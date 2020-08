Miért ne hagyjuk abba soha a kérdezést?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0dcbec8-a617-4974-b630-1d7d741f90b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A motorbalesetben meghalt Koncz Ferenc parlamenti helyéért lányát, Koncz Zsófiát indítja a Fidesz. Koncz Zsófia volt még fidelitasos korában a „provokátorfigyelő” egyik kiötlője.","shortLead":"A motorbalesetben meghalt Koncz Ferenc parlamenti helyéért lányát, Koncz Zsófiát indítja a Fidesz. Koncz Zsófia volt...","id":"20200808_A_Fidesz_a_provokatorfigyelo_szellemi_anyjat_inditja_parlamenti_mandatumert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0dcbec8-a617-4974-b630-1d7d741f90b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3a2c95-51ff-4730-a448-4faf586338dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_A_Fidesz_a_provokatorfigyelo_szellemi_anyjat_inditja_parlamenti_mandatumert","timestamp":"2020. augusztus. 08. 11:15","title":"A Fidesz a „provokátorfigyelő” szellemi anyját indítja parlamenti mandátumért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Parkolási korlátozások, visszaadott közterek: egy emberközpontúbb városrész kialakítása a cél. Három hónapos tesztidőszak következik. ","shortLead":"Parkolási korlátozások, visszaadott közterek: egy emberközpontúbb városrész kialakítása a cél. Három hónapos...","id":"20200809_Ideiglenes_forgalmi_rendet_vezetnek_be_Erzsebetvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587fd7e5-7f70-4a46-961d-1a8080a55487","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Ideiglenes_forgalmi_rendet_vezetnek_be_Erzsebetvarosban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:30","title":"Változik a közlekedés Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8ce3-9a46-4365-b9e7-84439c22ca1b","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Egy évvel ezelőtt még azt hihettük volna, hogy a social distancing valami fura internetes kihívás, a maszk pedig egy poénos kiegészítő. Ma már tudjuk, hogy ez a valóság, és egyre kevesebb benne a poén. A koronavírus kilőtte az idei Szigetet, ott, ahol tavaly akkora volt a tömeg, hogy még a K-híd is beleremegett, idén csend és üresség van. Az emlékek azonban itt vannak velünk. Belelapoztunk a régi képeinkbe, hogy felidézzük a szigetes éveket, amikor még nem féltünk úgy igazán közel kerülni egymáshoz. ","shortLead":"Egy évvel ezelőtt még azt hihettük volna, hogy a social distancing valami fura internetes kihívás, a maszk pedig...","id":"20200809_Sziget_fesztival_nagyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754f8ce3-9a46-4365-b9e7-84439c22ca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d3787e-2075-4750-b519-4676fe53f6bf","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200809_Sziget_fesztival_nagyitas","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:00","title":"Amikor még önfeledten öleltünk a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308f5cd3-2f7c-45e8-897f-1d6f304e4e82","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Százezreket deportáltak a három balti államból az 1940-es, majd az 1944–1945-ös szovjet megszállás után. Az 1989-es függetlenségi törekvéseknek kulcsszerepük volt a Szovjetunió szétesésében. A Kreml ma újra azt hangoztatja, hogy a baltiak önszántukból csatlakoztak a birodalmukhoz.","shortLead":"Százezreket deportáltak a három balti államból az 1940-es, majd az 1944–1945-ös szovjet megszállás után. Az 1989-es...","id":"202032__oroszorszag_es_abaltikum__atirt_tortenelem__osi_orosz_fold__igazolasi_kenyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=308f5cd3-2f7c-45e8-897f-1d6f304e4e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5640e0-77ec-4be6-a9e9-a817d28d6749","keywords":null,"link":"/360/202032__oroszorszag_es_abaltikum__atirt_tortenelem__osi_orosz_fold__igazolasi_kenyszer","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:00","title":"A szovjet éveket idézi Putyin Baltikum-politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy orosz szakember szerint veszélyes lehet az orosz tudósok által sebtében kifejlesztett koronavírus-vakcina azon emberek számára, akik vérében már vannak a SARS-CoV-2 vírus elleni antitestek. ","shortLead":"Egy orosz szakember szerint veszélyes lehet az orosz tudósok által sebtében kifejlesztett koronavírus-vakcina azon...","id":"20200809_Orosz_virologus_kerdojelezte_meg_az_orosz_Covidvakcina_biztonsagossagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71feef4-19d1-4f51-b341-f9b68af7ea18","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Orosz_virologus_kerdojelezte_meg_az_orosz_Covidvakcina_biztonsagossagat","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:43","title":"Orosz virológus kérdőjelezte meg az orosz Covid-vakcina biztonságosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53e841d-e96a-45f3-b81b-4f4c70dc21c0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Athén bejelentette, hogy minden és bármilyen eszközzel megvédi az országhoz tartozó tengerfeneket. Nagyon sok földgáz a tét.","shortLead":"Athén bejelentette, hogy minden és bármilyen eszközzel megvédi az országhoz tartozó tengerfeneket. Nagyon sok földgáz...","id":"20200808_Egy_EUtag_katonai_lepeseket_helyezett_kilatasba_Torokorszaggal_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d53e841d-e96a-45f3-b81b-4f4c70dc21c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c14f12c-239e-4de9-864c-2c680d0e2869","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Egy_EUtag_katonai_lepeseket_helyezett_kilatasba_Torokorszaggal_szemben","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:42","title":"Egy EU-tag katonai lépéseket helyezett kilátásba Törökországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6103c4e-db94-4779-bdb2-9d1ad54366df","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Gyorsan megtalálták Sarri utódját.","shortLead":"Gyorsan megtalálták Sarri utódját.","id":"20200808_Pirlo_lett_a_Juventus_uj_vezetoedzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6103c4e-db94-4779-bdb2-9d1ad54366df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacfb732-5804-44f8-bda4-b8b2d0123b87","keywords":null,"link":"/sport/20200808_Pirlo_lett_a_Juventus_uj_vezetoedzoje","timestamp":"2020. augusztus. 08. 21:56","title":"Pirlo lett a Juventus új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084ffbad-b8d9-447c-bf04-637bed92928c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben az arabica kávé jóval olcsóbb lett, a robusta azonban tartja az árát. Az ok? A koronavírus.","shortLead":"Miközben az arabica kávé jóval olcsóbb lett, a robusta azonban tartja az árát. Az ok? A koronavírus.","id":"20200809_Olcsobb_lett_kave_a_koronavirus_miatt_de_ezt_a_penztarcaja_sajnos_nem_fogja_megerezni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=084ffbad-b8d9-447c-bf04-637bed92928c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa29b1c4-afdb-4e3b-8aa6-c65527b6cd37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Olcsobb_lett_kave_a_koronavirus_miatt_de_ezt_a_penztarcaja_sajnos_nem_fogja_megerezni","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:08","title":"Olcsóbb lett kávé a koronavírus miatt, de ezt a pénztárcája sajnos nem fogja megérezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]