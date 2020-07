Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6df64ffe-76f1-44fa-8930-12542c8c8616","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újfajta kormánykerékkel, frissített karbon kiegészítőkkel, sőt újrahangolt futóművel lehet még látványosabbá tenni a frissített BMW M5-öst.","shortLead":"Újfajta kormánykerékkel, frissített karbon kiegészítőkkel, sőt újrahangolt futóművel lehet még látványosabbá tenni...","id":"20200728_Frissitett_BMW_M5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6df64ffe-76f1-44fa-8930-12542c8c8616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbacae1a-807d-4339-a8b9-d28a29b7e30a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_Frissitett_BMW_M5","timestamp":"2020. július. 28. 17:08","title":"Ezekkel a kiegészítőkkel lesz igazán vad a frissített BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387ad528-aa4d-4bec-8455-6bd05464e48e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindegyikük a régi iskolát vitte még: a krómos, háromdimenziós, a ’80-as, ’90-es évek stílusát cserélték le a nagyon minimalista - szerintük - jövőbe mutató logóra.","shortLead":"Mindegyikük a régi iskolát vitte még: a krómos, háromdimenziós, a ’80-as, ’90-es évek stílusát cserélték le a nagyon...","id":"20200727_Het_nagy_automarka_is_valtoztatott_a_logojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=387ad528-aa4d-4bec-8455-6bd05464e48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471dec83-71c4-4d92-9351-a154d3ef3029","keywords":null,"link":"/cegauto/20200727_Het_nagy_automarka_is_valtoztatott_a_logojan","timestamp":"2020. július. 28. 08:30","title":"Hét nagy autómárka is változtatott a logóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annyira jól megy az országnak, hogy rögtön két vakcinát is ígéretesnek tartanak.","shortLead":"Annyira jól megy az országnak, hogy rögtön két vakcinát is ígéretesnek tartanak.","id":"20200729_oroszorszagi_koronavirus_oltoanyag_vakcina_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e49a92b-870d-46dc-8ee2-c4ac7ae48742","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_oroszorszagi_koronavirus_oltoanyag_vakcina_jarvany","timestamp":"2020. július. 29. 18:59","title":"Szeptemberre ígéri Oroszország a koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol klub tagjaira 14 napos vesztegzár várt volna Angliában. Az amerikai multi szerint ma már újra rendben működnek.","shortLead":"A Garmin szervereit néhány napja zsarolóvírus támadta meg, amely miatt a vállalat több szolgáltatása is leállt...","id":"20200729_garmin_hackertamadas_zsarolovirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef95641e-289a-49ae-a4b8-aac1df256c18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_garmin_hackertamadas_zsarolovirus","timestamp":"2020. július. 29. 17:03","title":"A zsarolóvírus-támadás után újra rendben üzemelnek a Garmin rendszerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87be7c9c-b0c7-493e-b47f-1bf11deabbc9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Douglas Marksnak nagyon fontos a koronavírus elleni védekezés, de ő maga azt állítja, valójában valaki követte, őt akarta figyelmeztetni.","shortLead":"Douglas Marksnak nagyon fontos a koronavírus elleni védekezés, de ő maga azt állítja, valójában valaki követte, őt...","id":"20200729_florida_koronavirus_usa_tavolsagtartas_hotel_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87be7c9c-b0c7-493e-b47f-1bf11deabbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f8dc8e-aedf-428b-a9af-38bbad2dce73","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_florida_koronavirus_usa_tavolsagtartas_hotel_usa","timestamp":"2020. július. 29. 19:59","title":"Lövöldözni kezdett egy férfi a hotelben, mert ketten nem tartották a távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Családban marad.","shortLead":"Családban marad.","id":"20200728_meszarosne_kelemen_beatrix_csilla_opus_reszvenycsomag_meszaros_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025a50c4-98a7-40b6-af23-4a3c7420e760","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_meszarosne_kelemen_beatrix_csilla_opus_reszvenycsomag_meszaros_gyerekek","timestamp":"2020. július. 28. 17:41","title":"Mészáros Lőrinc felesége Opus-részvényeket adott a gyerekeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]