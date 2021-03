Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Március 16-ától néhány vonalon az esti időszakra újabb menetrendváltozás várható.","shortLead":"Március 16-ától néhány vonalon az esti időszakra újabb menetrendváltozás várható.","id":"20210310_tanszuneti_menetrend_BKK_jaratok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc245bf-d993-4a24-aa74-44d79aa6d391","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_tanszuneti_menetrend_BKK_jaratok","timestamp":"2021. március. 10. 05:27","title":"Szerdától tanszüneti menetrend lépett életbe a BKK-járatokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly mindössze 7755 közérdekű bejelentést kapott a NAV, míg 2012-ben még 35 ezret.","shortLead":"Tavaly mindössze 7755 közérdekű bejelentést kapott a NAV, míg 2012-ben még 35 ezret.","id":"20210310_nav_adohatosag_kozerdeku_bejelentes_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25db187-bb7a-4188-a3e2-e06a260bbcf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_nav_adohatosag_kozerdeku_bejelentes_feljelentes","timestamp":"2021. március. 10. 06:23","title":"Már csak ötöadannyi embert jelentettek fel tavaly az adóhatóságnál, mint 9 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef571f4-0e22-4349-b94a-0d629817d43b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Venczel Vera Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész március 10-én ünnepli a 75. születésnapját. ","shortLead":"Venczel Vera Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész március 10-én ünnepli a 75. születésnapját. ","id":"20210310_Muveszoriasoktol_tanult_es_maga_is_legenda_lett__75_eves_Venczel_Vera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ef571f4-0e22-4349-b94a-0d629817d43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585cb3de-0249-4c18-9cd5-8603eaf30d81","keywords":null,"link":"/kultura/20210310_Muveszoriasoktol_tanult_es_maga_is_legenda_lett__75_eves_Venczel_Vera","timestamp":"2021. március. 10. 10:06","title":"Művészóriásoktól tanult és maga is legenda lett – 75 éves Venczel Vera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Reagált a Buckingham-palota Harry herceg és Meghan Markle interjújára. Borúlátó előrejelzés Amerikából a magyar halálozásokat illetően. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Reagált a Buckingham-palota Harry herceg és Meghan Markle interjújára. Borúlátó előrejelzés Amerikából a magyar...","id":"20210310_Radar360_Terjed_a_brit_mutans_veszelyben_a_BKV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce12100-d4ea-4df8-84bd-22e85d801332","keywords":null,"link":"/360/20210310_Radar360_Terjed_a_brit_mutans_veszelyben_a_BKV","timestamp":"2021. március. 10. 07:48","title":"Radar360: Terjed a brit mutáns, veszélyben a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU középmezőnyében van Magyarország, ha azt nézzük, mekkora volt a recesszió 2020 utolsó negyedévében és az év egészében. Azok a nyugat-európai országok, ahol a járvány első hulláma korábban elképzelhetetlen gazdasági károkat okozott, jó tempóban zárkóztak fel a többiekhez az év végén.","shortLead":"Az EU középmezőnyében van Magyarország, ha azt nézzük, mekkora volt a recesszió 2020 utolsó negyedévében és az év...","id":"20210309_eu_gdp_eurostat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2644344-a1b8-4062-a295-d7d9988ad28f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_eu_gdp_eurostat","timestamp":"2021. március. 09. 16:35","title":"6,2 százalékkal zuhant az EU gazdasága 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a világ egyre jobban áll átoltottság tekintetében, a szakemberek tudása is folyamatosan bővül. Ezúttal a lehetséges mellékhatásokról derült ki néhány újabb részlet.","shortLead":"Mivel a világ egyre jobban áll átoltottság tekintetében, a szakemberek tudása is folyamatosan bővül. Ezúttal...","id":"20210309_borpir_kiutes_oltas_mellekhatas_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bd4ff8-1a20-4486-a7aa-63d3f02650e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_borpir_kiutes_oltas_mellekhatas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. március. 09. 08:03","title":"Bővült a lista: 9 féle mellékhatást okozhatnak a koronavírus-vakcinák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0466ec-a102-4819-a0a8-9d8f294a6aa2","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Viharos időszak után választott új Hallgatói Önkormányzatot a Színház- és Filmművészeti Egyetem: az egyetemen maradók mellett a hallgatók csaknem harmada passziválta a félévét, sokan pedig a Freeszfe Egyesülettel tartanak. A hétfőn hivatalba lépett új HÖK mindenkit képviselni szeretne. Interjú az elnökkel.","shortLead":"Viharos időszak után választott új Hallgatói Önkormányzatot a Színház- és Filmművészeti Egyetem: az egyetemen maradók...","id":"20210309_szfe_hok_elnok_interju_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_hallgatoi_onkormanyzat_horvath_eszter_freeszfe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e0466ec-a102-4819-a0a8-9d8f294a6aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba84edf-dd58-4614-aea3-3e2533d64198","keywords":null,"link":"/kultura/20210309_szfe_hok_elnok_interju_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_hallgatoi_onkormanyzat_horvath_eszter_freeszfe","timestamp":"2021. március. 09. 20:00","title":"Az SZFE új HÖK-elnöke: „Ez nem fájó kijózanodás, hanem folyamatos fájdalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jövőben nem ígérkezik könnyűnek a mutatvány, hogy a magyar kormányfő továbbra is törleszkedjen Moszkvához és Pekinghez, miközben besöpri az uniós tagság minden várt előnyét – áll a Financial Timesban megjelent véleménycikkben.","shortLead":"A jövőben nem ígérkezik könnyűnek a mutatvány, hogy a magyar kormányfő továbbra is törleszkedjen Moszkvához és...","id":"20210309_FT_Europanak_kezd_elege_lenni_Orbanbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5cde17-d1fb-4ba0-adc0-57bee5ba6050","keywords":null,"link":"/360/20210309_FT_Europanak_kezd_elege_lenni_Orbanbol","timestamp":"2021. március. 09. 07:30","title":"FT: Európának kezd elege lenni Orbánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]