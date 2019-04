Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0de896cd-4ae3-4c02-a5b4-d60bb8278936","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy hónapra elrendelte a két budapesti nő és a gyáli férfi előzetes letartóztatását. ","shortLead":"A bíróság egy hónapra elrendelte a két budapesti nő és a gyáli férfi előzetes letartóztatását. ","id":"20190429_Vizminosegellenornek_adtak_ki_magukat_idoseket_loptak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de896cd-4ae3-4c02-a5b4-d60bb8278936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27baae24-c81f-4e55-b394-5e41b6a8af6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Vizminosegellenornek_adtak_ki_magukat_idoseket_loptak_meg","timestamp":"2019. április. 29. 09:27","title":"Vízminőség-ellenőrnek adták ki magukat, időseket loptak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67513f4-15bb-4ec9-9f1a-ff05d0372e4a","c_author":"","category":"vilag","description":"A szocialisták nyerhetik a választásokat, a baloldali többség viszont nem biztos egyelőre a parlamentben.","shortLead":"A szocialisták nyerhetik a választásokat, a baloldali többség viszont nem biztos egyelőre a parlamentben.","id":"20190428_Nyerhetnek_a_szocialistak_a_spanyol_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c67513f4-15bb-4ec9-9f1a-ff05d0372e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea01eb8-a85c-4b9d-bd6d-c3ebf2103cdc","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Nyerhetnek_a_szocialistak_a_spanyol_valasztasokon","timestamp":"2019. április. 28. 21:05","title":"Nyerhetnek a szocialisták a spanyol választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szabó Bálinté mellett még két szintén nyereséges cég járt jól a kárt szenvedett cégeknek kiutalt állami pénzzel.","shortLead":"Szabó Bálinté mellett még két szintén nyereséges cég járt jól a kárt szenvedett cégeknek kiutalt állami pénzzel.","id":"20190430_A_Fidesz_kampanyaban_reszt_vevo_nyereseges_cegek_kaptak_a_Szeviep_miatti_karteritest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47f5b7e-006a-4b2b-933d-5404afcf708b","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_A_Fidesz_kampanyaban_reszt_vevo_nyereseges_cegek_kaptak_a_Szeviep_miatti_karteritest","timestamp":"2019. április. 30. 09:55","title":"A Fidesz kampányában részt vevő, nyereséges cégek kapták a Szeviép miatti kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt követeli az EU-tól, hogy minden információt tegyen nyilvánossá a migránskártyákról.","shortLead":"A kormánypárt követeli az EU-tól, hogy minden információt tegyen nyilvánossá a migránskártyákról.","id":"20190428_Adatigenylessel_fordul_a_Fidesz_az_Europai_Bizottsaghoz_a_migranskartyak_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d319ff5-730b-4a0c-90c2-50cd01830b69","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Adatigenylessel_fordul_a_Fidesz_az_Europai_Bizottsaghoz_a_migranskartyak_miatt","timestamp":"2019. április. 28. 15:15","title":"Adatigényléssel fordul a Fidesz az Európai Bizottsághoz a migránskártyák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6257481-2d7a-4b84-8fbc-949b0ffaa6d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-dalszerzőt meghívták a Fehér Ház újságírói szervezetének éves vacsorájára szombaton, ahol több okból is magára hívta a fotósok figyelmét. ","shortLead":"Az énekes-dalszerzőt meghívták a Fehér Ház újságírói szervezetének éves vacsorájára szombaton, ahol több okból is...","id":"20190429_Szoros_honaljaval_es_ukulelejevel_ket_fontos_uzenetet_is_becsempeszett_a_Feher_Hazba_Amanda_Palmer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6257481-2d7a-4b84-8fbc-949b0ffaa6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e30283-73d3-4b07-873b-b7d219e5b067","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Szoros_honaljaval_es_ukulelejevel_ket_fontos_uzenetet_is_becsempeszett_a_Feher_Hazba_Amanda_Palmer","timestamp":"2019. április. 29. 11:45","title":"Szőrös hónaljával és ukuleléjével két fontos üzenetet is becsempészett a Fehér Házba Amanda Palmer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363911c3-8c35-4837-bdea-63f0a7367391","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha most tippelni kellene, akkor nem túl hosszú karrierre tennénk, mindamellett, hogy másban ne tegyen kárt.","shortLead":"Ha most tippelni kellene, akkor nem túl hosszú karrierre tennénk, mindamellett, hogy másban ne tegyen kárt.","id":"20190429_motoros_video_sao_paolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=363911c3-8c35-4837-bdea-63f0a7367391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e52b36-6dfd-4cd2-a164-6a48a89f37cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_motoros_video_sao_paolo","timestamp":"2019. április. 29. 18:19","title":"Kiváló, de nem normális ez a motoros – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc50a860-2d9b-408c-a1d7-dd2faebdd2d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kimagasló minőséget tanúsító védjegyet kapott az egerszalóki Mesés Shiraz Hotel és a felsőtárkányi Varázslatos Bambara Hotel.","shortLead":"Kimagasló minőséget tanúsító védjegyet kapott az egerszalóki Mesés Shiraz Hotel és a felsőtárkányi Varázslatos Bambara...","id":"20190428_szepesi_richard_hotel_turizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc50a860-2d9b-408c-a1d7-dd2faebdd2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16660f04-e468-4c0f-80e1-aa8cefef0f39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_szepesi_richard_hotel_turizmus","timestamp":"2019. április. 28. 11:02","title":"Elismerésben részesítette magát az állami pénzzel kitömött hotelcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d38ca5-c44d-4aae-9184-d4179f68013b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak kelet-európai specialitás a mindent 120 ezer kilométerre visszatekerünk filozófia.","shortLead":"Nem csak kelet-európai specialitás a mindent 120 ezer kilométerre visszatekerünk filozófia.","id":"20190429_oratekeres_kilometerora_hasznalt_auto_atveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4d38ca5-c44d-4aae-9184-d4179f68013b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6fd764-ee4d-43ba-9af6-9bfd0abd6a26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_oratekeres_kilometerora_hasznalt_auto_atveres","timestamp":"2019. április. 29. 16:26","title":"Azért Amerikában is nagyban megy az óratekerés az autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]