[{"available":true,"c_guid":"51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Valamennyi portál Mohamed Szalahot látta a Liverpool legjobbjának, de több lap is akadt, amely jobb osztályzatot adott Alissonnak, Virgil van Dijknak, Luis Díaznak, Ibrahima Konaténak, vagy a Manchester Cityben játszó Jérémy Dokunak, mint Szoboszlainak. ","shortLead":"Valamennyi portál Mohamed Szalahot látta a Liverpool legjobbjának, de több lap is akadt, amely jobb osztályzatot adott...","id":"20250223_Szoboszlai-Dominik-ertekeles-osztalyzat-rangado-manchester-city-liverpool-premier-league-nemzetkozi-sajto-gol-golpassz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2.jpg","index":0,"item":"caf1f711-4bff-4faf-b146-cdfd809d12a2","keywords":null,"link":"/sport/20250223_Szoboszlai-Dominik-ertekeles-osztalyzat-rangado-manchester-city-liverpool-premier-league-nemzetkozi-sajto-gol-golpassz-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 20:39","title":"Hiába játszotta élete egyik legjobb meccsét Szoboszlai Dominik, a nemzetközi sajtó másképp értékelte a játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Korábban azt írta, hogy a válaszadás megtagadását felmondásnak tekintik, most Trump kérésére mégis kegyet gyakorol a világ leggazdagabb embere.","shortLead":"Korábban azt írta, hogy a válaszadás megtagadását felmondásnak tekintik, most Trump kérésére mégis kegyet gyakorol...","id":"20250225_elon-musk-doge-szovetsegi-alkalmazottak-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"ce15a97d-613d-4aac-ab9e-95ea05fae400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_elon-musk-doge-szovetsegi-alkalmazottak-kirugas","timestamp":"2025. február. 25. 13:06","title":"„Második esélyt” ad Elon Musk, miután a szövetségi dolgozók jelentős része nem volt hajlandó e-mailben esedezni a munkahelyéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":" A nemzetgazdasági miniszter szerint még zajlik az egyeztetés az áfa-visszatérítésben érintett termékek köréről, a bevezetést követően viszont a rendszerek automatikusan tudni fogják, kinek mennyi adó jár vissza.","shortLead":" A nemzetgazdasági miniszter szerint még zajlik az egyeztetés az áfa-visszatérítésben érintett termékek köréről...","id":"20250224_nagy-marton-ngm-nyugdijas-afa-mentesseg-elelmiszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c7031f59-3073-4f5f-a40d-2aac4b104d43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_nagy-marton-ngm-nyugdijas-afa-mentesseg-elelmiszer","timestamp":"2025. február. 24. 11:28","title":"Nagy Márton: Mindent tudunk a nyugdíjasokról, anonim módon összekapcsoljuk őket a vásárlásaikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de8486b-d21c-492d-9515-5668850ef7a7","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"A budapesti Kolta Galériában láthatók HVG-s kollégánk, Kiss-Kuntler Árpád rendhagyó portréi, amelyeket nemrég a Példa képek című fotóalbumban adott közre. A 78 alkotó és tudós által inspirált képekből az alábbiakban adunk ízelítőt. ","shortLead":"A budapesti Kolta Galériában láthatók HVG-s kollégánk, Kiss-Kuntler Árpád rendhagyó portréi, amelyeket nemrég a Példa...","id":"20250223_Kiss-Kuntler-Arpad-Pelda-Kepek-nagyitas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7de8486b-d21c-492d-9515-5668850ef7a7.jpg","index":0,"item":"68ef8dd5-ebab-4d72-9d10-8e017267c2a8","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250223_Kiss-Kuntler-Arpad-Pelda-Kepek-nagyitas-galeria","timestamp":"2025. február. 23. 19:30","title":" „Köztudott, hogy a hódító barátja csak az utolsó áldozat” – Kiss-Kuntler Árpád látomásos portréi Asimovtól Weöres Sándorig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európa érdeke, Trump motivációi, a német választások tanulságai a világsajtó fókuszában. Válogatásunk a lapok írásaiból.","shortLead":"Európa érdeke, Trump motivációi, a német választások tanulságai a világsajtó fókuszában. Válogatásunk a lapok írásaiból.","id":"20250225_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"89abf7f2-9ff9-4ad9-a164-b4c126c7df95","keywords":null,"link":"/360/20250225_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 25. 11:00","title":"Volt NATO-főtitkár: Ukrajna számára a legnagyobb biztonsági garancia a NATO-tagság lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2d8078-cc0c-4095-961f-e91c4ed8c867","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kisadózóknak 2025. február 25-éig kell nyilatkozniuk a 2024-ben megszerzett bevételükről. A nyilatkozat pár perc alatt elkészíthető, és online beadható.","shortLead":"A kisadózóknak 2025. február 25-éig kell nyilatkozniuk a 2024-ben megszerzett bevételükről. A nyilatkozat pár perc...","id":"20250225_kata-bevallas-hatarido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c2d8078-cc0c-4095-961f-e91c4ed8c867.jpg","index":0,"item":"5fbed5c4-509f-4d3a-906f-1d27a2b41492","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_kata-bevallas-hatarido","timestamp":"2025. február. 25. 11:11","title":"Fontos határidő jön kedden a katásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Ukrajnával szemben indított teljes körű és provokálatlan orosz agresszió harmadik évfordulójára időzítve a tagállamok elfogadták a sorrendben 16. szankciós csomagot. A döntés egyhangúságot igényel, azaz Magyarország is támogatta.","shortLead":"Az Ukrajnával szemben indított teljes körű és provokálatlan orosz agresszió harmadik évfordulójára időzítve...","id":"20250224_orosz-ukran-haboru_szankciok_eu_szijjarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020.jpg","index":0,"item":"02385d6d-509a-4204-b82f-3f8fd15831b1","keywords":null,"link":"/eurologus/20250224_orosz-ukran-haboru_szankciok_eu_szijjarto","timestamp":"2025. február. 24. 10:26","title":"Rendkívül átfogó szankciós csomagot élesített az EU Oroszország ellen – a magyar kormány is támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41644bd6-5f74-423a-aacf-4bf64aa2c5da","c_author":"Domokos László","category":"gazdasag","description":"Ha megvalósul a kormányfő által megígért intézkedés, a személyi jövedelemadó (szja) újabb nagy csökkentési hulláma nyomán tovább gyengülhet az öngondoskodás Magyarországon. Mi lehet a megoldás az újabb problémák ellen?","shortLead":"Ha megvalósul a kormányfő által megígért intézkedés, a személyi jövedelemadó (szja) újabb nagy csökkentési hulláma...","id":"20250225_no-oposz-nyugdij-nyugdijpenztar-egeszsegpenztar-szja-csokkentes-orban-ongondoskodas-oposz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41644bd6-5f74-423a-aacf-4bf64aa2c5da.jpg","index":0,"item":"27c6f81d-358b-449e-aa4d-32f4d5d54ea7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_no-oposz-nyugdij-nyugdijpenztar-egeszsegpenztar-szja-csokkentes-orban-ongondoskodas-oposz","timestamp":"2025. február. 25. 09:43","title":"Nagy orbáni szja-csökkentés: mi lesz a nyugdíjjal és az egészséggel? Fontos javaslat érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]