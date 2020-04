Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összefügghet a levegő magas nitrogén-dioxid-szintje az új koronavírus okozta magas elhalálozással – derítették ki a halle-wittenbergi Luther Márton Egyetem kutatói, akiknek tanulmánya először támasztja alá konkrét adatokkal a feltételezett kapcsolatot.","shortLead":"Összefügghet a levegő magas nitrogén-dioxid-szintje az új koronavírus okozta magas elhalálozással – derítették ki...","id":"20200421_legszenneyzettseg_koronavirus_jarvany_halalozasi_rata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed7764d-c204-437a-aed4-bcc548a89fa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_legszenneyzettseg_koronavirus_jarvany_halalozasi_rata","timestamp":"2020. április. 21. 09:33","title":"Először sikerült kimutatni: a légszennyezettség miatt halálosabb lehet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Még bátortalanok az emberek Vuhanban, amikor arról van szó, menjenek-e boltba. Ráadásul sokaknak nem maradt már mije, amiből költekezhetne.","shortLead":"Még bátortalanok az emberek Vuhanban, amikor arról van szó, menjenek-e boltba. Ráadásul sokaknak nem maradt már mije...","id":"20200422_vuhan_bolt_kina_vasarlas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9157f51-1b54-497d-af7f-112414ab37f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_vuhan_bolt_kina_vasarlas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 16:39","title":"Utalványokkal és akciókkal próbálják Vuhanban visszacsalogatni a vásárlókat a boltokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770a2773-297b-435c-9326-6cbfb6840131","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vegyi, biológiai és radioaktív veszély esetén bevethetők a járművek.","shortLead":"Vegyi, biológiai és radioaktív veszély esetén bevethetők a járművek.","id":"20200420_450_millioert_vett_harom_veszhelyzeti_jarmuvet_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=770a2773-297b-435c-9326-6cbfb6840131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0dfd64-70cc-45cd-b3f0-89e9b9317138","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_450_millioert_vett_harom_veszhelyzeti_jarmuvet_a_rendorseg","timestamp":"2020. április. 20. 17:28","title":"450 millióért vett három vészhelyzeti járművet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e6cb920-98b4-4f79-827b-ad20b3de3f00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnökkel és a királynővel is beszél a héten. Ezek még nem hivatalos hívások lesznek, szóvivője szerint még lábadozik a brit miniszterelnök.","shortLead":"Az amerikai elnökkel és a királynővel is beszél a héten. Ezek még nem hivatalos hívások lesznek, szóvivője szerint még...","id":"20200421_boris_johnson_koronavirus_fertozes_gyogyulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e6cb920-98b4-4f79-827b-ad20b3de3f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae4389f-156c-4c3b-bb38-4c350a00195c","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_boris_johnson_koronavirus_fertozes_gyogyulas","timestamp":"2020. április. 21. 16:58","title":"Boris Johnson lassan visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2d5c2a-80ec-45a6-8ebb-55834ba3171f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A tájfutás első magyar világbajnoka hivatalosan is bekerült az exkluzív társaságba.","shortLead":"A tájfutás első magyar világbajnoka hivatalosan is bekerült az exkluzív társaságba.","id":"20200422_monspart_sarolta_nemzet_sportoloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a2d5c2a-80ec-45a6-8ebb-55834ba3171f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6804b7-0cf5-4cf1-bc2b-3b3d943c6d8c","keywords":null,"link":"/sport/20200422_monspart_sarolta_nemzet_sportoloja","timestamp":"2020. április. 22. 10:56","title":"Monspart Sarolta, a Nemzet Sportolója: Ez az elismerés a legjobb gyógyszer a gyógyulásomhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de63eaac-e7be-423e-b03b-7e5d6edf4c73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány után további korlátozásokat vezetnének be az autós forgalomra. ","shortLead":"A koronavírus-járvány után további korlátozásokat vezetnének be az autós forgalomra. ","id":"20200422_Milano_ambiciozus_tervvel_csokkentene_a_varosi_autoforgalmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de63eaac-e7be-423e-b03b-7e5d6edf4c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396f18c6-8be0-48e3-87ae-5ecd9cf54e4b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200422_Milano_ambiciozus_tervvel_csokkentene_a_varosi_autoforgalmat","timestamp":"2020. április. 22. 10:06","title":"Milánó ambíciózus tervvel csökkentené a városi autóforgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csapadékra továbbra sem kell számítani.\r

","shortLead":"Csapadékra továbbra sem kell számítani.\r

","id":"20200420_Napos_ido_varhato_de_ejszaka_tobb_helyen_is_fagyhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622df979-1380-4303-a4cf-5de31259d5e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Napos_ido_varhato_de_ejszaka_tobb_helyen_is_fagyhat","timestamp":"2020. április. 20. 17:10","title":"Napos idő várható, de éjszaka több helyen is fagyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg az érettségik esetében fel sem vetődött hasonló, nyelvvizsgát várhatóan gond nélkül le lehet majd tenni online.","shortLead":"Míg az érettségik esetében fel sem vetődött hasonló, nyelvvizsgát várhatóan gond nélkül le lehet majd tenni online.","id":"20200421_online_nyelvvizsga_majus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5973d3e1-0f0f-4b9d-8442-7a3a7d9eaa2f","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_online_nyelvvizsga_majus","timestamp":"2020. április. 21. 11:14","title":"Májustól tízezrek tehetik le otthonról a nyelvvizsgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]