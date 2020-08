Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index újságírói után a programozók is lelépnek.","shortLead":"Az Index újságírói után a programozók is lelépnek.","id":"20200814_A_fejlesztok_tobbsege_is_felmondott_az_Indamedianal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57cfddb-3fe3-43a2-8869-1485f53aba17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_A_fejlesztok_tobbsege_is_felmondott_az_Indamedianal","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:19","title":"Az Indexen dolgozó fejlesztők többsége is felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc54a560-8770-4a65-bbf8-7a0bfd180563","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem túlzás kijelenteni, hogy a megszokott konzervatív német luxusautós hagyományoktól igen messze áll a legújabb Mercedes S-osztály kabintere. ","shortLead":"Nem túlzás kijelenteni, hogy a megszokott konzervatív német luxusautós hagyományoktól igen messze áll a legújabb...","id":"20200813_Egy_moldav_blogra_felkerult_az_uj_Mercedes_Sosztaly_kabinterenek_szinte_minden_fotoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc54a560-8770-4a65-bbf8-7a0bfd180563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e924b3bc-32b1-4d32-ba39-edd10850b79a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_Egy_moldav_blogra_felkerult_az_uj_Mercedes_Sosztaly_kabinterenek_szinte_minden_fotoja","timestamp":"2020. augusztus. 13. 14:23","title":"Übermodern lesz az új Mercedes S-osztály utastere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef18a34-5ecf-44fe-926d-9c7876363982","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak néhány száz darab készül a 4 literes motorral szerelt divatterepjáróból.","shortLead":"Már csak néhány száz darab készül a 4 literes motorral szerelt divatterepjáróból.","id":"20200813_bucsuzik_a_vw_touareg_421_loeros_v8as_dizelmotorja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ef18a34-5ecf-44fe-926d-9c7876363982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7eee580-d61e-4f86-bc3b-122e5798512f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_bucsuzik_a_vw_touareg_421_loeros_v8as_dizelmotorja","timestamp":"2020. augusztus. 13. 06:41","title":"Búcsúzik a VW Touareg 421 lóerős V8-as dízelmotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zivatarokhoz helyenként felhőszakadás, jégeső és viharos szél társulhat, főleg az ország nyugati részében.","shortLead":"A zivatarokhoz helyenként felhőszakadás, jégeső és viharos szél társulhat, főleg az ország nyugati részében.","id":"20200813_narancssarga_riasztas_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c483d3-5fb2-44ff-8ce1-27aa602fd156","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_narancssarga_riasztas_omsz","timestamp":"2020. augusztus. 13. 19:41","title":"Zivatarok miatt másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57663af7-efae-41e7-8320-dd5f4c14dded","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy ügyfelet két bank is elhajtott, mert élt a törlesztési halasztással.","shortLead":"Egy ügyfelet két bank is elhajtott, mert élt a törlesztési halasztással.","id":"20200814_Nem_kapott_babavaro_hitelt_mert_igenybe_vette_a_moratoriumot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57663af7-efae-41e7-8320-dd5f4c14dded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c9c6c2-4bbc-48a9-921a-bd624339f3fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_Nem_kapott_babavaro_hitelt_mert_igenybe_vette_a_moratoriumot","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:20","title":"Nem kapott babaváró hitelt, mert igénybe vette a moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734e64ce-8b00-446d-84a7-e23578267fba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barabási Albert-László hálózatkutató több potenciális hatóanyagot is azonosított csapatával, amelyek segíthetnek a koronavírus-betegek kezelésében.","shortLead":"Barabási Albert-László hálózatkutató több potenciális hatóanyagot is azonosított csapatával, amelyek segíthetnek...","id":"20200813_barabasi_albert_laszlo_halozatkutatas_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=734e64ce-8b00-446d-84a7-e23578267fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd56c0c-5439-46b4-909c-a7a4728f8326","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_barabasi_albert_laszlo_halozatkutatas_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:00","title":"A világhírű magyar kutató és csapata több olyan hatóanyagot is talált, amelyek jók lehetnek a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca476bf-f510-4a29-910a-75304419ed22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ez az első alkalom, hogy egy darab a New York-i színház hivatalos bemutatója előtt kerül képernyőre.","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy egy darab a New York-i színház hivatalos bemutatója előtt kerül képernyőre.","id":"20200813_A_Dianamusicalt_a_Broadway_elott_mutatja_be_a_Netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ca476bf-f510-4a29-910a-75304419ed22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4962e6fe-7cf8-4eb5-bf09-ef413b62479a","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_A_Dianamusicalt_a_Broadway_elott_mutatja_be_a_Netflix","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:56","title":"A Diana-musicalt a Broadway előtt mutatja be a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ec4bb8-36cb-4ce9-bb3a-2ebbffd89a88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A látványos, nagy hagyományú élő események, mint a kikiáltók vezetésével zajló oldtimer-aukciók is átalakulhatnak hosszabb távon a koronavírus-járvány következtében. ","shortLead":"A látványos, nagy hagyományú élő események, mint a kikiáltók vezetésével zajló oldtimer-aukciók is átalakulhatnak...","id":"20200814_Egy_1966os_Ferrari_lett_a_legdragabb_online_aukcion_eladott_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05ec4bb8-36cb-4ce9-bb3a-2ebbffd89a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab10474-03b2-4493-8cb9-40cab4fe4739","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_Egy_1966os_Ferrari_lett_a_legdragabb_online_aukcion_eladott_auto","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:46","title":"Egy 1966-os Ferrari lett a legdrágább, online aukción eladott autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]