a nizzai áldozatok hozzátartozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamara szerint egyértelmű, hogy az egészségügyi rendszert meg kell újítani, ahogy a bérek rendezésére, az egészségügyi működés átláthatóvá tételére és a paraszolvencia eltörlésére is szükség van. Az egyeztetések nélküli átalakítás azonban kudarcba fulladhat, és egyértelműen veszélyezteti a betegek biztonságát.","shortLead":"A kamara szerint egyértelmű, hogy az egészségügyi rendszert meg kell újítani, ahogy a bérek rendezésére...","id":"20201028_magyar_orvosi_kamara_felmeres_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b6042d-6a74-471e-a3d3-099f0fb7e4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_magyar_orvosi_kamara_felmeres_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2020. október. 28. 11:06","title":"Orvosi kamara: Az orvosok 77 százaléka nem írná alá az új jogviszonyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter a végstádiumú betegek, időskorúak vallási célzatú vigasztalásnak fontosságára hívta fel a figyelmet.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter a végstádiumú betegek, időskorúak vallási célzatú vigasztalásnak fontosságára hívta fel...","id":"20201028_kasler_miklos_pap_vallasi_vigasztalas_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48977ab-28f8-496b-b0b2-562962c04304","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_kasler_miklos_pap_vallasi_vigasztalas_korhaz","timestamp":"2020. október. 28. 13:38","title":"Engedjék be soron kívül a vallási vigasztalást végzőket az egészségügyi intézményekbe – kéri Kásler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad360b71-79a2-47f1-9a80-f5596f5b5214","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai miniszterelnök élő adásban azzal biztatott, túljutnak a járványon, bármilyen nehéz is. ","shortLead":"A kanadai miniszterelnök élő adásban azzal biztatott, túljutnak a járványon, bármilyen nehéz is. ","id":"20201028_justin_trudeau_kanada_miniszterelnok_covid_19_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad360b71-79a2-47f1-9a80-f5596f5b5214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444c24c8-2016-40e0-92be-dcaa9296d917","keywords":null,"link":"/elet/20201028_justin_trudeau_kanada_miniszterelnok_covid_19_koronavirus","timestamp":"2020. október. 28. 10:40","title":"Justin Trudeau kimondta, \"a Covid-járvány egy óriási nagy szívás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely kérvényezi a kormánytól, engedélyezze az online formában megtartott közgyűlést.","shortLead":"Karácsony Gergely kérvényezi a kormánytól, engedélyezze az online formában megtartott közgyűlést.","id":"20201028_fovarosi_kozgyules_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e8c080-33d4-45e4-a2a0-ac315b44fc0b","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_fovarosi_kozgyules_koronavirus","timestamp":"2020. október. 28. 09:51","title":"Több budapesti polgármester koronavírusos, elmarad a Fővárosi Közgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petíció formájában indult el a nyilatkozat, ami az egyetemi autonómia védelmében is felemeli a szavát, szerda estig közel 120-an írták alá.","shortLead":"Petíció formájában indult el a nyilatkozat, ami az egyetemi autonómia védelmében is felemeli a szavát, szerda estig...","id":"20201028_corvinus_egyetem_polgarai_szolidaritasi_nyilatkozat_szfe_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31014adb-ba2b-4548-9672-c9d701f3b609","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_corvinus_egyetem_polgarai_szolidaritasi_nyilatkozat_szfe_mellett","timestamp":"2020. október. 28. 20:42","title":"Szolidaritási nyilatkozatban állnak ki a Corvinus polgárai is a Színművészeti mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerda este 368,83-ig jutott.\r

","shortLead":"Szerda este 368,83-ig jutott.\r

","id":"20201029_forint_euro_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1074a1ab-4e12-4bfe-a43f-84936313092f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2020. október. 29. 07:14","title":"Apró erősödéssel nyitott a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Elsősorban fiatal lányokat rabolnak el, akiket prostitúcióra kényszerítenek – hangzott el az Európai Parlament meghallgatásán. A rendőrség az esetek töredékét tudja felderíteni, az ebből származó illegális jövedelemnek pedig egy csak egy százalékát képesek lefoglalni a szervezett bűnözői csoportoktól.","shortLead":"Elsősorban fiatal lányokat rabolnak el, akiket prostitúcióra kényszerítenek – hangzott el az Európai Parlament...","id":"20201028_emberkereskedelem_prostitucio_ep_ensz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6338d68a-2ad4-4d69-98d2-8584581fe39b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_emberkereskedelem_prostitucio_ep_ensz","timestamp":"2020. október. 28. 06:07","title":"Magyarország is az emberkereskedők egyik célpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]