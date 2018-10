Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tűzszerészek mennek érte, lezárják Szabadság híd környékén a budai rakpartokat.","shortLead":"Tűzszerészek mennek érte, lezárják Szabadság híd környékén a budai rakpartokat.","id":"20181023_tuzersegi_eszkoz_kerult_elo_az_inseg_sziklanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1076a92-e429-42ef-9c2e-ce002d4988d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_tuzersegi_eszkoz_kerult_elo_az_inseg_sziklanal","timestamp":"2018. október. 23. 16:17","title":"Tüzérségi eszköz került elő az Ínség-sziklánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"December 31-ig meg kell kötni a szerződést azoknak a cégeknek, akik jövőre is adómentesen szeretnének kockázati biztosítást adni dolgozóiknak. Több tízezer cég érintett, és ennek a biztosításnak ráadásul gazdaságfehérítő hatása is van.","shortLead":"December 31-ig meg kell kötni a szerződést azoknak a cégeknek, akik jövőre is adómentesen szeretnének kockázati...","id":"20181024_2_millio_munkavallalo_biztositasa_forog_kockan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4d7b3e-db2c-4776-9382-9a03ebef2956","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181024_2_millio_munkavallalo_biztositasa_forog_kockan","timestamp":"2018. október. 24. 09:28","title":"2 millió munkavállaló biztosítása forog kockán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f90c4d-52cd-4d87-85e0-3a747ac54229","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 56-os forradalom évében készült néhány igen érdekes autó, van amelyik egészen parányi, és van amelyik hamisítatlan sportos luxusmodell, amiből igen kevés példány készült.","shortLead":"Az 56-os forradalom évében készült néhány igen érdekes autó, van amelyik egészen parányi, és van amelyik hamisítatlan...","id":"20181023_1956_negykerekui_buborekauto_trabantelod_es_egy_szinte_nem_is_letezo_bmw_oldtimer_veteran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7f90c4d-52cd-4d87-85e0-3a747ac54229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9bd980-22cc-4ea9-85ba-e9c99e9462a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_1956_negykerekui_buborekauto_trabantelod_es_egy_szinte_nem_is_letezo_bmw_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. október. 23. 06:41","title":"1956 négykerekűi: buborékautó, Trabant-előd és egy szinte nem is létező BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79325887-0238-4c91-9ac3-040f07d479b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előrendelhető a HTC Exodus 1 blockchain mobil, persze nem akárhogyan, valamilyen kriptopénzért.","shortLead":"Előrendelhető a HTC Exodus 1 blockchain mobil, persze nem akárhogyan, valamilyen kriptopénzért.","id":"20181023_htc_exodus_blockchain_telefon_elorendeles_kriptopenz_bitcoin_ethereum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79325887-0238-4c91-9ac3-040f07d479b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb52d6c-b214-4bb5-9420-3c4b358e53f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_htc_exodus_blockchain_telefon_elorendeles_kriptopenz_bitcoin_ethereum","timestamp":"2018. október. 23. 20:03","title":"Csak az rendelheti meg most a HTC új telefonját, akinek van Bitcoinja vagy Ethereumja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6cc9d6-a9f6-499c-921a-124a77383576","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre igazán szemléletes példa Emmanuel Adebayoré.","shortLead":"Erre igazán szemléletes példa Emmanuel Adebayoré.","id":"20181023_emmanuel_adebayor_garazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd6cc9d6-a9f6-499c-921a-124a77383576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6c287f-2d77-4fab-adf5-9262a820936a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_emmanuel_adebayor_garazs","timestamp":"2018. október. 23. 13:50","title":"Még egy csúcson túl lévő focista is elképesztő autóparkot tud tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1162af-8f87-45cf-8a26-1355d2a85c6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox 63-as verziójában a felhasználók letilthatják, hogy a harmadik féltől származó programok információt gyűjtsenek a felhasználó tevékenységéről. Emiatt kevesebb lehet a célzott reklám.","shortLead":"A Firefox 63-as verziójában a felhasználók letilthatják, hogy a harmadik féltől származó programok információt...","id":"20181024_mozilla_firefox_63_bongeszo_kovetes_letiltasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed1162af-8f87-45cf-8a26-1355d2a85c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5578aab-b1ae-4dab-886f-d8a9ceee0ce1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_mozilla_firefox_63_bongeszo_kovetes_letiltasa","timestamp":"2018. október. 24. 14:03","title":"Letiltja az internet egyik leggyűlöltebb tulajdonságát a Firefox új frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01328e8-6579-4fe8-bdc3-8bf9d85a6a93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban tervezett 2019-es cél helyett csak 2021-ben szűnhet meg az óraátállítás az EU-ban.","shortLead":"A korábban tervezett 2019-es cél helyett csak 2021-ben szűnhet meg az óraátállítás az EU-ban.","id":"20181024_Oraatallitas_azt_igertek_eltorlik_de_meg_evekig_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c01328e8-6579-4fe8-bdc3-8bf9d85a6a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f4ab01-8475-4a77-9cfd-eadd9b34d9ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Oraatallitas_azt_igertek_eltorlik_de_meg_evekig_marad","timestamp":"2018. október. 24. 14:09","title":"Óraátállítás: azt ígérték, eltörlik, de még évekig maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eec5866-4d3a-4470-bc9c-d091d2b0cd0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MediaTek bejelentette új lapkakészletét, a Helio P70-et, amelyet sokkal jobb teljesítményűnek tart a Helio P60-nál. Vannak, akik szerint csupán egyszerűbb ráncfelvarrásról van szó.","shortLead":"A MediaTek bejelentette új lapkakészletét, a Helio P70-et, amelyet sokkal jobb teljesítményűnek tart a Helio P60-nál...","id":"20181024_bejelentettek_a_mediatek_helio970_lapkakeszletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eec5866-4d3a-4470-bc9c-d091d2b0cd0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6529fca1-a160-442b-bda2-8a1f860e7d58","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_bejelentettek_a_mediatek_helio970_lapkakeszletet","timestamp":"2018. október. 24. 13:33","title":"Feltuningolták a Helio P60-at: megérkezett a Helio P70","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]