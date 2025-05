Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4109ec2f-d4e2-41f6-b147-8003900f32ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, a Windowst célzó, potenciálisan veszélyes eszközt fejlesztettek ki Defendnot néven – a megoldás egy hamis, és nem funkcionáló vírusirtóval veri át az operációs rendszert.","shortLead":"Új, a Windowst célzó, potenciálisan veszélyes eszközt fejlesztettek ki Defendnot néven – a megoldás egy hamis, és nem...","id":"20250519_microsoft-windows-defendnot-virusirto-kikapcsolasa-atveres-vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4109ec2f-d4e2-41f6-b147-8003900f32ba.jpg","index":0,"item":"9e9cd63c-1ddc-415a-bd58-1ca3109d406e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_microsoft-windows-defendnot-virusirto-kikapcsolasa-atveres-vedelem","timestamp":"2025. május. 19. 15:03","title":"A zsenialitása miatt veszélyes – ez az eszköz átveri a Windowst, hogy kikapcsoljon minden védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az összeg a 2024-es 2,5 milliárdról 2025-ben 6,2 milliárdra nőtt.","shortLead":"Az összeg a 2024-es 2,5 milliárdról 2025-ben 6,2 milliárdra nőtt.","id":"20250519_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-koltsegvetes-noveles-Lanczi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b.jpg","index":0,"item":"9b3add4b-ad65-4dc6-a0d9-3a6d8d2bcb2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-koltsegvetes-noveles-Lanczi-Tamas","timestamp":"2025. május. 19. 09:39","title":"Megduplázta a kormány a listázással megbízott Szuverenitásvédelmi Hivatal költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e97c008-dbeb-4251-b39b-9bf9f60b22a1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több olyan konténer is szerepel a MoHu térképén, ami a valóságban nem létezik, vagy ha mégis, akkor nem ott, ahol jelzik. A ténylegesen létező konténerek száma azonban így is megduplázódott.","shortLead":"Több olyan konténer is szerepel a MoHu térképén, ami a valóságban nem létezik, vagy ha mégis, akkor nem ott, ahol...","id":"20250517_mohu-hasznalt-ruha-kontener-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e97c008-dbeb-4251-b39b-9bf9f60b22a1.jpg","index":0,"item":"90c5a7a7-2f84-454f-8849-a668c1dba592","keywords":null,"link":"/elet/20250517_mohu-hasznalt-ruha-kontener-terkep","timestamp":"2025. május. 17. 19:45","title":"Fantomkonténerekkel gyűjti a használt ruhát a MoHu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5509bc-0317-4b66-8c00-995f51d93673","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Színpad, smink, reflektorfény – a próbákon készült felvételt tett ki a miniszterelnök. ","shortLead":"Színpad, smink, reflektorfény – a próbákon készült felvételt tett ki a miniszterelnök. ","id":"20250517_Nagyszabasu-showmusornak-igerkezik-az-Orban-fele-Harcosok-klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc5509bc-0317-4b66-8c00-995f51d93673.jpg","index":0,"item":"8d6ee7f6-4fd8-455b-9073-32317c9819b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Nagyszabasu-showmusornak-igerkezik-az-Orban-fele-Harcosok-klubja","timestamp":"2025. május. 17. 20:38","title":"Nagyszabású motivációs showműsornak ígérkezik az Orbán-féle Harcosok Klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b34bb2-2010-46ee-bd7d-1d3aa1f0e822","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A KRÉTA-ra terelnék a befizetéseket, amelyekből 5 százalékot kapna a rendszer üzemeltetője, Palkovics László volt üzlettársának cége.","shortLead":"A KRÉTA-ra terelnék a befizetéseket, amelyekből 5 százalékot kapna a rendszer üzemeltetője, Palkovics László volt...","id":"20250519_hadhazy-ebedpenz-gyermeketkeztetes-kreta-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31b34bb2-2010-46ee-bd7d-1d3aa1f0e822.jpg","index":0,"item":"801df945-65c3-4eea-8d9f-82de632706f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_hadhazy-ebedpenz-gyermeketkeztetes-kreta-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. május. 19. 09:32","title":"Hadházy: Az iskolai menzapénzek egy részét is lenyúlnák egy törvényjavaslattal, amit Palkovics volt üzlettársa kapna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szerb, magyar és grúz középpolgárság a korrupt elittől szenved, azonban a tömegmozgalmak kevésnek bizonyulnak a változáshoz, amíg az EU asszisztál a „stabilokráciához” – írja Oliver Jens Schmitt történész. Miért érdekes a Tisza Párt felbukkanása?","shortLead":"A szerb, magyar és grúz középpolgárság a korrupt elittől szenved, azonban a tömegmozgalmak kevésnek bizonyulnak...","id":"20250518_osztrak-professzor-kelet-europa-kozepreteg-duh-korrupt-elit-orban-tisza-part-europai-unio-stabilokracia-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99.jpg","index":0,"item":"9d3b87d7-cf64-49ed-a714-986148f576eb","keywords":null,"link":"/360/20250518_osztrak-professzor-kelet-europa-kozepreteg-duh-korrupt-elit-orban-tisza-part-europai-unio-stabilokracia-lapszemle","timestamp":"2025. május. 18. 08:45","title":"Osztrák professzor: Dühös a magyar középréteg a korrupt és tekintélyuralmi elitre, de lerázni aligha tudja magáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac27409-00f7-4b88-925a-0e975c4ac7cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maria Jose Estupinant egy magát futárnak álcázó férfi lőtte le. Korábban egy mexikói szépséginfluenszert gyilkoltak meg, miközben éppen élőzött. ","shortLead":"Maria Jose Estupinant egy magát futárnak álcázó férfi lőtte le. Korábban egy mexikói szépséginfluenszert gyilkoltak...","id":"20250519_Kolumbiai-influenszer-gyilkossag-lelottek-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dac27409-00f7-4b88-925a-0e975c4ac7cc.jpg","index":0,"item":"0e93231d-4706-466f-a737-e904923f0d88","keywords":null,"link":"/elet/20250519_Kolumbiai-influenszer-gyilkossag-lelottek-nyomozas","timestamp":"2025. május. 19. 16:25","title":"Újabb influenszer-gyilkosság: megöltek egy 22 éves kolumbiai nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33f6eac-04e9-48a4-8e80-ad52a3741bc9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Alice Weidel német szélsőjobboldali vezető után Orbán Viktor a közelmúltban kiállt George Simion mellett is. Sem Weidel, sem Simion nem tudott nyerni. És míg a Weidel melletti kiállással nagyot Orbán aligha kockáztatott saját szavazótábora körében, Simiont méltató szavai miatt nagyot bukhat az erdélyi magyarságnál. Barabás Balázs újságíróval Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.","shortLead":"Alice Weidel német szélsőjobboldali vezető után Orbán Viktor a közelmúltban kiállt George Simion mellett is. Sem...","id":"20250519_Fulke-podcast-Barabas-Balazs-Romania-Orban-Viktor-George-Simion-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d33f6eac-04e9-48a4-8e80-ad52a3741bc9.jpg","index":0,"item":"99818d8b-3c80-42d5-9f86-ad1fd999fa69","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Fulke-podcast-Barabas-Balazs-Romania-Orban-Viktor-George-Simion-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 16:06","title":"Orbán megint mellélőtt: besült a román szélsőjobb – Fülke a választásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]