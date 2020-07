Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több, mint hatmillió aktív esetről tudni hivatalosan, a járvány kezdete óta már 16 milliónál is több koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak.","shortLead":"Több, mint hatmillió aktív esetről tudni hivatalosan, a járvány kezdete óta már 16 milliónál is több...","id":"20200726_koronavirus_fertozottek_16_millio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5632759b-83ab-4775-a402-9115d66ed9e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_koronavirus_fertozottek_16_millio","timestamp":"2020. július. 26. 11:40","title":"Átlépte a 16 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c090a24-038c-46ef-b5c8-cd7100b2935f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jogilag nem tudják a gyűjtéseket fogadni.","shortLead":"Jogilag nem tudják a gyűjtéseket fogadni.","id":"20200725_Tavozo_indexesek_Egyelore_senki_se_kezdjen_penzgyujtesbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c090a24-038c-46ef-b5c8-cd7100b2935f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9834d33-d7ae-4bb2-8a0b-9e1eaedeebca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Tavozo_indexesek_Egyelore_senki_se_kezdjen_penzgyujtesbe","timestamp":"2020. július. 25. 19:39","title":"Távozó indexesek: Egyelőre senki se kezdjen pénzgyűjtésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kapta el a fertőzést a pedagógus, aki egy iskolás tábor felügyelete után mutatott koronavírus-gyanús tüneteket.","shortLead":"Nem kapta el a fertőzést a pedagógus, aki egy iskolás tábor felügyelete után mutatott koronavírus-gyanús tüneteket.","id":"20200726_tanar_koronavirus_teszt_negatv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ead4f6-6259-4d00-bea3-0dc00ebaed83","keywords":null,"link":"/elet/20200726_tanar_koronavirus_teszt_negatv","timestamp":"2020. július. 26. 09:14","title":"Negatív lett a táborozókra vigyázó tanár koronavírus-tesztje, nem kell karanténba küldeni a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff80a10-4a62-4297-8a87-ff99d9792f94","c_author":"Ballai Vince - Ká Zoltán","category":"itthon","description":"Indexesek és Uj Péter, a lap egykori alapítója is nyilatkozott a hvg.hu-nak az Index szabadsága mellett tartott tüntetésen. Uj Péter szerint biztos lett volna olyan főszerkesztő, aki elárulja a csapatot, de Dull Szabolcs nem ilyen volt. Pándi Balázs újságíró arról beszélt, nem gondolta, hogy ilyen hamar fel kell mondaniuk, Fábián Tamás azt mondta, a főszerkesztő kirúgása egyértelmű vörös vonal volt számára. Több ezren tüntettek este a szabad Index és a sajtószabadság mellett a Momentum, a Jobbik és a DK szervezte tüntetésen. Videó. ","shortLead":"Indexesek és Uj Péter, a lap egykori alapítója is nyilatkozott a hvg.hu-nak az Index szabadsága mellett tartott...","id":"20200725_Szerettuk_volna_addig_huzni_amig_lehet_es_elmenni_a_falig_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ff80a10-4a62-4297-8a87-ff99d9792f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbb6d88-ffc6-4f27-9280-254cfb5094d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Szerettuk_volna_addig_huzni_amig_lehet_es_elmenni_a_falig_","timestamp":"2020. július. 25. 07:05","title":"Index: \"Szerettük volna addig húzni, amíg lehet, és elmenni a falig\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28878f4b-415c-4924-a3d0-04574a0e196a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Utakat és hidakat mosott el a víz.","shortLead":"Utakat és hidakat mosott el a víz.","id":"20200726_Haromszaz_embert_koltoztettek_ki_Zalaban_az_ozonviz_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28878f4b-415c-4924-a3d0-04574a0e196a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5372451a-83e5-4a85-8775-06faf7235724","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Haromszaz_embert_koltoztettek_ki_Zalaban_az_ozonviz_miatt","timestamp":"2020. július. 26. 10:47","title":"Háromszáz embert költöztettek ki Zalában az özönvíz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Nyolcvanéves, és ma sem tanulság nélküli az a pávatáncos kormányzati ügyeskedés, amellyel az 1940-es évek ellenzéki sajtóját, köztük megkülönböztetetten a Magyar Nemzetet kezelték.","shortLead":"Nyolcvanéves, és ma sem tanulság nélküli az a pávatáncos kormányzati ügyeskedés, amellyel az 1940-es évek ellenzéki...","id":"202030__petho_sandor_lemondolevele__peldabeszedek__nyomasra_onkent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3385ce92-f590-4f74-bb26-ce18eeb92bf1","keywords":null,"link":"/360/202030__petho_sandor_lemondolevele__peldabeszedek__nyomasra_onkent","timestamp":"2020. július. 26. 15:00","title":"Így mondatta le a hatalom 80 éve a Magyar Nemzet főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96c79af-7aff-4a7b-b46b-91e458de7b43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrségi intézkedés alatt meghalt Breonna Taylor ügyének gyorsabb kivizsgálásáért tüntettek Louisville-ben, egyáltalán nem megszokott módon.","shortLead":"A rendőrségi intézkedés alatt meghalt Breonna Taylor ügyének gyorsabb kivizsgálásáért tüntettek Louisville-ben...","id":"20200726_tuntetes_fegyver_kentucky_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a96c79af-7aff-4a7b-b46b-91e458de7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0de4e19-80fe-4f2a-9521-e3437f1c0a4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_tuntetes_fegyver_kentucky_usa","timestamp":"2020. július. 26. 13:17","title":"Állig felfegyverkezve vonultak fekete tüntetők Kentuckyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094bbfb2-6490-4955-a8d0-88853f0241ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kilépések miatt a minimális létszám alá csökkent a veszprémi Jobbik-szervezet.","shortLead":"A kilépések miatt a minimális létszám alá csökkent a veszprémi Jobbik-szervezet.","id":"20200726_Megszunt_a_veszpremi_Jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=094bbfb2-6490-4955-a8d0-88853f0241ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3797da-2db5-4eeb-bb17-ebf2cc797a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Megszunt_a_veszpremi_Jobbik","timestamp":"2020. július. 26. 16:50","title":"Megszűnt a veszprémi Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]