[{"available":true,"c_guid":"0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Aggályosnak tartott jövő évi költségvetési tervezetének módosítására szólította fel az olasz kormányt az Európai Bizottság. A testület szerint az abban szereplő számok közel sem felelnek meg a korábbi uniós ajánlásoknak és római kötelezettségvállalásoknak.","shortLead":"Aggályosnak tartott jövő évi költségvetési tervezetének módosítására szólította fel az olasz kormányt az Európai...","id":"20181023_europai_bizottsag_brusszel_olaszorszag_koltsegvetes_hianycel_matteo_salvini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540e2cb7-837f-4408-875d-f708a62e233b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181023_europai_bizottsag_brusszel_olaszorszag_koltsegvetes_hianycel_matteo_salvini","timestamp":"2018. október. 23. 18:08","title":"Brüsszel figyelmeztette az olaszokat: példátlan, amire készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3ddd80-bba0-4ea8-b31d-21fc0f4bd0fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Feltéve, ha egy ember nyerte, és hajlandó 29 éven át felvenni azt, így szólnak ugyanis az amerikai szabályok. De ha így van, akkor közel másfélszer annyi vagyona lett valakinek, mint a felcsúti milliárdosnak.","shortLead":"Feltéve, ha egy ember nyerte, és hajlandó 29 éven át felvenni azt, így szólnak ugyanis az amerikai szabályok. De ha...","id":"20181024_Annyit_nyert_egy_amerikai_a_lotton_hogy_Meszaros_Lorincnel_is_gazdagabb_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca3ddd80-bba0-4ea8-b31d-21fc0f4bd0fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd568bd-de65-41fe-8261-0fcb3264623d","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Annyit_nyert_egy_amerikai_a_lotton_hogy_Meszaros_Lorincnel_is_gazdagabb_lett","timestamp":"2018. október. 24. 13:03","title":"Annyit nyert egy amerikai a lottón, hogy Mészáros Lőrincnél is gazdagabb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A török elnök, Recep Tayyip Erdogan tartott tájékoztatót kedden a meggyilkolt szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi ügyében. ","shortLead":"A török elnök, Recep Tayyip Erdogan tartott tájékoztatót kedden a meggyilkolt szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi...","id":"20181023_Megszolalt_Erdogan_a_meggyilkolt_szaudi_ujsagiroval_kapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70635e8b-b020-4c2f-841d-d412d330c61b","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_Megszolalt_Erdogan_a_meggyilkolt_szaudi_ujsagiroval_kapcsolatban","timestamp":"2018. október. 23. 12:08","title":"Kitervelt, barbár gyilkosság – Erdogan kitálalt a szaúdi újságíró megöléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4f95da-c535-4d1b-9bc1-900faa0c0152","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden járőréről leszereltette a Vievu gyártmányú testkamera egy típusát a New York-i rendőrség, miután az egyik füstölni kezdett, nem sokkal később pedig fel is robbant. Az eszközök akkumulátorával lehet gond. ","shortLead":"Minden járőréről leszereltette a Vievu gyártmányú testkamera egy típusát a New York-i rendőrség, miután az egyik...","id":"20181024_testkamera_new_york_rendorseg_vievu_le5_fust_robbanas_veszely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf4f95da-c535-4d1b-9bc1-900faa0c0152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cbdbe5-a0ed-46e4-9cae-3b308c041399","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_testkamera_new_york_rendorseg_vievu_le5_fust_robbanas_veszely","timestamp":"2018. október. 24. 09:03","title":"2990 testkamerát szereltek le a New York-i rendőrökről, miután az egyik felrobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Életünk során közel 10,5 évet töltünk munkával, azonban az időnk maximum 60 százalékát használjuk ki produktívan, ami azt is jelenti, hogy az 5 munkanapból mindössze 3 telik igazán hasznosan. Bezzeg a svájciak már az ingázás alatt is dolgoznak.","shortLead":"Életünk során közel 10,5 évet töltünk munkával, azonban az időnk maximum 60 százalékát használjuk ki produktívan, ami...","id":"20181024_Elkepesztoen_irorablo_szokasokkal_kurtitjuk_a_munkaidonket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec5c21e-db6b-4b1d-99ea-5eaf747ed217","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181024_Elkepesztoen_irorablo_szokasokkal_kurtitjuk_a_munkaidonket","timestamp":"2018. október. 24. 10:22","title":"Elképesztően időrabló szokásokkal kurtítjuk a munkaidőnket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a7a6d9-1fff-409d-bfdd-3af0551775bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ráadásul nem sikerült túl jól a leszállás Los Angeles mellett, a kis retro repülő kigyulladt.","shortLead":"Ráadásul nem sikerült túl jól a leszállás Los Angeles mellett, a kis retro repülő kigyulladt.","id":"20181024_Bekesen_ment_az_autopalyan_amikor_egyszercsak_leszallt_mellette_egy_kisrepulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65a7a6d9-1fff-409d-bfdd-3af0551775bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e0bafe-b3d5-4cf6-a77b-4b52950f0532","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181024_Bekesen_ment_az_autopalyan_amikor_egyszercsak_leszallt_mellette_egy_kisrepulo","timestamp":"2018. október. 24. 10:42","title":"Békésen ment az autópályán, amikor egyszer csak leszállt mellette egy kisrepülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4baf97d-2135-4110-97d9-e612a8119ba5","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A miniszterelnök elhallgatja legkomolyabb sikerét.","shortLead":"A miniszterelnök elhallgatja legkomolyabb sikerét.","id":"20181024_TGM_A_legnagyobb_Orbanrejtely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4baf97d-2135-4110-97d9-e612a8119ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa402bdb-f273-4bd0-88ae-9e7c3fa960cb","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_TGM_A_legnagyobb_Orbanrejtely","timestamp":"2018. október. 24. 15:27","title":"TGM: A legnagyobb Orbán-rejtély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462a3752-6b75-496f-b3bb-e33e4ffa0afa","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ezrek mentek ki az utcára 1988. október 23-án. Eredetileg a forradalom hívei akarták a maguk ezreit kivinni, de a forradalom ellenségeinek sikerült. Pár száz megemlékezőre pár ezer rendőr jutott.\r

\r

","shortLead":"Ezrek mentek ki az utcára 1988. október 23-án. Eredetileg a forradalom hívei akarták a maguk ezreit kivinni, de...","id":"20181023_1956_1988_oktober_23_partallam_ellenzek_megemlekezes_tiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=462a3752-6b75-496f-b3bb-e33e4ffa0afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03585cf7-dda7-4220-8682-cb1f0018bda2","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_1956_1988_oktober_23_partallam_ellenzek_megemlekezes_tiltas","timestamp":"2018. október. 23. 07:00","title":"30 éve volt az utolsó október 23-a, amikor a pártállam még ki tudta mutatni a foga fehérjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]