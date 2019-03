Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fc71550-3551-4af8-b584-d78dfec3d25e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem értek még véget az átalakítások a kormányközeli médiaholdingnál, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványnál (Kesma) – értesült a 24.hu. ","shortLead":"Nem értek még véget az átalakítások a kormányközeli médiaholdingnál, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványnál...","id":"20190325_kesma_mandiner_figyelo_lanczi_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fc71550-3551-4af8-b584-d78dfec3d25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c243c308-8482-4318-bb85-2cae3518eef1","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_kesma_mandiner_figyelo_lanczi_tamas","timestamp":"2019. március. 25. 17:18","title":"Mozgolódás a Kesmánál: kinyomtatják a Mandinert, Lánczi távozik a Figyelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff736f88-6b65-444a-8bf4-bf0c4d113a37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem éri meg túl forrón inni a teát, ugyanis komoly bajt okozhat a nyelőcsőben: a Teheráni Orvostudományi Egyetem tudósai szerint megnöveli a nyelőcsőrák kockázatát.","shortLead":"Nem éri meg túl forrón inni a teát, ugyanis komoly bajt okozhat a nyelőcsőben: a Teheráni Orvostudományi Egyetem...","id":"20190325_forro_tea_nyelocsorak_rakkockazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff736f88-6b65-444a-8bf4-bf0c4d113a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95343432-b6e0-49d9-b910-779f3d4aeb16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_forro_tea_nyelocsorak_rakkockazat","timestamp":"2019. március. 25. 16:33","title":"Figyelmeztetnek a kutatók: ne igya túl forrón a teát, mert nagy baj lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd1a96a-3633-441d-b5fc-adeff4e595aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A horvátok ellen jubiláló szélső szerint mostantól minden meccs, amit a válogatottban játszhat, ajándék lesz.","shortLead":"A horvátok ellen jubiláló szélső szerint mostantól minden meccs, amit a válogatottban játszhat, ajándék lesz.","id":"20190326_dzsudzsak_balazs_magyar_valogatott_foci_eb_selejtezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd1a96a-3633-441d-b5fc-adeff4e595aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c7e4f5-7b8c-449e-b3b1-c234fc320fb6","keywords":null,"link":"/sport/20190326_dzsudzsak_balazs_magyar_valogatott_foci_eb_selejtezo","timestamp":"2019. március. 26. 10:39","title":"Dzsudzsák: Sokan belém rúgtak, a választ vasárnap mindenkinek megadtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b843bc6-4bbd-4c49-93d1-89d537706ac2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott olyan játékot nyújtott a Horvátország elleni Európa-bajnoki selejtezőn, amilyen legutóbb talán a 2016-os kontinenstornán láthattunk tőle: fegyelmezett, koncentrált védekezés, hatékony támadójáték. És ennek meg is lett az eredménye: 2-1-es siker a jóval nagyobb nevekből álló rivális ellen.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott olyan játékot nyújtott a Horvátország elleni Európa-bajnoki selejtezőn, amilyen legutóbb...","id":"20190324_horvat_magyar_valogatott_eb_selejtezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b843bc6-4bbd-4c49-93d1-89d537706ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8e5689-b1b1-4df9-acbf-5c21f8836517","keywords":null,"link":"/sport/20190324_horvat_magyar_valogatott_eb_selejtezo","timestamp":"2019. március. 24. 20:17","title":"Ilyen játékot 2016 nyarán láttunk utoljára Dzsudzsákéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5679df86-2121-4de1-b44c-e27973b5be74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke az RTL Klub Híradójának azt mondta, a bírósági végrehajtó már januárban kérte a pénz zárolását.","shortLead":"A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke az RTL Klub Híradójának azt mondta, a bírósági végrehajtó már januárban kérte...","id":"20190325_szogi_lajos_lincseles_vegrehajto_serelemdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5679df86-2121-4de1-b44c-e27973b5be74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdd8d6e-9e2f-43c1-9fd6-58a305ac3c10","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_szogi_lajos_lincseles_vegrehajto_serelemdij","timestamp":"2019. március. 25. 21:14","title":"Két héten belül megkapja a lincselő kártérítését Szögi Lajos családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség megtiltotta volna, hogy focimeccset rendezzenek a Kossuth téren azok a diákok, akik szerint a kormány aránytalanul sok pénzt költ a sportra, miközben a magyar tudományos életet tönkreteszi. A Fővárosi Törvényszék azonban megakadályozta, hogy a rendőrség ellehetetlenítse a szimbolikus akciót – közölte a Társaság a Szabadságjogokért.","shortLead":"A rendőrség megtiltotta volna, hogy focimeccset rendezzenek a Kossuth téren azok a diákok, akik szerint a kormány...","id":"20190326_foci_meccs_kossuth_ter_parlament_rendorseg_birosag_tasz_tiltakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b62bc4-5728-4439-ab29-ccce0b123a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_foci_meccs_kossuth_ter_parlament_rendorseg_birosag_tasz_tiltakozas","timestamp":"2019. március. 26. 12:40","title":"Lehet focimeccsel tiltakozni a Kossuth téren, hiába próbálta ellehetetleníteni a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb00667-373a-48f0-b36b-2e824225337d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónap alatt több mint 1 milliárd forinttal nőtt a kórház lejárt adóssága.","shortLead":"Egy hónap alatt több mint 1 milliárd forinttal nőtt a kórház lejárt adóssága.","id":"20190325_VG_Akut_penzellatasi_problema_van_a_Honvedkorhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eb00667-373a-48f0-b36b-2e824225337d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283813cf-3b9a-4d79-baac-7691ef527f81","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_VG_Akut_penzellatasi_problema_van_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2019. március. 25. 08:55","title":"VG: Akut pénzellátási probléma van a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hódmezővásárhelyi kerékpárutat kétszer adták át, a polgármestert megelőzve, a helyi Fidesz is szervezett egy ünnepélyt. Márki-Zay Péterék bukkantak azokra a táblákra a hétvégén, amelyeken Lázár Jánosnak mondanak köszönetet a támogatásért, ezeket át is vitték a batidai vadászkastélyhoz.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi kerékpárutat kétszer adták át, a polgármestert megelőzve, a helyi Fidesz is szervezett...","id":"20190326_Marki_Zay_Lazar_bicikliut_Hodmezovasarhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adcc85a-fb39-48db-8693-9493bfb965dc","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Marki_Zay_Lazar_bicikliut_Hodmezovasarhely","timestamp":"2019. március. 26. 09:47","title":"Pénteken gyorsan átadták a fideszesek a kerékpárutat, amit Márki-Zay vasárnap akart felavatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]